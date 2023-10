Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Mülltonnenbrand greift auf Dachstuhl eines Hauses über, Polizei ermittelt Brandursache

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Bad Arolsen zu einem Brand. Das Feuer entstand in einem Schuppen, wo Mülltonnen standen, und griff auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein Zeuge brennende Mülltonnen in einem Schuppen neben einem Haus in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen gemeldet. Bei Eintreffen vom Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Gegen 02.20 Uhr hatten die eingesetzten Feuerwehren das Feuer abgelöscht. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die Polizei hatte noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen, die am heutigen Montagmorgen fortgesetzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach davon aus, dass der Brand im Bereich der Mülltonnen entstand und fahrlässig verursacht wurde. Den Sachschaden schätzten sie auf einen unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Wildungen -Sachbeschädigung an Auto, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Samstag (30. September), 21.30 Uhr, bis Sonntag (1. Oktober), 14.20 Uhr, kam es in Bad Wildungen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Ein bisher unbekannter Täter hatte Farbe in den Tank gefüllt.

Der Täter hatte bei einem weißen Seat Ibiza, der auf dem Parkdeck in der Teichstraße in Bad Wildungen stand, den Tankdeckel aufgebrochen. Anschließend füllte er orange Farbe in den Tank.

Die Autobesitzerin bemerkte dies erst, als sie einige Kilometer gefahren war und die Kontrollleuchte des Motos anging. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass der Tankdeckel aufgebrochen worden war und orange Farbe aus ihrem Tank lief. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Polizeibeamten auch am Tatort im Parkdeck orange Farbe sichern. Außerdem hatte der Täter die Antenne des Autos abgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Korbach – Kinderwagen am Bahnhof und Müll in Unterstand angesteckt, Polizei ermittelt Tatverdächtigen

In der Nacht von Samstag (30. September) auf Sonntag (1. Oktober) kam es in Korbach zu zwei Bränden. Erst wurde ein brennender Kinderwagen am Bahnhof gemeldet, später brannte Müll, der unter einem Unterstand in der Königsberger Straße lag. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei Korbach ein Brand im Bereich des Korbacher Bahnhofs gemeldet. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten fest, dass im Bereich der Gleise ein Kinderwagen brannte. Die bereits alarmierte Korbacher Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen, nachdem die Polizeibeamten den Kinderwagen auf den Bahnsteig gehoben hatten. Der herrenlose Kinderwagen stand offensichtlich schon mindesten einen Tag im Bereich des Bahnhofs, ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Die Befragungen von Personen, die sich im Bahnhofsbereich aufhielten, ergaben keine Täterhinweise.

Brennende Müllsäcke in der Königsberger Straße wurden der Polizei gegen 01.45 Uhr gemeldet. Am Brandort stellten die Polizeibeamten fest, dass der brennende Müll auch auf einen Unterstand übergegriffen hatte. Die Polizisten versuchten, das Feuer mit einem Feuerlöscher abzulöschen. Da das Feuer aber immer wieder neu entfachte, musste die Korbacher Feuerwehr auch hier einschreiten und den Brand schließlich komplett löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Am Einsatzort fiel den Polizeibeamten ein 34-Jähriger auf, der sich verdächtig für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr interessierte.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der wohnsitzlose 34-Jährige sowohl für den Brand des Kinderwagens am Bahnhof als auch für das Feuer in der Königsberger Straße verantwortlich sein könnte. Er musste die folgende Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer.