20 Kfz-Kennzeichen abgerissen

Speyer (ots) – Ein amtsbekannter 49-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen um 05.21 Uhr durch einen Zeugen in der Industriestraße beobachtet, wie er Kfz-Kennzeichen in Kanalisationsschächte steckte. Gegenüber der Polizei gab er zu, die Kennzeichen an geparkten PKWs abgerissen zu haben.

Bei der Absuche vor Ort wurden aktuell 20 geparkte PKWs festgestellt, bei denen Kennzeichen fehlen. Auch wurden bei einigen dieser PKWs Außenspiegel und Scheibenwischer abgerissen. Der geständige Täter stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Er muss sich strafrechtlich für seine Tat verantworten. Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen zwecks Abgleich, ob sie bereits als solche erfasst sind.

Angriff auf Rettungskräfte

Speyer (ots) – Ein 61-jähriger Mann griff am Montag in der Wohnung seiner 87-jährigen Mutter in Speyer-West Rettungskräfte an, welche seine Mutter in ein Krankenhaus verbringen wollten und er mit der medizinischen Behandlung nicht einverstanden war.

Hierbei schlug er einem der Rettungskräfte mit der Faust ins Gesicht und den Brustbereich. Die medizinische Versorgung der Mutter musste unterbrochen werden. Der Sohn wurde bis zum Transport der Mutter ins Krankenhaus von hinzugerufenen Polizeikräften gefesselt. Erst im Anschluss beruhigte er sich wieder.

Einbruchsversuch in Bäckerei

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Montag die Eingangstür zu einer Bäckerei in der Bahnhofstraße Nähe Bahnhof aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei erheblich beschädigt.

In den Innenraum sind der oder die Täter nicht gelangt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Einbruch in Parkhaus

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag durch Aufbrechen der Eingangstür in einen Privatbereich des Parkhauses in der Bahnhofstraße eingedrungen. Laut Videoüberwachung wird von mindestens drei Tätern ausgegangen. Entwendet wurden mehrere Werkzeuge.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.