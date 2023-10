Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main – Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag zwei

Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt. Bei Kontrollen war den

Beamten eine 22-jährige Frau ins Netz gegangen, die von der Staatsanwaltschaft

Saarbrücken gesucht wurde. Der zweite Haftbefehl richtete sich gegen einen

46-jährigen Mann, der ohne Fahrschein in einem ICE aufgefallen war. Bei der

Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der

Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wird.

Frankfurt – Dornbusch: Betrunkener Wüterich

Frankfurt – (yi) Eine Polizeistreife nahm am Sonntagabend einen stark

alkoholisierten Mann im Marbachweg fest.

Bereits im Vorfeld gegen 19:00 Uhr pöbelte der Alkoholisierte, welcher sich zu

dem Zeitpunkt im Bus befand, die mitfahrenden Personen an. Der Busfahrer

forderte den alkoholisierten Mann auf, den Bus zu verlassen. Als dieser der

Aufforderung nicht nachkam, bat der Busfahrer über den Notruf um Unterstützung.

Das entsandte Streifenteam sprach den Betrunkenen an und verwies ihn des

Platzes. Daraufhin wütete der Mann und schlug in Richtung der Beamten, welche

ihn schlussendlich festnahmen. Im Anschluss daran ist der betrunkene Wüterich in

das Polizeigewahrsam gebracht worden. Durch die diensthabende Richterin wurde

angeordnet, dass der Alkoholisierte bis zum Folgetag ausgenüchtert werden soll.

Zudem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte ein.

Frankfurt – Ginnheim: Festnahme nach Raub

Frankfurt – (yil) In den frühen Abendstunden des 01.10.2023 kam es in

Ginnheim zu einem Raub zum Nachteil einer 22-jährigen Frau. Die Polizei nahm

einen Tatverdächtigen fest.

Am Sonntag, den 01.10.2023 war die junge Frau zu Fuß gegen 20:40 Uhr auf der

Ginnheimer Landstraße unterwegs. Der Tatverdächtige erschien und griff die

22-Jährige an, indem er versuchte, ihr das Handy abzunehmen, welches sie in

ihrer Hand hielt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Nachdem es dem

Tatverdächtigen gelang, das Handy aus der Hand zu reißen, warf er dieses wenige

Meter später auf den Boden. Anschließend entfernte sich der Mann von der

Örtlichkeit. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung im

unmittelbaren Bereich des Geschehens nahm die Polizei den 43-jährigen

wohnsitzlosen Tatverdächtigen fest und brachten ihn anschließend in die

Haftzellen. Im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Innenstadt: Sachbeschädigung an SPD Geschäftsstelle

Frankfurt – (th) Unbekannte sprühten gestern (2. Oktober 2023) im Laufe

des Tages ein die SPD kritisierendes Graffiti an die Außenfassade der

Geschäftsstelle der Partei in der Fischerfeldstraße. Polizeibeamte bemerkten den

Schriftzug im Rahmen ihrer Streifentätigkeit. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenfund

Frankfurt – (th) Am Sonntag, den 01. Oktober 2023 kontrollierten

Polizeibeamte gegen 17.20 Uhr einen 27 Jahre alten Mann in einer Spielhalle in

der Niddastraße. Im Rahmen der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten bei

dem 27-Jährigen knapp 70 Gramm Heroin und über 2 Gramm Crack. Bei der

anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten nochmal geringe Mengen Marihuana und

Haschisch aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und mit dem

Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

Frankfurt – Höchst: Unbekannte zeigen „Hitlergruß“

Frankfurt – (th) Am Samstag, den 30. September 2023 zeigten drei bislang

unbekannte Personen im Höchster Stadtpark den sogenannten „Hitlergruß“.

Gegen 17.25 Uhr beobachteten zwei 21-jährige Frauen im Höchster Stadtpark eine

dreiköpfige Personengruppe, die augenscheinlich versuchte mit ihren Körpern ein

Hakenkreuz nachzubilden. Als es zum Blickkontakt kam, zeigten die drei Personen

mehrfach den sogenannten „Hitlergruß“ in Richtung der beiden 21-Jährigen. Im

Anschluss entfernten sich die Personen in Richtung Sossenheim.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtige 1:

Weiblich, westeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 30 bis 35 Jahre alt, blaue

Haare mit „Side cut“ an der rechten Seite; bekleidet mit einem schwarzen

Tanktop, einer blauen skinny Jeans; hatte eine schwarze Jacke um die Hüfte

gebunden.

Tatverdächtiger 2:

Männlich, westeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 35 Jahre alt; bekleidet mit

einem schwarzen Oberteil sowie einer Blue Jeans.

Tatverdächtiger 3:

Männlich, westeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 35 Jahre alt; bekleidet mit

einem khakifarbenen Oberteil, einer schwarzen Jeans; trug einen türkisfarbenen

Wanderrucksack.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden

gebeten, sich beim zuständigen 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755

11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt – (th) Am Sonntag, den 1. Oktober 2023 nahmen Polizeibeamte zwei

Crackdealer fest.

Um kurz nach Mitternacht beobachteten Polizeibeamte die beiden 27 und 29 Jahre

alten Männer beim Handel mit Crack im Bereich der Taunusstraße. Bei der

Kontrolle eines Käufers wurden 0,14 Gramm Crack aufgefunden und sichergestellt.

Im Anschluss erfolgte die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Während einer

der beiden nach einem kurzen Fluchtversuch festgenommen wurde, leistetet der

zweite Dealer erheblichen Widerstand bei der Festnahme. Er wurde dabei an der

Schulter verletzt und nachfolgend in einem Krankenhaus behandelt.

Beide Tatverdächtige wurden mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die

Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt – Dornbusch / Nordend-Ost: Trickbetrug

Frankfurt – (th) Am Freitag, den 29. September 2023 kam es zu einem

Trickbetrug zum Nachteil einer 66-jährigen Frau. Die Täter erbeuteten mehrere

zehntausend Euro.

Gegen 14 Uhr erhielt die 66-Jährige einen Anruf von einer anonymen

Telefonnummer. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, die

Schwiegertochter der Frau sei wegen fahrlässiger Tötung und Verkehrsunfallflucht

festgenommen worden. Gegen eine Kaution von 40.000 Euro könne von der

Inhaftierung abgesehen werden. Unter dem Eindruck des Telefonats und unter

telefonischer Anleitung hob die 66-Jährige über 30.000 Euro von der Bank ab.

Anschließend ließ sich die Geschädigte an die Übergabeörtlichkeit im Bereich der

Friedberger Anlage leiten und übergab dort neben dem Geld noch Goldschmuck und

Goldmünzen an einen Abholer. Zu Hause bemerkte die Geschädigte den Betrug und

erstattete Anzeige.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. Mitte / Ende 20

Jahre alt, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 185 cm groß, leicht korpulente

Gestalt, kurze schwarze Haare; bekleidet mit einem blauen Kurzarmhemd mit

Sternen sowie einer dunklen Hose; trug eine braune Umhängetasche.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden

gebeten, sich beim 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.