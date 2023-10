Mit der Bierflasche in der Hand auf dem Fahrrad

Kaiserslautern (ots) – Am Montag, 02.10.2023, gegen 13:40 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Altenwoogstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor fuhr der Mann mit einem Fahrrad und hielt eine Flasche Bier in der Hand.

Bei der folgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 1,89 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

Fensterscheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Stadtbewohner meldete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Sachbeschädigung in der Pariser Straße. Nach seinen Angaben habe er beim Vorbeilaufen ein Loch in einer Schaufensterscheibe eines Ladenlokals festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Tatortaufnahme verschloss die Feuerwehr das Loch in der Verglasung. Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtigens wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Wer hat das Fahrzeug zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Eine böse Überraschung erlebte ein 27-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag als er zu seinem Wagen zurückkehrte. Seinen schwarzen Audi A3 parkte der Mann um 14:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Elektromarktes in der Merkurstraße.

Ungefähr 30 Minuten später stellte er fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Alkoholverbot und Platzverweis nicht beachtet

Kaiserslautern (ots) – Am Montag, 02.10.2023 gegen 20:17 Uhr kam es an der Mall, Fackelrondell, zu einem polizeilichen Einsatz, da gegen das dortige Alkoholverbot verstoßen wurde. Eine 18-jährige Heranwachsende und ein 22-jähriger Mann störten die Einsatzmaßnahmen derart, dass ihnen ein Platzverweis erteilt wurde.

Da sie diesem nicht nachkamen, wurden beide Personen letztlich in Gewahrsam genommen. Die Personen waren mit 2,52 Promille und 3,16 Promille erheblich alkoholisiert.|wey

Diebstahl eines E-Bikes

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Sonntag, 01.10.2023, 19:30 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 06:30 Uhr wurde in der Rosenstraße ein E-Bike entwendet. Der 53-jährige Geschädigte konnte dies über einen verbauten GPS-Tracker orten.

Das E-Bike wurde in einem Keller in der Steinstraße aufgefunden und letztlich an den Eigentümer wieder ausgehändigt. An dem E-Bike wurde durch den bisher unbekannten Täter die Wegfahrsperre am Hinterrad gewaltsam entfernt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

