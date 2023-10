Heftige Gegenwehr bei Vollstreckung eines Haftbefehls

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am späten Abend des 02.10.2023 versuchten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt im Ortsteil Jungbusch einen Haftbefehl zu vollstrecken. Der 49-jährige Gesuchte konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Als ihm der weitere Weg erklärt wurde, versuchte er schlagartig aus der Wohnung zu fliehen.

Er konnte von den Beamten festgehalten und trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden. Der 21-jährige Sohn des Mannes wollte nun offenbar seinem Vater helfen, indem er versuchte sich zwischen die Beamten und seinem Vater zu zwängen, begleitet von diversen Beleidigungen gegen die Beamten.

Als er aktiv einen Beamten schlagen wollte, musste auch er zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Bis auf etliche kleine Blessuren blieben alle Beteiligten unverletzt.

Nach Durchführung der Strafprozessualen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Oststadt wurde der junge Mann wieder entlassen. Sein Vater wurde an die Justizvollzugsanstalt in Mannheim überstellt.

Unbekannte attackieren 24-Jährigen

Mannheim-Schönau (ots) – Am Mittwoch gegen 01:40 Uhr attackierten 2 Unbekannte einen 24-jährigen Mann, der sich im Bereich der Endhaltestelle Schönau aufhielt. Die Täter überraschten den jungen Mann aus einem Gebüsch heraus und griffen ihn unvermittelt an.

Hierbei wurde er leicht im Gesicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter Tel: 0621/77769-0 zu melden.

LKW bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Montag gegen 13:20 Uhr auf dem Edinger Riedweg in Fahrtrichtung Essener Straße, überholte ein unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Gespann einen 24-jährigen Radfahrer. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall.

Der LKW-Fahrer scherte nach dem Überholvorgang zu früh nach rechts ein, wodurch der Zweiradfahrer ausweichen musste und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte er sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Einbruch in Antikgeschäft – Antike Münzen entwendet

Mannheim (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 02.10.2023, 18:00 Uhr bis 03.10.2023, 15:00 Uhr, über den Hintereingang in ein Mehrfamilienhaus in der Hanauer Straße ein. Anschließend hebelten die sie die Nebeneingangstür eines Antikgeschäfts auf.

Im Geschäft wurden gewaltsam mehrere Glasvitrinen, Schubladen und Schränke geöffnet und dabei teilweise beschädigt. Entwendet wurden mehrere Silbermünzen, Uhren und Schmuck. Abschließend flüchteten sie über den Hintereingang.

Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Schätzungen auf einen Betrag in 5-stelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterschaft oder der Tat an sich haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden, unter: 0621 777690. Sollten Sie Hinweise zum Verkauf von mehreren antiken Münzen erhalten, wenden sie sich bitte ebenfalls an das zuvor genannte Polizeirevier.

Einbrecher entwenden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Dienstag zwischen 14-19 Uhr entwendeten derzeit noch unbekannte Täter Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Wohnung in der Spinnereistraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und erbeuteten Goldschmuck.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter Tel: 0621/77769-0 zu melden.