Wiesbaden: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht auf der BAB 3, bei Idstein,

Fahrtrichtung Köln – Zeugenaufruf – (FOTO)

Wiesbaden (ots) – Am 04.10.2023, gegen 10.45 Uhr ereignete sich ein

Verkehrsunfall auf der Autbahn A3, kurz hinter der Anschlussstelle Idstein,

Fahrtrichtung Köln. Ein gelber LKW mit Anhänger (40-Tonner) überholte dabei ein

Wohnmobil, welches sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Vermutlich scherete

der Gliederzug zu früh wieder ein und riss dem Wohnmobil teilweise die komplette

rechte Seitenfront heraus. Trümmerteile wurden auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Windschutzscheibe des Wohnmobil splitterte. Wie durch ein Glück kam es zu

keinem Personenschaden.

Der gelbe Gliederzug setzte seine Fahrt unerlaubt Richtung Bad Camberg fort.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden, oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Zwei Kinder von Erwachsenen angegangen, Wiesbaden,

Klingerstraße, 02.10.2023, 13.10 Uhr,

(pl)In der Klingerstraße wurden am Montagnachmittag zwei 12 und 13 Jahre alte

Geschwister von zwei Erwachsenen angegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen

die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, gegen 13.10 Uhr von einem Mann und

einer Frau verbal angegangen und ausländerfeindlich beleidigt worden sein. Im

weiteren Verlauf habe der Mann den Jungen körperlich attackiert und verletzt, so

dass das Kind zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch

habe der Unbekannte versucht, das Mädchen anzugreifen, sei hierbei aber von

seiner Begleiterin abgehalten worden. Der Täter wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa

1,90 Meter groß mit einer normalen Statur und grauen kurzen Haaren beschrieben.

Getragen habe er eine Sonnenbrille, ein blaues T-Shirt mit einer Aufschrift,

eine olivgrüne kurze Hose und blaue Sneakers. Die Begleiterin soll etwa 40-50

Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie

schwarze nackenlange Haare gehabt haben. Sie soll eine Sonnenbrille, eine

dunkelblaue Bluse, einen über die Schultern gelegten rosafarbenen Pullover, eine

dunkelblaue lange Hose und weiße Sneakers mit rosa Fersenapplikation getragen

haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 01.10.2023 bis 03.10.2023,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Die Täter

brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Kosmetikstudio in der

Dotzheimer Straße ein und ließen eine Geldkassette mit Münzgeld mitgehen. Am

Montagnachmittag suchten die Unbekannten zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr eine

Wohnung in der Hollerbornstraße heim und entwendeten aufgefundenes Bargeld.

Ebenfalls am Montag kam es im Kappenbergweg in Bierstadt zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus. In diesem Fall schlugen die Täter zwischen 19.00 Uhr und

20.00 Uhr zu und erbeuteten Schmuckstücke. In der Nacht zum Dienstag öffneten

Einbrecher gegen 04.45 Uhr gewaltsam die Eingangstür einer Drogerie in der

Friedrichstraße. Anschließend scheiterten sie jedoch beim Versuch, ein im

Kassenbereich befindliches Zigarettenregal aufzubrechen und ergriffen

offensichtlich ohne Diebesgut die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 02.10.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurde in den

vergangenen Tagen ein Mann aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem defekten Handy, weshalb kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten

daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte im vorliegenden

Fall mehrere Geldüberweisungen und musste später feststellen, dass er Betrügern

aufgesessen war. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern

zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person

aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft

ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Dieselstraße, Montag, 02.10.2023, 19:30 bis 21:00 Uhr

(thi) Am Montagabend kam es in der Dieselstraße zu einer Sachbeschädigung an

einem Pkw. Am Montag, den 02.10.2023 gegen 21:00 Uhr wurde festgestellt, dass im

Zeitraum von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr die Fahrertür eines Opel Corsas zerkratzt

worden war. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise auf den

Verursacher liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Fahrraddiebstähle,

Wiesbaden, Marktplatz & Karlstraße, Sonntag, 01.10.2023, 20:00 Uhr bis Montag,

02.10.2023, 21:00 Uhr,

(thi) Am Sonntag- sowie am Montagabend wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei

hochwertige Fahrräder gestohlen.

Am Sonntagabend zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr soll ein Unbekannter am

Marktplatz ein graphitfarbenes Fahrrad der Marke Crossmaxx gestohlen haben. Das

Fahrrad war mit einer Kette verschlossen.

Am Montagabend zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr soll sich ein Dieb ein schwarzes

Mountainbike der Marke Thron zu eigen gemacht haben. Auch das Fahrrad war mit

einem Fahrradschloss verschlossen. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf

die Täter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++Pkw überschlägt sich+++

Bad Schwalbach (ots) – B260, Gemarkung Heidenrod, Dienstag, 03.10.2023, 01.18

Uhr

Ein 36-jähriger Wiesbadener Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Audi A6 die B260 in

Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Abfahrt Heidenrod-Grebenroth geriet er

aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

dort gegen mehrere Bäume. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der

schwer-verletzte Fahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Da

Hinweise auf eine Alkoholisierung vorlagen, wurde bei dem Fahrer eine

Blutentnahme durchgeführt. Der Totalschaden am Audi wird auf 40.000 EUR

geschätzt.

Polizeibeamter durch Schlag verletzt, Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Dienstag, 03.10.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Polizeibeamter in Eltville-Hattenheim verletzt. Gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Rheinallee gerufen. Dort seien zwei Personengruppen vor einer Lokalität aneinandergeraten. Vor Ort stießen die Beamten auf mehrere, sich augenscheinlich lautstark streitende, Personen. Beim Versuch die Beteiligten zu trennen, wurde einer der Polizisten von einem 56-jährigen unvermittelt gegen den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Mit der Unterstützung von weiteren Streifen gelang es den eingesetzten Beamtinnen und Beamten die beteiligten Personen zu trennen. Der alkoholisierte 56-jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeivollzugsbeamten.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere der vorangegangenen Handlungen der Gruppen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

Verfassungswidrige Schmiererei auf Info-Tafel, Schlangenbad-Bärstadt, Hohe Straße, Festgestellt: Dienstag, 03.10.2023

(fh)In den vergangenen Tagen beschmierten Vandalen im Schlangenbader Ortsteil Bärstadt ein Informationsschild auf einem Freizeitgelände. Am Dienstagmittag wandte sich ein Zeuge an die Polizei, da er festgestellt hatte, dass die eine Freizeitbahn kennzeichnende Informationstafel mit einem verfassungsfeindlichem Symbol bemalt wurde. Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin eine Anzeige auf.

Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor, werden aber von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Taunusstein-Hahn, Rembrandtstraße, Montag, 02.10.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 03.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Keller eines Taunussteiner Wohnhauses aufgebrochen und hieraus ein Fahrrad gestohlen. Am Dienstagmittag mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rembrandstraße feststellen, dass Diebe in den zurückliegenden 24 Stunden den Keller des Hauses aufgesucht und ihren Kellerverschlag aufgebrochen hatten. Aus dem Kellerabteil fehlte anschließend ein rot/ schwarzes Mountainbike der Marke „Conway“ im Wert von knapp 750 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert und geflüchtet, Idstein, L3026, zwischen Wörsdorf und Walsdorf, Donnerstag, 28.09.2023, 20:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Fahrzeug beim Befahren der L 3026 zwischen Idstein-Wörsdorf und Idstein-Walsdorf von einem entgegenkommenden Pkw touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Am Donnerstagabend erschien die 24-jährige Fahrerin einer weißen Mercedes A-Klasse bei der Polizeistation Idstein, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Ihren Angaben zufolge sei sie gegen 20:20 Uhr auf der besagten Landesstraße in Richtung Walsdorf unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Pferdehofs kam ihr ein dunkles Fahrzeug entgegen, welches plötzlich zu weit auf ihre Spur gefahren sei und den Mercedes so an der Fahrerseite gestriffen hätte. Im Anschluss habe die unbekannte Person ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Wörsdorf fortgesetzt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von knapp 1.200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Verletzt nach Unfall auf regennasser Fahrbahn, Idstein, Bundesautobahn 3, Dienstag, 03.10.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag sind bei einem Unfall auf regenasser Fahrbahn auf der A 3 bei Idstein zwei Menschen verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem BMW den linken der drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Idstein kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der BMW schleuderte nach rechts, prallte gegen die Außenschutzplanke und anschließend wieder zurück auf den linken Fahrstreifen, wo er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine 44-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 16.500 EUR.

Polizeibeamter durch Schlag verletzt,

Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Dienstag, 03.10.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Polizeibeamter in Eltville-Hattenheim verletzt.

Gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren

Personen in die Rheinallee gerufen. Dort seien zwei Personengruppen vor einer

Lokalität aneinandergeraten. Vor Ort stießen die Beamten auf mehrere, sich

augenscheinlich lautstark streitende, Personen. Beim Versuch die Beteiligten zu

trennen, wurde einer der Polizisten von einem 56-jährigen unvermittelt gegen den

Kopf geschlagen und leicht verletzt. Mit der Unterstützung von weiteren Streifen

gelang es den eingesetzten Beamtinnen und Beamten die beteiligten Personen zu

trennen. Der alkoholisierte 56-jährige wurde festgenommen und ins

Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

tätlichen Angriffs auf einen Polizeivollzugsbeamten.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere der vorangegangenen Handlungen der Gruppen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation

Eltville zu melden.

Verfassungswidrige Schmiererei auf Info-Tafel, Schlangenbad-Bärstadt, Hohe

Straße, Festgestellt: Dienstag, 03.10.2023

(fh)In den vergangenen Tagen beschmierten Vandalen im Schlangenbader Ortsteil

Bärstadt ein Informationsschild auf einem Freizeitgelände. Am Dienstagmittag

wandte sich ein Zeuge an die Polizei, da er festgestellt hatte, dass die eine

Freizeitbahn kennzeichnende Informationstafel mit einem verfassungsfeindlichem

Symbol bemalt wurde. Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin

eine Anzeige auf.

Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor, werden aber von der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Taunusstein-Hahn, Rembrandtstraße,

Montag, 02.10.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 03.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Keller eines

Taunussteiner Wohnhauses aufgebrochen und hieraus ein Fahrrad gestohlen. Am

Dienstagmittag mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der

Rembrandstraße feststellen, dass Diebe in den zurückliegenden 24 Stunden den

Keller des Hauses aufgesucht und ihren Kellerverschlag aufgebrochen hatten. Aus

dem Kellerabteil fehlte anschließend ein rot/ schwarzes Mountainbike der Marke

„Conway“ im Wert von knapp 750 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert und geflüchtet, Idstein, L3026, zwischen

Wörsdorf und Walsdorf, Donnerstag, 28.09.2023, 20:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Fahrzeug beim Befahren der L 3026 zwischen

Idstein-Wörsdorf und Idstein-Walsdorf von einem entgegenkommenden Pkw touchiert.

Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Am Donnerstagabend erschien die

24-jährige Fahrerin einer weißen Mercedes A-Klasse bei der Polizeistation

Idstein, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Ihren Angaben zufolge sei sie

gegen 20:20 Uhr auf der besagten Landesstraße in Richtung Walsdorf unterwegs

gewesen. Auf Höhe eines Pferdehofs kam ihr ein dunkles Fahrzeug entgegen,

welches plötzlich zu weit auf ihre Spur gefahren sei und den Mercedes so an der

Fahrerseite gestriffen hätte. Im Anschluss habe die unbekannte Person ihre Fahrt

unbeirrt in Richtung Wörsdorf fortgesetzt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden

von knapp 1.200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06126)

9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Verletzt nach Unfall auf regennasser Fahrbahn, Idstein, Bundesautobahn 3,

Dienstag, 03.10.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag sind bei einem Unfall auf regenasser Fahrbahn auf

der A 3 bei Idstein zwei Menschen verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit

einem BMW den linken der drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Frankfurt. Kurz

vor der Anschlussstelle Idstein kam er auf der regennassen Fahrbahn ins

Schleudern und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der BMW schleuderte nach

rechts, prallte gegen die Außenschutzplanke und anschließend wieder zurück auf

den linken Fahrstreifen, wo er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der Fahrer

und seine 44-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die

Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 16.500 EUR.