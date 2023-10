Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag 02.10.2023 wurde die Polizei gegen 01 Uhr zu einer Schlägerei in der Gräfenaustraße gerufen. Drei Männer im Alter von 25, 19 und 20 Jahren griffen zwei Männer im Alter von 42 und 74 Jahren an und verletzten diese leicht.

Warum es zu dem Übergriff kam, ist bislang unklar. Die Angreifer flüchteten nach der Tat zunächst, konnten bei der anschließenden Fahndung aber kontrolliert werden. Sie waren erheblich alkoholisiert.

Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurden ihnen in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ersthelfer wird bestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 stürzte ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 18 Uhr in der Maudacher Straße. Der 43-Jährige verletzte sich leicht. Ein 49-jähriger Radfahrer sah den Unfall und kam dem Gestürzten zur Hilfe. Dies nutzte ein Dieb aus und klaute das Fahrrad des Helfenden.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, trug einen Bart. Er war mit einem schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgrünes Herren-Rennrad der Marke Scott im Wert von rund 1.500 Euro.

Haben Sie den Diebstahl beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto abgedrängt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 02.10.2023 gegen 6:45 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer in der Maudacher Straße abgedrängt, so dass er an der Kreuzung zur Meckenheimer Straße gegen eine Fußgängerampel fuhr. Der 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 31.000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen silbernen BMW Sport-Coupé mit rumänischem Kennzeichen gehandelt haben. Dieser flüchtete vom Unfallort.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 kontrollierten Polizeikräfte gegen 18 Uhr einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Hartmannstraße. Bei dem Fahrer konnten die Beamten Hinweise auf eine Drogen-Beeinflussung feststellen.

Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Dem 40-Jährigen wurden in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogen-Beeinflussung festzustellen.

Sprinter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 29.09.2023, 14:30 Uhr bis zum 01.10.2023, 14 Uhr, brachen Unbekannte in einen geparkten Transporter in der Hauptstraße ein. Aus dem Transporter wurde eine Bohrmaschine gestohlen. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Haus in Gartenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 zw. 20:30-21:30 Uhr, gelang es Einbrechern in ein Haus in der Edenkobener Straße einzudringen. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens durch Hebelspuren und das Diebesgut wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Haben Sie im Bereich der Edenkobener Straße zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Begrüßung 50 neuer Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Zum 02.10.2023 wurden 16 Absolventinnen und 34 Absolventen des 24. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt. Zum 6. Oktober werden außerdem drei Polizeikräfte anderer Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Polizeipräsident Georg Litz hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium herzlich willkommen.

Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt 17 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.