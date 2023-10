Junger Frau gegen den Kopf getreten – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am späten Samstag 30.09.2023 ist eine 22-jährige Frau im Zug von Stuttgart nach Karlsruhe von einem bislang Unbekannten gegen den Kopf getreten worden. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 19:32 Uhr befand sich die Geschädigte mit 2 Freundinnen im IRE 1 auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe in einem Vierersitz. Der Unbekannte, der sich in der Nähe befand, beleidigte unvermittelt eine der jungen Frauen verbal. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und der Geschädigten trat der Mann der jungen Frau mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf.

Die Geschädigte verließ den IRE 1 am Karlsruher Hauptbahnhof und stieg in den Zug Richtung Wiesloch ein. Hier wurde eine Zugbegleiterin auf die 22-Jährige aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die junge Frau wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. In welche Richtung sich der Täter entfernt hatte, wusste sie nicht.

Täterbeschreibung:

ca. 21-26 Jahren alt, circa 180 cm groß. Er hatte kurze, blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine braune Lederhose und ein grün kariertes Hemd sowie Sneaker.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

23-Jähriger bei Einbruch in Apotheke festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde am frühen Mittwochmorgen bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Tullastraße auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 01:30 Uhr die Glaseingangstür der Apotheke mit einem Gegenstand eingeworfen haben und anschließend in den Verkaufsraum eingebrochen sein, um sodann stehlenswerte Gegenstände zu entwenden.

Mit der Hilfe einer aufmerksamen Anwohnerin gelang es einer alarmierten Polizeistreife, den Beschuldigten, der sich zwischenzeitlich hinter einem Schrank versteckt hatte, noch in der Apotheke zu stellen.

Die Zeugin hatte die Polizei wenige Minuten vor dem Einbruch in die Apotheke verständigt, nachdem vermutlich derselbe Täter mit einem Stein ein Fenster ihrer Erdgeschosswohnung eingeworfen hatte. Noch während des Notrufs hatte die Frau ein weiteres Klirren aus dem Nachbargebäude vernommen und dies der Polizei mitgeteilt.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen daraufhin schnell lokalisieren und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 23-jährige Beschuldigte dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Lkw-Unfälle am Stauende führen zu längeren Staus

Karlsruhe (ots) – Vermutlich infolge des Verkehrsunfalls am frühen Mittwoch am Autobahndreieck Karlsruhe ereigneten sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe weitere Verkehrsunfälle mit verletzten Lkw-Fahrern.

Gegen 09.30 Uhr erkannte ein 42-jähriger Fahrer eines Lkw das Stauende auf Höhe Weingarten zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf. Der 42-Jähre erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die BAB 5 war zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe konnte über einen Parkplatz umgeleitet werden. Trotzdem staute sich

der Verkehr über mehrere Kilometer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro

Offenbar übersah ein weiterer Lkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr wiederum dieses Stauende und kollidierte mit einem vorausfahrenden Lkw. Der 40-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher kam leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch hier entstand ein Schaden im niedrigen 6-stelligen Bereich.

Zwischenzeitlich sind wieder Fahrstreifen am Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Basel und Stuttgart freigegeben. Es muss jedoch nach wie vor mit Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzfristigen Sperrungen gerechnet werden. Die Fahrbahndecke im Bereich der Baustelle am Autobahndreieck wurde von dem

brennenden Lkw beschädigt.

Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – Am Dienstag 03.10.2023 ist es am Hauptbahnhof zur sexuellen Belästigung einer 20-Jährigen gekommen. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11 Uhr befand sich die Geschädigte in der Bahnsteigunterführung. Der bislang unbekannte Tatverdächtige kam dort direkt auf die junge Frau zu, erfasste sie am Arm und hielt sie fest. Anschließend fasste er der 20-Jährigen in den Schritt.

Diese wehrte die Hand ab, woraufhin sich der Unbekannte entfernte. Die Geschädigte begab sich daraufhin zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, west-europäischer Phänotyp, 20-25 Jahre alt, circa 180 cm groß und dünne Statur. Er trug zur Tatzeit ein Kürbiskostüm und schwarze Leggings. Zudem hatte er dunkle, etwas längere, zottelige Haare.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel: 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung wurde gegen Unbekannt eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 – Brennender Lkw

Karlsruhe (ots) – Ein brennender Lkw auf der BAB 5 verursachte am Mittwochmorgen im Berufsverkehr erhebliche Beeinträchtigungen. Wie bislang bekannt, kollidierte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer gegen 06.35 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden im Baustellenbereich des Dreiecks Karlsruhe mit einem Fahrbahnteiler aus Beton.

Der 57-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Lkw geriet daraufhin in Vollbrand. Da Betriebsstoffe auch auf die Gegenfahrbahn gerieten, war es erforderlich, die BAB 5 in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Auch die Überleitung der A8 in Fahrtrichtung Norden war mehreren Stunden gesperrt.

Seit etwa 09.00 Uhr ist die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Heidelberg wieder frei. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass es bis in die Abendstunden auf der BAB 5 in Richtung Süden und Osten zu erheblichen Beeinträchtigen kommt.

Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Bis auf den Lkw waren offenbar keine weiten Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt.

Raub in Mühlburg – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Unbekannte raubten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mann in der Hardtstraße aus. Ein Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr eine verletzte Person in der Hardtstraße, zwischen der Neugraben- und der Kärcherstraße und alarmierte die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 42-jährige Geschädigte von zwei jungen Männern angesprochen. Völlig unvermittelt sollen sie den 42-Jährigen geschlagen und getreten haben, der durch die Angriffe offenbar zu Boden ging.

Nachdem die Täter in Richtung der Kleingartenanlagen flüchteten stellte er fest, dass seine Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet wurden. Die beiden Tatverdächtigen seien etwa 18-Jahre alt und blond gewesen. Beide hätten in badischem Dialekt gesprochen. Hinweise zur Tat oder den geflüchteten Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Kreis Karlsruhe

Alkoholisierter Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ettlingen (ots) – Ein alkoholisierter 63-Jähriger hat am Montag 02.10.2023 in Ettlingen mit einem Motorroller einen Unfall verursacht und sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Zeugen erkannten den Mann wenig später wieder, wodurch ihn Polizeibeamte vorläufig festnehmen konnten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der 63-Jährige auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Rheinstraße gegen 18:30 Uhr auf seinen Motorroller. Beim Wenden verlor er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Gefährt und stieß gegen einen geparkten Pkw.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten herbei und halfen dem 63-Jährigen aufzustehen. Nach einem kurzen Gespräch mit den Helfern entfernte sich der Unfallverursacher unvermittelt noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeibeamten zu Fuß von der Unfallstelle.

Kurze Zeit später wurde er jedoch von Zeugen wiedererkannt und von den Beamten schließlich vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 63-Jährigen einen Wert von ungefähr 1,8 Promille.

Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.