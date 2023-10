Marburg- Cyriaxweimar: Fahrradcodierung am Sonntag, 15. Oktober

Marburg-Biedenkopf

Für die Fahrradcodierung am Sonntag, 15. Oktober, sind noch freie Termine verfügbar. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr findet die kostenlose Codier-Aktion auf dem Gelände des Polizeioldtimer-Museums, Herrmannstraße 200, statt. Notwendige Termine hierfür können werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 reserviert werden.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Die Fahrradcodierung dient zum einen der Abschreckung von Dieben, vor allem aber ermöglicht sie eine schnelle Zuordnung, falls ein zuvor entwendetes Fahrrad aufgefunden wird und wieder zurück an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden soll.

Kirchhain: Scheibe eingeschlagen

Vermutlich mit einem Stein warfen Unbekannte eine Scheibe eines in der Pestalozzistraße geparkten schwarzen Skoda ein, wodurch am Montag, 25. September, ein etwa 150 Euro hoher Schaden entstand. Die Polizei in Stadtallendort bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Brennende Mülltonnen

Vier von fünf Mülltonnen brannten am Samstag, 30. September, komplett nieder, die fünfte konnten Feuerwehrkräfte ablöschen- sie wurde aber stark beschädigt. Vermutlich mutwillig hatten Unbekannte die Tonnen gegen 6 Uhr in der Niederkleiner Straße angezündet. Es entstand ein etwa 750 Euro hoher Schaden, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Scheibe mit Feuerlöscher eingeschlagen

In der Tiefgarage vom Schlossbergcenter in der Untergasse schlugen zwei unbekannte Männer am Samstag, 30. September, mit einem Feuerlöscher die Scheibe eines geparkten VW ein. Aus dem grauen Golf nahmen sie anschließend Kleidung und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von etwa 450 Euro und flüchteten damit gegen 15.05 Uhr. Ein Zeuge beobachtete die zwei Männer und beschreibt sie als etwa 25 Jahre alt und 175 bis 180cm groß, schlank und beide hatten kurze, dunkelblonde bis braune Haare. Einer von ihnen trug eine Brille. Am VW entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 6421/4060).

Marburg: Portmonee entwendet und geschlagen

Drei unbekannte Personen sprachen am Donnerstag, 28. September, auf der Fußgängerbrücke über der B3 in Höhe der Straße Bei St. Jost einen 45-jährigen Marburger an. Im weiteren Verlauf gingen sie gegen 4.10 Uhr an seinen Rucksack und nahmen das Portmonee mitsamt mehrerer hundert Euro Bargeld an sich. Beim Versuch, den Männern das Portmonee wegzunehmen, kassierte der 45-Jährige noch einen Faustschlag. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer und stiegen vermutlich in einen Kleintransporter, der auf dem B3-Parkplatz stand, und fuhren auf der B3 in Richtung Norden davon. Die Marburger Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Haustür beschädigt

Auf nicht näher bekannte Weise beschädigten Unbekannte am Samstag, 30. September, zwischen 16 und 18 Uhr die Glasscheibe von einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Breidenbach: Scheibe beschädigt

Vermutlich mit einem Stein traktierten Unbekannte die Eingangstür eines Dönerladens, wodurch die Scheibe zerbarst. Der etwa 800 Euro hohe Schaden entstand am Sonntag, 1. Oktober, zwischen 2 Uhr und 9.30 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Münzautomat geknackt

Durch das Aufhebeln von zwei Türen gelangten Diebe in die Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Straße Renthof. Dort knackten sie zwischen Samstag, 30. September, und Sonntag, die Münzautomaten der Waschmaschine und des Trockners, wobei ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Das erlangte Diebesgut ist nur ein Bruchteil davon- es handelte sich um etwa fünf Euro. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Im PKW onaniert

Ein unbekannter Mann fuhr am Dienstag, 26. September, in einem roten Skoda-Kleinwagen an eine 30-jährige Kirchhainerin heran, die gegen 18.45 Uhr zu Fuß in der Straße In den Steinen unterwegs war. Als sie zum PKW sah, konnte sie durch das geöffnete Fenster der Beifahrerseite den Fahrer sehen, der mit geöffneter Hose onanierte. Sie 30-Jährige lief daraufhin weg und auch der Mann fuhr rückwärts davon und wendete in einer Seitenstraße. Er war mit einem roten Kleinwagen, eventuell einem Fabia, unterwegs und wird als etwa 35 Jahre alt beschrieben. Er soll „mitteleuropäisch“ und etwas „verranzt“ aussehen. Die Haare waren etwas länger, jedoch nicht schulterlang, er hatte einen dunkelblonden bis braunen Vollbart. Zur Bekleidung und zum Kennzeichen ist nichts Näheres bekannt. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wem ist der Wagen aufgefallen, wer kann die Angaben ergänzen? Wer erkennt durch die Beschreibung den Fahrer und kann Hinweise zur Identität geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Audi touchiert

Einen schwarzen Audi A7 touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Ketzerbach. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand vermutlich zwischen Donnerstag, 28. September, 13 Uhr, und Freitag, 11 Uhr. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Hachborn: Ford touchiert

Auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts in der Hachborner Straße kollidierte am Freitag, 29. September ein Unbekannter mit einem geparkten weißen Ford Kuga. Dadurch entstand zwischen 16 und 17 Uhr ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte die der unbekannte Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).