Mülltonnen im Gleisbereich überfahren – Bundespolizei sucht Zeugen

Treysa – Borken – Gleich zwei Mal musste die Bundespolizeiinspektion

Kassel am Wochenende ausrücken, da Mülltonnen auf die Gleise gelegt und diese

von Zügen überfahren wurden. Die erste Tat spielte sich Freitagabend (29.9. /

21:58 Uhr) im Bereich Treysa ab, bei der eine Biotonne auf die Gleise gelegt

wurde. Ein Güterzug, der auf der Fahrt von Aschaffenburg in Richtung Bremerhaven

war, erfasste die Tonne. Bei der zweiten Tat wurde Sonntagnacht (1.10. / 1:40

Uhr) eine blaue Altpapiertonne im Bereich des Bahnübergangs in Borken (An der

Hardt 1) auf die Gleise gelegt. Wie auch beim ersten Fall, wurde die Mülltonne

von einem Zug (RE 63816) erfasst und zerstört. Am Triebfahrzeug entstandenen

durch den Aufprall leichte Schäden im Bereich der Kupplung.

Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr Durch den Vorfall erhielten vier

Züge insgesamt 161 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Tatzeit: Montag, 02.10.2023, 11:40 Uhr

Am späten Montagvormittag waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in Fritzlar auf dem Erfurter Ring im Einsatz. An Kreuzungsbereich Erfurter Ring / Schladenweg hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ereignet.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation mitteilten, stellte sich nach ersten Ermittlungen heraus, dass ein 74-jähriger Fahrer eines roten Opel den Erfurter Ring aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Autobahnanschluss Fritzlar befuhr. Vor ihm fuhr ein silberner BMW in die gleiche Richtung. Als beide auf den Rückstau der dortigen Ampelkreuzung trafen, hielt der BMW verkehrsbedingt hinter dem Rückstau. Der nachfolgende 74-jährige Opelfahrer hielt seinen Pkw nicht rechtzeitig an, sondern geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß dort unmittelbar mit einem entgegenkommenden VW Passat frontal zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Opel nach rechts in den Rückstau geschleudert und stieß somit gegen den zuvor vor ihm fahrenden BMW. Der entgegenkommende Passat wurde durch den starken Anprall in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 74-jährige Opelfahrer aus Gerstungen sowie seine 71-jährige Beifahrerin aus Gerstungen schwere Verletzungen, sie waren aber ansprechbar.

Die Insassen des entgegenkommenden VW wurden ebenfalls beide schwer verletzt und waren auch ansprechbar. Hier handelte es sich um einen 43-jährigen Fahrer aus Gudensberg-Obervorschütz und seine 45-jährige Beifahrerin aus Gudensberg-Obervorschütz.

Der 21-jährige Fahrer des BMW aus Frielendorf-Obergrenzebach wurde durch den Unfall leicht verletzt. Seine beiden 21- und 50-jährigen Beifahrer (Willingshausen und Obergrenzebach) blieben unverletzt.

Alle verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch die eingetroffenen RTW in Krankenhäuser nach Kassel sowie in das Heilig-Geist-Krankenhaus nach Fritzlar eingeliefert.

Ein weiterer, unmittelbar in der Nähe des Unfalls befindlicher 28-jähriger Autofahrer aus Gudensberg-Obervorschütz hat an seinem Auto keinen Sachschaden davongetragen, erlitt aber durch das Unfallgeschehen einen leichten Schock und wurde ambulant durch die Besatzung eines Rettungswagens an der Unfallstelle versorgt. Seine 29-jährige Beifahrerin aus Obervorschütz blieb unverletzt.

An allen drei beteiligten Autos entstand Totalschaden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 58.000,- EUR.

Insgesamt waren sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, 35 Einsatzkräfte der Fritzlarer Feuerwehr, mehrere Streifenwagen der Polizei und zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

Die Straße musste durch die Einsatzmaßnahmen bis 14:00 Uhr voll gesperrt werden, woraufhin es im dortigen Bereich und im Stadtbereich von Fritzlar zu merklichen Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeistation Fritzlar geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Eiswagen aufgebrochen – Bargeld entwendet

Tatzeit: Freitag, 29.09.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 30.09.2023, 10:26 Uhr

Der weiße VW „Eisbulli“ eines Eiscafes in der Ziegenhainer Straße in Homberg wurde durch unbekannte Täter aufgebrochen.

Der Wagen (Baujahr 1972) befand sich geparkt auf dem Hof des Eiscafes als die unbekannten Täter den Wagen gewaltsam öffneten. Hierbei wurde das Schloss der Beifahrertür aufgebrochen. Aus dem Innenbereich wurde anschließend ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Durch das Aufbrechen des Schlosses entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in der Sache.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

E-Bike im Bereich einer Schule gestohlen

Tatzeit: Freitag, 29.09.2023, 07:10 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 13:15 Uhr

Unbekannte stehlen E-Bike im Bereich einer Schule in der Straße „Unterhain“ in Spangenberg.

Unbekannte Täter entwendeten ein Herren Mountainbike (E-Bike) der Marke Fischer mit den Farben schwarz/rot, obwohl diese mittels eines Fahrradschlosses gesichert, im Bereich einer dortigen Schule abgestellt war. Die Höhe des Stehlschadens beläuft sich auf circa 1000,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt.

Hinweise unter Telefon 05661/7089-0.

Versuchter Einbruch in Hotel

Tatzeit: Donnerstag, 28.09.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 06:00 Uhr

Unbekannte versuchten in ein Hotel in der Franz-Gleim-Straße in Melsungen einzubrechen.

Die unbekannten Täter hebelten mehrfach an einer Eingangstür des Hotels und gelangten so vermutlich in den Innenbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei keinerlei Gegenstände entwendet. Allerdings entstand durch das gewaltsame Hebeln an der Eingangstür ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.