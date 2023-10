Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugteile in Tiefgarage ausgebaut und gestohlen, Hattersheim am Main, An der Ölmühle, Dienstag, 03.10.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 05:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch entstand in einer Hattersheimer Tiefgarage ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an einem BMW. Der Besitzer des schwarzen X6 hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend um 20:30 Uhr in der Garage in der Straße „An der Ölmühle“ abgestellt. Am nächsten Morgen wurde dann festgestellt, dass der BMW geöffnet und mehrere festverbaute Teile wie das Navigationssystem, der Airbag und die Mittelkonsole teils gewaltsam aus dem Fahrzeug entfernt und gestohlen worden waren. Dabei hatten es die Kriminellen auch auf die Seitenspiegel und die Frontscheinwerfer abgesehen. Derzeit ist von Beute- und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro auszugehen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Audi im Parkhaus erheblich beschädigt – Verursacher gesucht, Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Montag, 02.10.2023, 12:45 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)Ein weißer Audi ist am Montagnachmittag in einem Parkhaus am Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles, der sich laut Angaben der Geschädigten zwischen 12:45 Uhr und 15:45 Uhr im Parkhaus am Galeria Kaufhof ereignet haben soll. Der Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an der Fahrzeugfront lässt darauf schließen, dass das unbekannte Fahrzeug den Audi beim Vorbeifahren beschädigte. Der oder die unfallverursachende Person setzte die Fahrt unbeirrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Straßenverkehrsgefährdung unter berauschenden Mitteln und verbotener Besitz von Betäubungsmitteln | Mainstraße in Hattersheim-Okriftel | Montag, 02.10.2023, 15:00 Uhr |

Ein 17-jähriger Jugendlicher führte in Hattersheim-Okriftel am Montagabend einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge Konsums von Betäubungsmittel dazu offensichtlich nicht in der Lage war. Zusätzlich missachtete der Beschuldigte beim Überqueren der Mainstraße die Vorfahrt eines aus Hattersheim kommenden Streifenwagen der Polizeistation Hofheim, sodass dessen Fahrerin stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest ergab beim Scooter Fahrer einen positiven Wert auf THC. Bei der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Gegenstände konnten etwa 15g Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurden zudem die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über die Vorfälle informiert.

Ladendieb durch Passanten festgehalten | Einkaufsmarkt Praunheimer Straße in Eschborn | Montag, 02.10.2023, 20:38 Uhr |

Eine aufmerksame Kassiererin und zwei hilfsbereite Kunden eines Eschborner Einkaufsmarktes konnten am Montagabend einen schadensträchtigen Ladendiebstahl verhindern. Diese hielten einen 40-jährigen Mann aus Bamberg fest, nachdem dieser Diebesgut in Form von Zigarettenstangen im Wert von knapp 700 EUR unter seiner getragenen Jacke aus dem Markt transportierte. Zwei flugs verständigte Eschborner Polizeistreifenbesatzungen konnte den am Boden festgehaltenen und verbal aggressiven Beschuldigten festnehmen. Glücklicherweise wurde beim dem Vorfall niemand verletzt. Der Ladendieb wurde nach Identitätsfeststellung und Sicherstellung des Diebesgutes des Platzes verwiesen.

Erschwerter Diebstahl aus Rohbau / Baustelle | Bad Soden am Taunus, Niederhofheimer Straße | Samstag, 30.09.2023, 14:00 Uhr – Montag, 02.10.2023, 07:00 Uhr |

Unbekannte Täter verschafften sich über vergangenes Wochenende auf unbekannte Weise Zutritt in ein im Umbau befindliches Gebäude der Nassauischen Heimstätte in Bad Soden. Ein Schloss zu einem Kellerraum wurde gewaltsam aufgebrochen und zahlreiche dort befindliche Werkzeuge und Zubehör einer Fremdfirma entwendet. Angaben zur Höhe von entstandenem Sachschaden und Stehlgutwert können aktuell noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 entgegen.