Gießen: In Wohnung eingestiegen – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (27.09.2023) stieg ein Unbekannter in eine Wohnung in der Thaerstraße ein. Über eine unverschlossene Terrassentür betrat er die Räume im Hochparterre. Dort legte er sich zu einer schlafenden Seniorin ins Bett, zuvor hatte er sich seine Hose ausgezogen.

Eine Zeugin bekam Rufe der Seniorin mit, der Unbekannte flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Ermittlungen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ergaben, dass er zuvor bereits in der Straße „Am Zollstock“ auffiel, als er sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er vor oder nach der Tat weiteren Zeugen im Nahbereich aufgefallen sein könnte.

Der unbekannte Mann wurde als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und ca. 165 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle, an den Seiten kürzere und auf dem Kopf etwas längere Haare und einen Dreitagebart. Er trug einen hellen Kapuzenpulli und vermutlich eine Jeanshose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der Mann gegen 17.25 Uhr in der Thaerstarße, Am Zollstock oder im Umfeld aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Verletzte Beamte nach Widerstand

Am Samstag (30.09.2023) benötigte der Rettungsdienst gegen 02.15 Uhr die Unterstützung der Polizei in der Innenstadt. Ein renitenter Patient war aggressiv und ließ sich nicht behandeln. Den eingetroffenen Beamten der Polizeistation Gießen Nord gegenüber war der 26-jährige Deutsche ebenfalls aggressiv.

Er versuchte, einem 22-jährigen Polizisten in den Bauch zu treten. Der Mann musste zu Boden gebracht werden, hierbei erlitt der Polizeibeamte weitere, leichte Verletzungen. Der Festgenommene bespuckte den Beamten zudem, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Es brauchte letztlich eine weitere Streifenwagenbesatzung, um dem weiter um sich tretenden Randalierer habhaft zu werden. Der Mann aus Gießen musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Gegen den 26-Jährigen leiteten die Ordnungshüter zudem gleich mehrere Strafverfahren ein.

In einem weiteren Fall leistete ein 35-Jähriger ebenfalls Widerstand. Ein Polizeibeamter und eine Beamtin der Polizeistation Gießen Süd fuhren zu einer Gaststätte in der Frankfurter Straße, nachdem ein Betrunkener dort auffiel. Die Beamten weckten den Mann am Sonntag gegen 18.00 Uhr. Als sie mit ihm sprechen wollten, schlug der wohnsitzlose Ukrainer unvermittelt nach der Polizistin. Er traf sie am Arm, die 39-Jährige konnte ihren Dienst fortsetzen. Die Beamten nahmen den Mann nach Rücksprache mit einem Richter zur Ausnüchterung mit zur Dienststelle. In den Zellen leistete er erneut Widerstand und wehrte sich gegen seine Durchsuchung. Dabei erlitt ein 55-jähriger Beamter leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst dennoch fortsetzten. Gegen den Mann leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein. Der Mann musste seinen Rausch zudem in der Zelle ausschlafen.

Gießen/Heuchelheim: Einbrüche in Tankstellen

Einbrecher hatten es am Wochenende auf mehrere Tankstellen abgesehen. Sie brachen zwei Tankstellen in der Marburger Straße in Gießen auf und entwendeten zumindest in einem der Fälle Zigaretten. Sie schlugen am Samstagmorgen (30.09.2023) zu, im ersten Fall gegen 04.25 Uhr, bei der zweiten Tankstelle nahe der Autobahn dann gegen 06.30 Uhr.

In Heuchelheim brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen gegen 01.10 Uhr in eine Tankstelle in der Rodheimer Straße ein. Ob sie Beute machen konnten, wird noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei sucht zu allen Fällen Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige Angaben zu den Taten machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter 0641 7006-6555 entgegen.

Lollar: Betrüger bei Schockanruf erfolgreich – Zeugen gesucht

Bargeld und Schmuck übergab eine Seniorin an Betrüger. Nach einem angeblich tödlichen Unfall forderte der Betrüger die Dame am Telefon auf, eine Kaution für eine nahestehende Verwandte zu zahlen.

Letztendlich gelang es den Kriminellen, die Beute in Odenhausen am Freitag (29.09.2023) gegen 15.40 Uhr abzuholen. Der männliche Abholer konnte als ca. 175 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Er hatte eine schlanke Gestalt und war mit einem grauen Pullover und schwarzer Hose bekleidet.

Die Betrüger gehen teils einschüchternd und organisiert vor. Es gelingt ihnen dabei immer wieder, Menschen so unter Druck zu setzen, dass sie den Forderungen nachkommen.

Um nicht in Falle zu tappen empfiehlt die Polizei:

Seien Sie im Falle solcher Anrufe von Anfang an skeptisch.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Bekannter

oder Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der

bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den

Sachverhalt bestätigen.

oder Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen.

Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Freitagmittag in Odenhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Verletzter nach Auseinandersetzung

In der Walltorstraße kam es zu einer Auseinandersetzung im Bereich eines Spätkaufs. Ein Mann kam am späten Freitagabend (29.09.2023) gegen 23.10 Uhr mit zwei Unbekannten ins Gespräch. Im Rahmen einer Diskussion sei der 55-Jährige dann von einem der beiden Männer ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Unbekannten flüchteten.

Der Mann, der geschlagen haben soll, wird als dunkelhäutig, ca. 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Sein Begleiter, den die Ermittler nach derzeitigen Erkenntnissen als Zeugen betrachten, war ebenfalls dunkelhäutig, gleichen Alters und ca. 190 cm groß. Er hat eine sportliche Figur und trug einen weißen Trainingsanzug. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Schlägers oder seines Begleiters machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Lich: Gartenhütten aufgebrochen

Mindestens sechs Gartenhütten brachen Unbekannte auf einem Kleingartengelände in der Hungener Pforte auf. Vermutlich von Samstag (30.09.2023) auf Sonntag entwendeten sie Benzinkanister und Werkzeuge. Die Polizeistation Grünberg bittet unter 06401 71430 um Zeugenhinweise.

Gießen: Unfallfluchten

Einen Außenspiegel eines geparkten Passats beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer. Zwischen Samstag (30.09.2023), 21.30 Uhr und Mitternacht stand der VW am Brandplatz. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 entgegen.

In der Carla-Maria-von-Weber-Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einer Bäckerei einen Betonpfosten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall am Samstagmorgen (30.09.2023) zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Reiskirchen/A5: Unfallflucht nach Spurwechsel – Zeugen gesucht

Drei beschädigte Autos und ein geschätzt hoher, fünfstelliger Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmittag (30.09.2023) auf der Autobahn 5. Zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Grünberg waren ein Mann aus Artern mit seinem Opel Mokka und eine Frau aus der Schweiz in ihrem Citroen Picasso unterwegs. Gegen 12.30 Uhr wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von der rechten der drei Fahrspuren auf die mittlere. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Opelfahrer auf die linke Spur aus und krachte dabei gegen den Citroen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrzeug und dem unbekannten Fahrer machen, der von der rechten auf die mittlere Spur wechselte? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 06033 7043-5010.