Hüttenberg: Festnahmen in Hochelheim

Zwei Personen im Alter von 28 und 41 Jahren sind am frühen Sonntagmorgen in Hochelheim festgenommen worden. Offenbar hatten es die beiden Männer auf Kupfer und Altmetall aus einem leerstehenden Firmengebäude abgesehen. Hinweise auf den Einbruch hatte es bereits kurz nach Mitternacht gegeben. Mehrere Streifen und auch ein Polizeihubschrauber waren dann an der größeren Fahndung beteiligt. Gegen 02.00 Uhr konnten die beiden Tatverdächtigen auf dem großen Firmengelände festgenommen werden. Entsprechende Beweismittel wurden sichergestellt. Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Hinweise dazu nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Randalierer tritt nach Polizeibeamten

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, gab es einen Polizeieinsatz im Forum in Wetzlar. Polizeibeamte nahmen den offenbar stark angetrunkenen 25 – jährigen somalischen Staatsangehörigen in Gewahrsam. Auf der Fahrt zur Polizeistation versuchte der Mann noch, durch Tritte einen Polizeibeamten zu verletzen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte zu. Hinweise zu den Geschehnissen im Forum nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Widerstand und Beleidigungen

Ein 43 – Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen in Biskirchen festgenommen. Vorausgegangen war offenbar eine häusliche Gewalt. Während der Festnahme leistete der wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige Widerstand und beleidigt die Polizeibeamten mehrfach.

Wetzlar: Einbrecher flüchtet

Rechtzeitig gestört wurde ein Täter am Samstagmorgen im Berliner Ring in Wetzlar. Vermutlich hatte ein Unbekannter gegen 08.00 Uhr mit einem Brecheisen an der Terrassentür des Wohnhauses gehebelt, als ein Bewohner darauf aufmerksam wurde. Der Unbekannte nahm Reißaus. Er soll ein Brecheisen mitgeführt haben und ca. 170 Zentimeter groß und dünn sein. Weiter soll er kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart haben. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Hochwertiges Diebesgut

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag waren in der Straße „Ober der Gauch“ in Philippstein Einbrecher am Werk. Die Diebe waren vermutlich über einen Zaun geklettert und hatten von dort den rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses aufgesucht. Dort hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und elektrische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg: Brand mit etwa 100.000 Euro Schaden

Etwa 100.000 Euro Schaden entstand am frühen Samstagmorgen bei einem Brand in der Hauptstraße in Dillenburg. Offenbar entstand das Feuer im Bereich von vor dem Gebäude abgestellten Mülltonnen. Von dort griff das Feuer von außen auf das Gebäude, in dem sich eine Gaststätte befindet, und ein Auto über. Wahrscheinlich wurde das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig ausgelöst. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die mit dem Fall befasste Kriminalpolizei in Dillenburg sucht Zeugen, die am Samstag, gegen 05.40 Uhr etwas Verdächtiges mitbekommen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771 – 9070.

Verkehrsunfälle:

Herborn: Bremsvorgang offenbar zu spät gesehen

Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3042 zwischen Herborn-Burg und Uckersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 17 – Jähriger aus Herborn hatte offenbar technische Probleme mit seinem Leichtkraftrad und musste daher abbremsen. Die hinter ihm fahrende 37 – Jährige erkannte dies noch rechtzeitig und konnte mit ihrem Mazda rechtzeitig stehen bleiben. Eine 38 – Jährige, die wiederum hinter dem PKW der 37 – Jährigen in gleiche Richtung fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto (Mazda 6) auf den PKW vor ihr auf. An den beiden PKW der beiden Fahrerinnen, die beide in Herborn wohnen, entstand ein Schaden von zusammen 4.000 Euro.