Seniorin mit Rollator beraubt

Ilvesheim (ots) – Am Dienstag gegen 17.45 Uhr wurden einer 64-jährigen Dame, an der Bushaltestelle Neckarhalle in der Heddesheimer Straße, von zwei jungen Männern mit dunklem Teint, ihre beiden Goldketten vom Hals gerissen. Die beiden Männer gingen die Dame zunächst körperlich an, schubsten ihr nach dem erfolgreichen Entreißen der Goldketten den mitgeführten Rollator weg.

Die Dame stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 160cm, circa 20 Jahre alt, Schmal. Dunkle/schwarze Jacke mit Jeanshose. Dunkle Haare, Dunkler Teint.

Täter 2: etwa 165cm, circa 25 Jahre alt, etwas kräftiger. Bluejeans, helles T-Shirt. Etwas hellere Hautfarbe.

Neben den beiden Tätern sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, und bittet darum, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei eine blonde Frau, die der älteren Dame nach ihrem Sturz zu Hilfe geeilt ist und den Tätern hinterherrannte, sich unter der genannten Nummer zu melden.

Frau bei Unfall in umgekipptem Smart eingeklemmt

Weinheim (ots) – Am frühen Montagabend gegen 17.50 Uhr fuhr eine 46-jährige Weinheimerin mit ihrem Smart Im Langgewann auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mini auf. Beim Zusammenprall kippte der Smart auf die Seite, die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Am Smart entstand hingegen Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Radfahrerin stürzt mit 1,9 Promille

Sinsheim (ots) – Eine Zeugin alarmierte am Dienstag gegen 19.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sie im „Förstelblick“ eine Radfahrerin beobachtet, die eine sehr unsichere Fahrweise habe.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 54-Jährige, die deutlich alkoholisiert war und aufgrund dessen auch mit ihrem Fahrrad bereits gestürzt war. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte, dass die Radfahrerin mit knapp 1,9 Promille wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Ermittlungen wegen der Trunkenheit im Verkehr führt das Polizeirevier Sinsheim.

Motorroller entwendet

Ketsch (ots) – Im Zeitraum von Montagmorgen 08.30 Uhr bis Dienstagmorgen 08.30 Uhr wurde ein Motorroller, welcher vor einer Sporthalle in der Mannheimer Straße verschlossen abgestellt war, durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet.

Durch Zeugen konnte eine Gruppe Jugendlicher beobachtet werden, die im relevanten Zeitraum einen Motorroller in der Nähe der Tatörtlichkeit die Straße entlang schoben. Ob hierbei ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen durch das Polizeirevier Schwetzingen.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich

unter 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Citroen rutscht den Hang runter

Eberbach-Rockenau (ots) – Glück im Unglück hatte die 19-jährige Fahrerin eines Citroen als sie am Dienstag gegen 20.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Rockenauer Straße mit ihrem PKW 6 Meter die angrenzende Böschung hinunter rutschte.

Die junge Dame hatte vermutlich beim Starten des Motors die Kupplung nicht getreten, wodurch das Fahrzeug einen ungeplanten und verhängnisvollen Satz nach vorne machte. Glücklicherweise wurde die Fahrerin, bis auf einen leichten Schock, nicht verletzt.

Das Fahrzeug konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach nahezu unbeschädigt geborgen werden.

Wildunfall auf der L 598

Wiesloch (ots) – Der 24-jährige Fahrer eines VW wurde am Dienstag gegen 06.30 Uhr von einem Wildschwein überrascht, welches plötzlich die Fahrbahn querte, als dieser auf der L 598 in Richtung Walldorf unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Der VW wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Wildschwein rannte nach dem Zusammenstoß weiter und konnte in der näheren Umgebung nicht mehr aufgefunden werden.

Brand auf Firmengelände

Walldorf (ots) – Am 03.10.2023 gingen, kurz nach 16:30 Uhr, mehrere Notrufe bezüglich des Brandes einer Wäscherei in Walldorf ein. In der Folge entwickelte sich dort der Vollbrand eines Industriegebäudes welcher durch ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft wurde.

Aktuell dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr weiter an, da immer wieder noch kleinere Glutnester bekämpft werden müssen. Teile des Gebäudekomplexes gelten nach einer Einschätzung von Bausachverständigen des THW als Einsturz gefährdet.

Durch den Brand wurde auch ein benachbartes Bürogebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.