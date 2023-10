Polizei geht der Fahrtüchtigkeit auf den Grund

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer die B9 in nördlicher Fahrtrichtung und befuhr hinter einem 70-jährigen PKW-Fahrer die Anschlussstelle Rinkenbergerhof. Hierbei fuhr der 36-Jährige aus ungeklärter Ursache leicht auf seinen Vordermann auf, wobei das Frontkennzeichen mit der Anhängerkupplung kollidierte. Die beiden Männer hielten an und tauschten Personalien aus. Offenbar entstand kein Sachschaden.

Der 36-Jährige entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Einige Minuten später trafen die Beamten den Unfallverursacher mit seinem PKW im Bereich des Königsplatzes an und überprüften seine Fahreignung. Ein Urintest verlief hierbei positiv auf Kokain, sodass die Beamten eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen veranlassten.

Sie leiteten außerdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, stellten seinen Führerschein aufgrund des Konsums harter Drogen unmittelbar sicher und sendeten ihn an die zuständige Führerscheinstelle.

Strafbarer Fahrrad-Tausch

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 01.10.2023, zw.18-02:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei abgeschlossene Mountainbikes aus dem Hof eines Privatanwesens im St.-Klara-Kloster-Weg und ließen dafür ein älteres schwarzes Herrenrad unbekannter Marke sowie ein dunkles Mountainbike der Marke CUBE am Tatort zurück.

Da die zurückgelassenen Räder ebenfalls gestohlen sein könnten, veröffentlicht die Polizei Bilder von diesen. Bei den gestohlenen Rädern handelte es sich um ein orange-blaues Herren-Mountainbike sowie ein Kinder-Mountainbike, beide von der Marke CUBE, Modelle „AIM Pro“ und „AIM Allroad pinetree’n yellow“. Der Diebstahlsschaden liegt bei ca. 1.100 Euro.

Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Mountainbikes, zu den zurückgelassenen Mountainbikes oder verdächtigen Personen machen? Die Polizei bittet um Hinweise an Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Fluchtgrund Alkohol

Speyer (ots) – Am Sonntag kurz vor 20 Uhr befuhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die Paul-Egell-Straße und streifte aufgrund mangelnden Seitenabstands mit seiner linken Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden PKW. An beiden PKW entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.000 Euro.

Der 57-Jährige flüchtete nach dem Unfall an seine etwa 300 Meter entfernte Wohnanschrift. Die 54-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW verfolgte ihn hierbei und rief die Polizei.

Die Beamten konnten beide Unfallbeteiligte antreffen und stellten bei dem 57-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren, weswegen die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.