Das Sommermärchen 2014 wird für viele unvergesslich bleiben. Die Deutsche Nationalmannschaft wurde in Brasilien zum vierten Mal Weltmeister.

Unser deutscher Fußball ist spätestens nach dem beeindruckenden 7:1 Sieg gegen Gastgeber Brasilien mit seinen zahlreichen Superstars weltweit bekannt. Diese dominante Gala war jedoch nur durch eine starke Bundesliga möglich. Werfen wir noch einmal einen Blick auf unsere Helden zurück und welchen Weg sie bis zum Weltmeistertitel gehen mussten.

Alle vier Jahre steht die beliebte Weltmeisterschaft im Fußball an. Auch 2014 war es nach langem Warten endlich wieder soweit. In Brasilien wollte die Deutsche Nationalmannschaft wie alle 32 Mannschaften den begehrten Titel gewinnen. Durch die starke Fußball Bundesliga war der Kader in diesem Jahr breit aufgestellt und bestens auf dieses Ziel vorbereitet.

Der Weg zum Weltmeistertitel

Als Gruppensieger überstand Deutschland souverän die Vorrunde. Nach drei Spielen gegen Portugal (4:0), Ghana (2:2) und USA (1:0) ging es mit 7 Punkten in die nächste Runde. Im Achtelfinale konnte das stark aufspielende Team aus Algerien mit 2:1 geschlagen werden. Das Viertelfinale hatte mit Frankreich die erste richtige Hürde zu bieten. Knapp, aber verdient besiegte Deutschland die Franzosen mit 1:0.

Mit Brasilien wartete im Halbfinale nicht nur der Gastgeber, sondern auch der damalige Titelfavorit. Dieses Spiel ging in die Geschichtsbücher ein, denn mit sage und schreibe 7:1 fertigten die Deutschen eine völlig desolat auftretende und überforderte brasilianische Nationalmannschaft ab.

Im Finale standen sich Deutschland und Argentinien verdientermaßen gegenüber. Nach 90 Minuten ging das noch torlose Spiel in die entscheidende Verlängerung.

In der 113. Minute fiel dann die Entscheidung. Mario Götze schoss Deutschland nach Vorlage von André Schürrle zum Fußball Weltmeister 2014 und das Sommermärchen war vollbracht.

Durch eine starke Bundesliga optimal vorbereitet

Die 1. Fußball Bundesliga zählt mit zu den stärksten Ligen der Welt. Bei dieser Weltmeisterschaft bildete die Nationalmannschaft eine disziplinierte Einheit und nicht nur die Spieler des FC Bayern München oder von Borussia Dortmund trugen ihren Teil zum Gewinn der WM bei. Der Mix aus erfahrenen Profis und talentierten Youngsters war eines der Erfolgsrezepte von Trainer Jogi Löw.

Um weiterhin stets über die Ergebnisse und Hintergrundinformationen in der höchsten deutschen Spielklasse Bescheid zu wissen, ist die Offizielle Seite der Bundesliga die erste Adresse. Wir können gespannt sein, wann sich die Spieler den nächsten Weltmeistertitel ergattern werden.

Der beste Torhüter dieser Weltmeisterschaft

Mit Manuel Neuer hat es der deutsche Torwart vom FC Bayern München zu einer besonderen Auszeichnung geschafft. Er wurde mit dem Goldenen Handschuh zum Torhüter des Turniers gekürt, was neben seinen Paraden ein weiteres Zeichen für die starke Bundesliga darstellt.

Doch auch als Team gelang Deutschland weitere Auszeichnungen. So erzielte Löws ungeschlagene Mannschaft die meisten Tore (18), hatte die beste Tordifferenz (+14) und holte die meisten Punkte (19).

Drücken Sie auch weiterhin die Daumen, damit Deutschland bei den kommenden Weltmeisterschaften so gut abschneidet, wie es beim Sommermärchen 2014 in Brasilien der Fall war.

Möglicherweise gibt es neben dem Titel auch noch weitere Auszeichnungen für einige Nationalspieler der Fußball-Bundesliga zu gewinnen.