Haftbefehl am Bahnhof Bad Kreuznach vollstreckt

Bad Kreuznach (ots) – Um 7:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 4. Oktober 2023 einen Mann in der Haupthalle des Bahnhof in Bad Kreuznach. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Deutsche per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wegen Diebstahls verurteilt worden und konnte die Geldstrafe in Höhe von 531 Euro nicht bezahlen.

Daher wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Unfall unter Alkoholeinfluss

Martinstein (ots) – Am frühen Morgen gegen 03:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger aus der Verbandsgemeine Kirner Land mit seinem Pkw die Landesstraße 232 von Merxheim in Richtung Martinstein.

Kurz vor der Nahebrücke geriet er in einer Rechtskurve infolge Alkoholeinflusses nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt

PKW gerät in Gegenverkehr – Beteiligte bleiben unverletzt

Gem.Staudernheim/L234 (ots) – Am Dienstag 03.10.2023 ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der L234 zwischen Staudernheim und Oberstreit unter der Beteiligung zweier PKW ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 32-jähriger Mann aus NRW war mit seinem VW Polo auf der L234 in Richtung Oberstreit unterwegs als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Der 49-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Ford konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge frontal kollidierten.

Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 EUR. Gegen den Polo Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.