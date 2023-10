Erst Opfer eines Diebstahls, dann verhaftet

Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Dienstag 03.10.2023, hat ein Zeuge den Diebstahl zum Nachteil einer schlafenden 56-jährigen Frau im Hauptbahnhof verhindert. Die Geschädigte sitzt nun im Gefängnis. Gegen 00:30 Uhr beobachtete der Zeuge den 40-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen beim Diebstahl der Wertgegenstände der 56-Jährigen. Die Frau schlief zur Tatzeit und bemerkte die Tathandlung nicht.

Der Zeuge alarmierte umgehend die Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen anschließend vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen wurde das Stehlgut aufgefunden. Dieses konnte daher der Geschädigten vor Ort zurückgegeben werden. Den marokkanischen Staatsangehörigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen die 56-jährige Geschädigte ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs zu vollstrecken war. Da die Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 750 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Angetrunkene Radfahrerin rastet aus und beschädigt PKW

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 fuhr eine 39-jähirge Autofahrerin gegen 00.45 Uhr von einem Tankstellengelände in der Rohrbacher Straße ein. Sie tastete sich langsam vor, aber sah dennoch eine herannahende Radfahrerin nicht. Diese konnte rechtzeitig bremsen und es kam zu keinem Verkehrsunfall.

Die Radfahrerin stieg wutentbrannt von ihrem Fahrzeug ab und beschimpfte die Autofahrerin und deren Beifahrerin mit wüsten Beleidigungen. Anschließend alarmierte sie die Polizei, warf zornig ihr Fahrrad auf die Motorhaube und verließ die Örtlichkeit ohne auf die alarmierte Polizei zu warten.

Durch den Wurf des Rades auf die Motorhaube entstand ein Sachschaden an diesem. Die Radfahrerin konnte ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Sie war leicht alkoholisiert und hatte ca. 1 Promille.

Sie muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

88-Jähriger verstirbt bei Radunfall

Heidelberg (ots) – Am Montagabend ereignete sich gegen 18.26 Uhr in der Rahmengasse in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Radfahrer allein beteiligt stürzte und im weiteren Verlauf verstarb.

Durch herbeieilende Ersthelfer wurden noch umgehend Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes eingeleitet. Dennoch konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Beobachtungen des Sturzgeschehens von Zeugen lassen eine medizinische Ursache des Sturzes möglich erscheinen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrer eines Motorrollers bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 06 Uhr ereignete sich auf der Sandhäuser Straße von Kirchheim kommend in Richtung Sandhausen ein Unfall zwischen einem BMW und einem Motorroller.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 31-jährige Fahrer eines BMW durch ein entgegenkommendes Auto geblendet, verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und fuhr auf seiner Fahrspur äußerst weit rechts. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung vorausfahrenden 41-jährigen Fahrer eines Motorrollers und streifte diesen beim Vorbeifahren, sodass dieser zu Sturz kam. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.