Wahlplakate angezündet – Bundespolizei stellt Täter

Kassel – Samstagnacht (30.9. / 2:25 Uhr) setzten drei Personen ein

Wahlplakat in der Kasseler Innenstadt in Brand. Eine zufällig vorbeifahrende

Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel bemerkte den Brand und nahm die Täter

vor Ort vorläufig fest. Anschließend wurden die Täter im Alter von 21, 19 und 40

zuständigkeitshalber den Beamten vom Revier Ost in Kassel übergeben. Bei der

Durchsuchung des Rucksacks des 40-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Flasche

Brennspiritus und ein Flambierbrenner gefunden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Nordhessen.

Hund beißt 15-Jährigen: Polizei sucht Zeugen nahe Grebensteiner Straße

Kassel-Nord: Ein 15-Jähriger aus Kassel wurde am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Nordstadt unvermittelt von einem angeleinten Hund in das Knie gebissen. Der unbekannte Halter soll seinen Hund nach dem Vorfall am Halsband gepackt haben und mit dem Tier davongerannt sein, ohne sich um den vor Schmerzen schreienden Jugendlichen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder den Halter geben können.

Wie der 15-Jährige den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, hatte er gegen 21 Uhr mit einem Freund und dessen angeleinten Hund einen Spaziergang auf dem Fußweg zwischen der Grebensteiner Straße und dem Kleingartenverein Struthbach gemacht. Als ihnen der unbekannte Mann mit dem anderen Hund entgegenkam, gingen er und sein Begleiter zur Seite, um Platz zu machen. Plötzlich kam der ebenfalls angeleinte Hund auf ihn zu und biss ihm unvermittelt ins Knie, sodass er zu Boden stürzte. Der Hundehalter, ein ca. 40 Jahre alter und 1,85 Meter großer Mann mit faltigem Gesicht, der einen knielangen braunen Mantel mit Löchern und eine Kapuze auf dem Kopf trug, ergriff hiernach eilig die Flucht in Richtung Wiener Straße. Bei dem Hund soll es sich möglicherweise um einen Mischling gehandelt haben, der schwarzes Fell und eine Schulterhöhe von ca. 60 cm hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Unfall auf B 7 zwischen Vellmar und Espenau mit zwei Leichtverletzten

Espenau (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagnachmittag ist es gegen 13 Uhr zu einem Unfall auf der B 7 mit zwei Leichtverletzten und rund 40.000 Euro Schaden gekommen. Aufgrund des Unfalls musste die B 7 in Richtung Calden zeitweise voll gesperrt werden. Gegen einen der beteiligten Fahrer, bei dem es sich um den mutmaßlichen Unfallverursacher handelt, ermittelt die Polizei nun wegen des Tatbestands des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs, unter anderem weil Zeugen eine äußerst rasante Fahrweise beschrieben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gestern gegen 13:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 38-Jährger aus Kassel war mit einem Sportwagen auf der B 7 von Vellmar in Richtung Espenau unterwegs. Laut mehrerer Zeugen soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei mehrfach die Fahrspur zum links- und rechtsseitigen Überholen gewechselt haben. Bei einem Überholvorgang war er schließlich auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der Sportwagen krachte daraufhin gegen die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte und anschließend gegen einen rechts fahrenden dritten Pkw. Dabei zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu, mit denen er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine 54 Jahre alte Frau aus Hofgeismar zog sich als Insassin in dem Audi, auf den der 38-Jährige aufgefahren war, ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie konnte aber nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der ebenfalls aus Hofgeismar stammende 52 Jahre alte Fahrer des Audis blieb unverletzt, so wie ein 47-Jähriger aus Espenau, der am Steuer des dritten beteiligten Pkw saß.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 7 in Richtung Calden für rund eine halbe Stunde voll und bis etwa 15:00 Uhr noch teils gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Müllcontainer in Elfbuchenstraße angesteckt: Feuer greift auf Garage und Autos über; Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Mehrere Müllcontainer wurden in der Nacht zum heutigen Montag an zwei Örtlichkeiten in der Kasseler Elfbuchenstraße vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein Feuer griff auf eine Garage über. Zudem wurden zwei geparkte Autos durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können.

Der erste Brand in der Elfbuchenstraße, Ecke Dörnbergstraße, war der Feuerwehr und der Polizei gegen 2:50 Uhr gemeldet worden. Dort waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei am Rand des Bürgersteigs stehende Container angesteckt worden. Durch die im weiteren Verlauf in Vollbrand geratenen Tonnen griff das Feuer auf den Dachstuhl der Garage über. Der andere Brand eines Müllcontainers in der Elfbuchenstraße, Ecke Kattenstraße, war vermutlich unmittelbar nach dem ersten Feuer gelegt worden. Die Altpapiertonne brannte komplett ab, ein weiterer Schaden entstand aber in diesem Fall nicht. Anwohner hatten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann durch die Elfbuchenstraße laufen sehen, der wütend umhergeschrien und gegen Mülltonnen getreten haben soll. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, der mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnte, verlief bisher ohne Erfolg. Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen Mann mit kurzen hellen Haaren und einer olivfarbenen Jacke gehandelt haben, der in Richtung Aschrottstraße davonlief.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise zu den beiden Bränden geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Glas-Wasser-Trick: Dreiste Diebe erbeuten Geldbörse; Zeugen in Fuldatal gesucht

Fuldatal (Landkreis Kassel): Mit der miesen Masche des sogenannten „Glas-Wasser-Tricks“ haben zwei Täter am Samstagmittag einen hochbetagten Mann in Fuldatal-Wilhelmshausen bestohlen. Nach der Bitte um ein Glas Wasser gelangten die unbekannten Männer in die Wohnung des Seniors, stahlen dort seine Geldbörse und ergriffen anschließend die Flucht. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können.

Wie der Senior den gerufenen Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte er sich am Samstag gegen 13 Uhr vor seinem Wohnhaus westlich der Straße „Kötnerei“ aufgehalten, als die zwei unbekannten Männer auf ihn zukamen und um ein Glas Wasser baten. Während der hilfsbereite Fuldataler in die Küche ging und ein Getränk holte, gelangten die beiden Täter durch die noch angelehnte Tür in die Wohnung und nahmen die im Wohnzimmer liegende Geldbörse an sich. Der hochbetagte Mann konnte noch sehen, wie die Diebe schlagartig durch den Flur nach draußen und weiter in Richtung Holzhausen flüchteten. Die durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Trickdieben verlief anschließend ohne Erfolg. Es soll sich um zwei 30 bis 35 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große und korpulente Männer mit kurzen schwarzen Haaren und dunklerem Teint gehandelt haben, die weiße T-Shirts, dunkle Shorts und Turnschuhe trugen, so das Opfer. Einer der Täter hatte eine schwarze Brusttasche dabei.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, die am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fuldatal-Wilhelmshausen gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Korbach – Kinderwagen am Bahnhof und Müll in Unterstand angesteckt, Polizei ermittelt Tatverdächtigen

In der Nacht von Samstag (30. September) auf Sonntag (1. Oktober) kam es in Korbach zu zwei Bränden. Erst wurde ein brennender Kinderwagen am Bahnhof gemeldet, später brannte Müll, der unter einem Unterstand in der Königsberger Straße lag. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei Korbach ein Brand im Bereich des Korbacher Bahnhofs gemeldet. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten fest, dass im Bereich der Gleise ein Kinderwagen brannte. Die bereits alarmierte Korbacher Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen, nachdem die Polizeibeamten den Kinderwagen auf den Bahnsteig gehoben hatten. Der herrenlose Kinderwagen stand offensichtlich schon mindesten einen Tag im Bereich des Bahnhofs, ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Die Befragungen von Personen, die sich im Bahnhofsbereich aufhielten, ergaben keine Täterhinweise.

Brennende Müllsäcke in der Königsberger Straße wurden der Polizei gegen 01.45 Uhr gemeldet. Am Brandort stellten die Polizeibeamten fest, dass der brennende Müll auch auf einen Unterstand übergegriffen hatte. Die Polizisten versuchten, das Feuer mit einem Feuerlöscher abzulöschen. Da das Feuer aber immer wieder neu entfachte, musste die Korbacher Feuerwehr auch hier einschreiten und den Brand schließlich komplett löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Am Einsatzort fiel den Polizeibeamten ein 34-Jähriger auf, der sich verdächtig für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr interessierte.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der wohnsitzlose 34-Jährige sowohl für den Brand des Kinderwagens am Bahnhof als auch für das Feuer in der Königsberger Straße verantwortlich sein könnte. Er musste die folgende Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Bad Wildungen -Sachbeschädigung an Auto, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Samstag (30. September), 21.30 Uhr, bis Sonntag (1. Oktober), 14.20 Uhr, kam es in Bad Wildungen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Ein bisher unbekannter Täter hatte Farbe in den Tank gefüllt.

Der Täter hatte bei einem weißen Seat Ibiza, der auf dem Parkdeck in der Teichstraße in Bad Wildungen stand, den Tankdeckel aufgebrochen. Anschließend füllte er orange Farbe in den Tank.

Die Autobesitzerin bemerkte dies erst, als sie einige Kilometer gefahren war und die Kontrollleuchte des Motos anging. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass der Tankdeckel aufgebrochen worden war und orange Farbe aus ihrem Tank lief. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Polizeibeamten auch am Tatort im Parkdeck orange Farbe sichern. Außerdem hatte der Täter die Antenne des Autos abgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Bad Arolsen – Mülltonnenbrand greift auf Dachstuhl eines Hauses über, Polizei ermittelt Brandursache

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Bad Arolsen zu einem Brand. Das Feuer entstand in einem Schuppen, wo Mülltonnen standen, und griff auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein Zeuge brennende Mülltonnen in einem Schuppen neben einem Haus in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen gemeldet. Bei Eintreffen vom Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Gegen 02.20 Uhr hatten die eingesetzten Feuerwehren das Feuer abgelöscht. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die Polizei hatte noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen, die am heutigen Montagmorgen fortgesetzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach davon aus, dass der Brand im Bereich der Mülltonnen entstand und fahrlässig verursacht wurde. Den Sachschaden schätzten sie auf einen unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.