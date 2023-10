Gullydeckel nach Kerwe-Besuch in Dannstadt ausgehoben

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass eine Gruppe Jugendlicher sich am Freitag 29.09.2023 gegen Mitternacht (Kerwe-Wochenende) verdächtige im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verhalten habe. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden im dortigen Straßenzug mehrere ausgehobene Gully-Deckel festgestellt.

Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Zeugen, die Hinweise zu der Identität der vermeintlich jugendlichen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Abend des 01.10.2023, gegen 21:00 Uhr, streifte ein 62-Jähriger Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße beim Rückwärtsrangieren einen parkenden Pkw. Der Fahrzeughalter beobachtete dies zufällig und trat mit dem Unfallverursacher in Kontakt, wobei dieser ihn bat, nicht die Polizei zu verständigen.

Dem Fahrzeughalter fiel jedoch Atemalkohol beim Fahrzeugführer auf und informierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ob der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird noch über die zuständige Führerscheinstelle abgeklärt.

Dreiste Fahrrad Diebe tauschen alt gegen neu

Schifferstadt (ots) – Zu einem dreisten Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einer offenstehenden Garage in der Ernst-Barlach-Straße kam es am Freitagnachmittag (29.09.2023). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei jugendliche Radler an der Garage vorbei und entdeckten wohl Fahrräder, die ihnen besser gefielen, als die eigenen.

Die beiden stiegen sodann von ihren Drahteseln, betraten die Garage, schnappten sich zwei nicht abgeschlossene Fahrräder, ein Rad der Marke Cube, eines der Marke Diamant und fuhren damit davon. Ihre alten Fahrräder ließen sie am Ort zurück.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder machen können, wenden sich bitte an die PI Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen in der Gemarkung Waldsee

Waldsee (ots) – Am Freitag 29.09.2023 führten Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen auf der Umgehungsstraße um Waldsee (L533) durch.

Bei mittelmäßigem Verkehrsaufkommen wurden 44 Fahrzeugführer gemessen, die schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren. Die „Spitzenreiter“ kamen auf 81 km/h.