Bergstrasse

Geparktes Fahrzeug beschädigt / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – Am Freitag (29.9.) kam es zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz nahe der Rathausstraße. Der Parkplatz

befindet sich hinter der dortigen Sparkassenfiliale und ist sowohl von der

Rathausstraße wie auch von der Bismarckstraße aus befahrbar. Ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer touchierte hierbei beim Ein- oder Ausparken einen

grauen Audi A4 im Heckbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass

es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Kraftfahrzeug gehandelt hat.

Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können,

werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der zuständigen

Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Holzhütte brennt ab / Polizei nimmt zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufig fest

Wald-Michelbach (ots) – Eine Holzhütte ist am Montagabend (2.10.) im Ortsteil

Aschbach in Flammen aufgegangen. In diesem Zusammenhang nahm eine Polizeistreife

zwei junge Männer vorläufig fest. Gegen 19.10 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf

die Polizei und meldeten den Brand einer Hütte im Bereich „Im Wiesental“. Zudem

wurden zwei Jugendliche beobachtet, die vom Brandort flüchteten. Sofort

alarmierte Polizeikräfte konnte zwei 16 und 17 Jahre alte Jungen an einer

Haltestelle im Bereich der Adolg-Koch-Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

Ob sie das Feuer gelegt haben, müssen die weiteren Ermittlungen des

Kommissariats 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei bestätigen. Mit den

Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach betraut. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Darmstadt

Darmstadt: Bürokomplex im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ein Bürokomplex mit mehreren Praxen in der Mina-Rees-Straße

wurde in der Nacht zum Montag (2.10.) von bislang noch unbekannten Tätern

heimgesucht. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen

zerstörten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen die Scheibe einer

Eingangstür zum Gebäude und verschafften sich Zugang zum Inneren. Hier brachen

sie die Türen zu insgesamt sieben Büro- und Praxisräumen auf und durchsuchten

das Innere nach Wertgegenständen. Was die Eindringlinge hierbei erbeuteten,

steht aktuell noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 43 der Kripo in

Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer

06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Ladengeschäft gesucht

Darmstadt (ots) – Kriminelle hatten es am frühen Dienstagmorgen (3.10.) auf ein

Geschäft am Mathildenplatz abgesehen. Gegen 2.20 Uhr drangen die bislang noch

unbekannten Täter durch die zuvor zerstörte Glastür in das Anwesen in der

Darmstädter Innenstadt ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen

Erkenntnissen Waren, deren Wert noch nicht beziffert werden kann. Mit ihrer

Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der entstandene Sachschaden

wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Gestohlenes Rad bei Personenkontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots) – Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt hat am späten

Montagabend (2.10.) einen 49-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm ein als

gestohlen gemeldetes Rad sichergestellt. Gegen 21.15 Uhr fiel den Einsatzkräften

der polizeibekannte Mann auf dem Fahrrad in der Schleiermacherstraße auf. Es

folgte eine Kontrolle und Abgleich der Rahmennummer des Velos mit dem

polizeilichen Fahndungsbestand. Hierbei stellte die Streife fest, dass es nach

einem Diebstahl seit 2017 zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Rad wurde

sichergestellt und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dazu, wie der 49 Jahre

alte Tatverdächtige in den Besitz kommen konnte, dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach / A5: Rund 2,5 Kilogramm Haschisch und über 14.000 Euro Bargeld sichergestellt

Alsbach (ots) – Rund 2,5 Kilogramm Haschisch und über 14.000 Euro Bargeld haben

Polizeikräfte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend (2.10.)

sichergestellt. Gegen 23.30 fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation

Südhessen ein Auto auf der Autobahn 5 bei Alsbach auf, in dem der Beifahrer

offensichtlich einen Joint rauchte. Die Polizeikräfte unterzogen den Wagen

daraufhin auf einer Tank- und Rastanlage einer Kontrolle. Hierbei stießen sie

beim 21 Jahre alten Beifahrer auf Kleinstmengen Marihuana und mehrere Hundert

Euro. Über 13.000 Euro konnten bei dem 22-jährigen Fahrer aufgefunden werden.

Zudem deuteten körperliche Anzeichen darauf hin, dass er unter Drogeneinfluss

gestanden haben könnte.

Zuvor sollen die Insassen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Gegenstände aus

dem Auto geworfen haben. Bei einer Absuche des Grünstreifens beschlagnahmten

Polizeibeamte hier mehrere Pakete mit rund 2,5 Kilogramm Haschisch sowie

Verpackungsmaterialien. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und für

weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Wegen des Verdachts des

Handels mit Betäubungsmitteln müssen sie sich jetzt in dem eingeleiteten

Verfahren strafrechtlich verantworten.

Groß-Zimmern: Fahrradregistrierung am 15. Oktober im Rahmen des Kürbismarktes

Groß-Zimmern (ots) – Am Sonntag (15.10.) beabsichtigt die Polizeistation

Dieburg, in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr, eine Fahrradregistrierung im

Rahmen des Kürbismarktes im Bereich des Rathauses durchzuführen.

Im Zuge der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere

vorhandene Individualnummern des Rads in einer polizeilichen Datenbank

hinterlegt. Auch Merkmale Ihres Fahrrads wie Hersteller und Modell werden dort

vermerkt. Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen

signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Die

Registrierung verfolgt das Ziel Fahrraddiebstähle effektiver verhindern und

aufklären zu können.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine vorherige Terminvereinbarung nicht

erforderlich ist. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne vorherige

Anmeldung erscheinen und ihre Fahrräder registrieren lassen. Zur Registrierung

ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich.

Die Polizeistation Dieburg lädt die Bevölkerung zur Teilnahme ein.

Weiterführende Informationen sind über die nachfolgende Verlinkung in Erfahrung

zu bringen:

Darmstadt: Unsittlich berührt / Polizei nimmt alkoholisierten 29-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Eine Streife des 2. Polizeirevier hat am Dienstagmorgen

(3.10.) einen 29 Jahre alten, alkoholisierten Mann vorläufig festgenommen. Er

steht im Verdacht, eine Frau unsittlich berührt zu haben. Gegen 8.45 Uhr

alarmierte die 45-Jährige über Notruf die Polizei und gab an, dass ihr ein

Unbekannter im Bereich der Rheinstraße im Vorbeigehen an die Brust gefasst

hätte. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen aufgrund

der Beschreibung an einer Haltestelle in der Maria-Göppert-Straße identifizieren

und festnehmen. Der Mann, der in Weiterstadt gemeldet ist, war offensichtlich

stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Zur

Blutentnahme kam er auf die Wache, wo Strafanzeige wegen des Verdachts der

sexuellen Belästigung eingeleitet wurde.

Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Einfamilienhaus / Kripo geht von Tatzusammenhang aus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im

Stadtteil Malchen hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen

übernommen und geht von einem Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall

aus. Gegen 16 Uhr am Montag (2.10.) bemerkten Zeugen die Einbruchsspuren an dem

Anwesen in der Straße „Im Steinwingert“ und verständigten die Polizei. Der

Tatzeitraum reicht bis 14 Uhr am Samstag (30.9.) zurück. Aufgrund der Spurenlage

kann davon ausgegangen werden, dass die Kriminellen durch ein aufgehebeltes

Fenster in das Innere eindrangen. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten

durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Das Kommissariat 21/22 geht davon aus, dass der Einbruch in Zusammenhang mit

einem weiteren Einbruch in Seeheim-Jugenheim am Sonntagnachmittag (wir haben

berichtet) in Verbindung steht. Hier hatten Polizeikräfte drei tatverdächtige

Frauen festgenommen. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am

Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen

Untersuchungshaftbefehl. Das Trio wurde im Anschluss in eine Haftanstalt

gebracht.

Schaafheim: Inoffizielle Fahrstunden mit abruptem Ende

(

Schaafheim (ots) – Am späten Dienstagabend (03.10.) kam es in Schaafheim auf dem

Parkplatz eines Supermarkts in der Großostheimer Straße zu einem Verkehrsunfall

mit weitreichenden Folgen.

Eine 20-jährige Babenhäuserin ohne Führerschein versuchte sich gegen 21:30 Uhr

unter Anleitung ihrer 23-jährigen Beifahrerin als Testfahrerin auf besagtem

Kundenparkplatz. Hierbei verschätzte sich die Fahrerin bei der Bedienung des

Fahrzeugs, verlor die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit der Front des

Supermarktes. Die Wucht des Aufpralls war hierbei so groß, dass die Wand zu der

Kundentoilette im Frontbereich gänzlich durchbrochen wurde. Zwecks Sicherung des

Marktes gegen unbefugten Zutritt wurden die Verantwortlichen des Marktes durch

die Polizei informiert. Die zwei glücklicherweise nur leichtverletzten jungen

Frauen wurden zur Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und

werden sich im Nachgang strafrechtlich verantworten müssen. Der Sachschaden wird

nach derzeitigem Kenntnisstand im fünfstelligen Bereich liegen.

Groß-Umstadt: Unfall mit verletztem Motorradfahrer Groß-Umstadt (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Michelstadt befuhr am Montag (02.10) am frühen Abend die B 45 von Groß-Umstadt in Richtung Höchst im Odw. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, rutschte auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme mußte die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

Gross-Gerau

Büttelborn, Mörfelden-Walldorf: Einbruch in zwei gewerbliche Objekte – Zeugen gesucht

Auf einen Verkaufsstand im Bereich des Birkenhofs in Büttelborn hatten es Kriminelle im Zeitraum von Montagabend (02.10) bis Dienstagmorgen (03.10) abgesehen. Sie verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zum Inneren und entwendeten Bargeld.

Des Weiteren drang gegen 5.30 Uhr am Dienstag (03.10) ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein gekipptes Oberlicht in eine Gaststätte im Alpenring in Mörfelden-Walldorf ein. Beute konnte jedoch nicht erlangt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen männlichen Täter von schlanker Statur. Er war circa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 m bis 1,80 m groß. An Bekleidung trug er nach derzeitigen Informationen eine helle Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen wurden von dem zuständigen Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim aufgenommen und dauern an.

Die Polizei bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06142/696-422, um mögliche Tatverdächtige ergreifen und / oder das Diebesgut auffinden zu können.

Groß-Gerau: Einbruch in Einfamilienhaus im Ortsteil Dornheim – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (30.09), 15.00 Uhr, bis Montagmittag (02.10), 12.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Neckarring. Während der Abwesenheit der Bewohner entwendeten sie diverse Wertgegenstände, darunter auch Schmuck. Die Schadenshöhe ist bisher nicht abschließend bekannt.

Die Ermittlungen wurden von dem zuständigen Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim aufgenommen und dauern an.

Die Polizei bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06142/696-422, um mögliche Tatverdächtige ergreifen und / oder das Diebesgut auffinden zu können.

Raunheim: Einbruch und Sachbeschädigungen in der Haßlocher Straße – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Samstagabend (30.09) bis Montagmorgen (02.10) verschafften sich unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu einem Anhänger der ortsansässigen Feuerwehr, der auf einem Schulgelände stand. Darüber hinaus drangen sie auch auf unbekannte Weise in die Sporthalle ein. In der Summe wurden ein Feuerlöscher und weitere Gegenstände von geringerem Wert entwendet. Außerdem beschädigten sie Gegenstände innerhalb der Turnhalle und schlugen eine Fensterscheibe der Schulwerkstatt ein.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung wurden durch das zuständige Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim aufgenommen.

Bei sachdienlichen Hinweisen bittet die Polizei um Mitteilung unter der Rufnummer 06142/696-422.

Mörfelden-Walldorf – Groß-Gerau: Rasantes Fahrmanöver auf der Bundesstraße 44 – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Am Montagabend (02.10) fuhr ein 22-jähriger Autofahrer mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 44 in Fahrtrichtung Groß-Gerau. Gegen 22.00 Uhr wurde eine Polizeistreife aufgrund der raschen Beschleunigung auf das Fahrzeug aufmerksam und folgte diesem umgehend. Der Fahrzeugführer überschritt im weiteren Verlauf deutlich die erlaubten 100 km/h, überholte in einem riskanten Manöver einen weiteren Verkehrsteilnehmer und reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei.

Als er in das Stadtgebiet Groß-Gerau einfuhr, machte er weiterhin keine Anstalten, seine Fahrtgeschwindigkeit zu reduzieren. Durch die waghalsige Fahrweise verlor die Polizeistreife zunächst den Sichtkontakt zu dem Auto. Aufgrund einer zunehmenden Verkehrsdichte war es schließlich möglich den Fahrzeugführer wieder einzuholen und auf dem Nordring Höhe Waldstraße einer Kontrolle zu unterziehen.

Das Streifenteam der Polizeistation Groß-Gerau leitete folglich ein Ermittlungsverfahren gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein, in dem er sich jetzt strafrechtlich verantworten muss.

Die Polizei bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen von möglichen Geschädigten und Zeugen des Vorfalls unter der Rufnummer 06152/175-0.

Ginsheim-Gustavsburg: Frau durch 13-Jährigen verletzt

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag (03.10.) mutmaßlich von einem 13-Jährigen in einem Hotel in der Hauptstraße verletzt. Gegen 14.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten die Verletzte in dem Innenhof des Anwesens in Ginsheim. Nach ersten Erkenntnissen soll der Junge die Frau gegen 13.30 Uhr aufgesucht haben. Hintergrund des Treffens sollen nach derzeitigen Ermittlungen sexuelle Beziehung zwischen beiden gewesen sein. Aus noch ungeklärten Gründen soll der 13-Jährige die Frau mit einem Messer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein. Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ärztlich versorgt wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Streifenteams konnten den Jungen, der aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften strafunmündig ist, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung antreffen. Er wurde im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zum Schutz des 13-jährigen Kindes können aktuell keine weiteren Auskünfte zu dem Sachverhalt gegeben werden. Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Verkehrsunfall im Wald zwischen Radfahrer und Hundeführer am 17.9.23

Bereits am Sonntag, den 17.9.23 gegen 10:30 Uhr kam es auf einem Waldweg zwischen Mönchbruch und Groß-Gerau zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen einem 79jährigen Radfahrer aus Weiterstadt und einem bis dato unbekannten Spaziergänger, der einen Hund führte. Der Radfahrer kam aus dem Bereich Mönchbruchmühle und fuhr in Richtung Groß-Gerau / Woogsdamm. Der Hundeführer beging den gleichen Weg wobei der Hund anscheinend auf der anderen Seite des Weges lief und die Leine somit über den Weg gespannt war. Der Radfahrer und der Hundeführer kamen in Folge des Kontakts des Radfahrers mit der Leine beide zu Fall und verletzten sich. Die Beteiligten setzen ihren Weg jedoch fort, ohne Personalien auszutauschen.

Der Hundehalter wird deshalb gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden. Ebenso werden Zeugenhinweise zu dem Vorfall bei der Polizeistation Groß-Gerau entgegen genommen.

Odenwaldkreis

Bad König: Einbrecher erbeuten Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Auf Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Büro in der Bahnhofstraße abgesehen. Gegen 5.15 Uhr am Mittwochmorgen (4.10.) bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen zwischen 17.30 Uhr am Montagabend (2.10.) und 17.30 Uhr am Folgetag in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Hier sollen die Täter eine Tür aufgebrochen haben, um in das Büro zu kommen. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 der Odenwälder Kripo zu melden.

Höchst im Odenwald: Sieben Blutentnahmen nach Verkehrskontrollen der Polizei

Insgesamt 113 Personen haben Polizeistreifen am späten Montagnachmittag (2.10.) während einer rund vierstündigen Verkehrskontrolle kontrolliert. Sieben Autofahrer im Alter von 24 bis 52 Jahren wurden wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- oder Drogenkonsum vorläufig festgenommen und müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten. Im Bereich der Bienenhauskurve stoppten die Polizeikräfte zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr 82 Fahrzeuge auf einem dortigen Parkplatz. Insbesondere das Erkennen alkoholisierter und berauschter Verkehrsteilnehmer war bei diesem Einsatz Schwerpunkt.

Bei drei Fahrzeugführern reagierte ein Drogenvortest positiv, einmal auf Kokain, zweimal auf THC. Ein Autofahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest erhärtete den Verdacht, dass er sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Der Test ergab einen Wert von 1,11 Promille. Bei drei weiteren Wagenlenkern deuteten körperliche Anzeichen darauf hin, dass sie ebenfalls berauscht gefahren sind. In allen sieben Fällen folgte eine vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. Gegen die Fahrer wurde Strafanzeige erstattet. Ebenfalls strafrechtlich verantworten muss sich ein Autofahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.