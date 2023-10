Fischbachtal: Brennender PKW mit Leiche im Fahrzeug

Fischbachtal/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Freitagabend (29.09.2023)

gegen 23.25 Uhr wurde in Fischbachtal im Odenwald, Ortsteil Nonrod, ein

geparkter brennender PKW gemeldet. Nach den Löscharbeiten der alarmierten

Feuerwehr wurde eine im Fahrzeug sitzende Leiche aufgefunden. Die Ermittlungen

zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei vor Ort aufgenommen.

Fischbachtal: Keine Hinweise auf Fremdverschulden nach Fahrzeugbrand

Fischbachtal (ots) – Nach dem Brand eines Fahrzeuges und dem Fund einer Leiche

am späten Freitagabend (29.9.) im Ortsteil Nonrod (wir haben berichtet) hat die

Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Bislang liegen keine

Hinweise vor, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Gegen 23.30 Uhr war ein

brennendes Auto im Fischbachtaler Ortsteil gemeldet worden. Bei den

Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr wurde eine Leiche im Fahrzeug

aufgefunden.

Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots) – Am Montag, 02.10.2023, im Zeitraum

zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, wurde auf dem Parkhof in Heppenheim ein

geparkter weißer Peugeot (Kastenwagen) an der hinteren linken Seite beschädigt.

Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkhof abgestellt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne

sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 500,- Euro

beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher

machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060.

Grasellenbach: Mehrere Obstbäume geplündert / Polizei sucht Zeugen

Grasellenbach (ots) – Rund 1.500 Kilogramm Birnen und Äpfel haben bislang noch

unbekannte Täter in der Zeit vom 25. September bis zum Montag (2.10.) entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Kriminellen auf eine Streuobstwiese

im Ortsteil Hallembach unterhalb des dortigen Campingsplatzes abgesehen. Mehrere

Obstbäume wurden komplett geplündert und die Birnen und Äpfel mitgenommen.

Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug für den

Abtransport genutzt haben. Das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach

hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und hofft unter der Rufnummer

06207/9405-0 auf Zeugenhinweise.

Fürth: 17-Jähriger schwer verletzt aufgefunden/Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) – Am Sonntagmorgen (01.10.), gegen 6.00 Uhr, wurde ein 17 Jahre

alter Jugendlicher bewusstlos auf dem Boden liegend in der Kröckelbacher

Straße/Ecke Hauptstraße von Passanten aufgefunden. Er war zuvor Gast auf einer

Feier im Ort. Der Jugendliche wies unter anderem schwere Kopfverletzungen auf.

Er wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Derzeit ist nicht klar, wie

sich der 17-Jährige die schweren Verletzungen zuzog und ob er möglicherweise

Opfer einer Straftat wurde. Der junge Mann hat derzeit keine Erinnerung an das

Geschehen.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Heppenheim ermitteln in dem Fall

und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang

gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Bensheim: Wonhnungseinbruch mit gestohlenem Schlüssel

Bensheim (ots) – Mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel drangen Kriminelle in der

Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (28.09.) und Freitagnachmittag (29.09.) in

eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Augartenstraße ein.

Die Unbekannten ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend

mehrere hundert Euro mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060.

Hirschhorn: Opferstock im Visier von Kriminellen

Hirschhorn (ots) – Der Opferstock der evangelischen Kirche im Alleeweg geriet am

Samstag (30.09.), in der Zeit zwischen 12.00 und 17.45 Uhr, in das Visier von

Kriminellen. Um an das gespendete Geld heranzukommen, versuchten die Unbekannten

nach derzeitigem Kenntnisstand das Behältnis aufzuhebeln. Sie flüchteten aber

anschließend ohne Beute vom Tatort. Der Opferstock wurde allerdings beschädigt.

Die Polizei in Hirschhorn ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat

verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer

06272/9305-0 zu erreichen.

Viernheim: Tätlicher Angriff/Drei Polizisten verletzt

Viernheim (ots) – Nach einem tätlichen Angriff wurden am Sonntagnachmittag

(01.10.), gegen 15.00 Uhr, drei Polizeibeamte der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim verletzt und konnten ihren Dienst anschließend nicht mehr

fortsetzen.

Gegen 14.40 Uhr kam es zunächst aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 26 Jahre alten Fußgänger und einem 50-Jährigen

Autofahrer im Bereich eines Parkplatzes des Rhein-Neckar-Zentrums in der

Robert-Schuman-Straße. Im Rahmen des zunächst verbalen Streits soll der

26-Jährige gegen das Fahrzeug getreten und hierbei einen Schaden von mehreren

hundert Euro verursacht haben. Die Polizei wurde verständigt. Während der

anschließenden Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei trat ein 56 Jahre

alter Familienangehöriger des 26-Jährigen unvermittelt einen 52 Jahre alten

Polizeibeamten, der hierdurch zu Fall kam. In der Folge entwickelte sich eine

massive Auseinandersetzung zwischen dem 56-Jährigen, einem weiteren 29 Jahre

alten Familienangehörigen und den eingesetzten Polizeibeamten. Die beiden

Angreifer konnten überwältigt und festgenommen werden. Drei Beamte im Alter

zwischen 20 und 52 Jahren wurden verletzt und konnten aufgrund multipler

Prellungen ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Auch die beiden Festgenommenenm

zogen sich Blessuren zu und mussten medizinisch versorgt werden. Eine weitere in

die Auseinandersetzung involvierte Beamtin sowie ein Beamter blieben unverletzt.

Zur Bewältigung der Lage waren zahlreiche Streifenbesatzungen im Einsatz.

Die 29 und 56 Jahre alten Männer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen,

weil der Verdacht auf den Konsum von Alkohol und Drogen bestand. Zur

Verhinderung weiterer Straftaten verblieben sie nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen in Gewahrsamszellen der Polizei. Sie werden sich nun in einem

Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten

haben.

Zwei verletzte Radfahrer

Lampertheim (ots) – Am Samstag (30.09.) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Bereich der Landesstraße 3261 zwischen Lampertheim-Hofheim und

Biblis Nordheim. Hierbei stürzten zwei Rennradfahrer, die in Richtung

Lampertheim-Hofheim fuhren. Grund für den Sturz war ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer, der mit einem KFZ in die entgegengesetzte Richtung gefahren

ist und hierbei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll. Die beiden

Fahrradfahrer aus Lampertheim-Hofheim mussten zur medizinischen Behandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder

dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. Nr.

06206-94400 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu

setzen.

Darmstadt

Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Darmstadt (ots) – Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer müssen sich in einem

Verfahren wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Duo am Freitagabend (29.9) gegen 21 Uhr

im Bereich der Heidelberger Landstraße einen 27-Jährigen abgepasst und

unvermittelt attackiert haben. Laut Zeugenaussagen schlugen sie auf ihn ein und

verletzten ihn dabei. Anschließend hätten sie dem Mann aus Darmstadt Bargeld und

ein Smartphone entwendet. Mit ihrer Beute sollen sie anschließend in südliche

Richtung das Weite gesucht haben. Im Rahmen der anschließenden, ersten

Ermittlungen fiel der der Tatverdacht auf die beiden Männer. Bei

Fahndungsmaßnahmen konnte der 25-jährige Tatverdächtige in einem angrenzenden

Mehrfamilienhaus festgenommen werden. In seiner Wohnung stellten die

Polizeikräfte zudem Kleinstmengen Marihuana sowie einen Teleskopschlagstock

sicher.

Die beiden Männer dürften nach bisherigen Erkenntnissen auch für einen

gleichgelagerten Fall, unweit der ersten Tat in Frage kommen. Auch hier hatten

sie es auf ein Smartphone abgesehen. Der attackierte 29-Jährige ging jedoch

nicht auf die Forderungen ein, worauf die Tatverdächtigen das Weite suchten.

Zeugen, die zu beiden Vorfällen noch weitere, sachdienliche Hinweise haben,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Vier alkoholisierte Männer nach Unfallflucht festgenommen

Roßdorf (ots) – Polizeistreifen haben in der Nacht zum Samstag (30.9.) vier

tatverdächtige Männer in Roßdorf vorläufig festgenommen. Gegen 1 Uhr ereignete

sich im Bereich der Dieburger Straße und Erbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei

dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Das flüchtige Auto wurde in

der Wingertstraße aufgefunden, zudem sollen vier Personen davon weggelaufen

sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte an einer Tankstelle in der

Darmstädter Straße schließlich vier alkoholisierte Männer im Alter von 21, 25,

27 und 45 Jahren vorläufig fest. Zudem konnte auch der Fahrzeugschlüssel für das

Auto sichergestellt werden. Da keiner Angaben zum Fahrer machte, wurde nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt bei allen vier Männern eine

Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte unter

anderem das Fahrzeug sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Seeheim-Jugenheim: Polizeistreifen nehmen Trio nach Einbruch in Einfamilienhaus fest

Seeheim-Jugenheim (ots) – Polizeistreifen haben am Sonntagnachmittag (1.10.)

drei Frauen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Jugenheim

festgenommen. Gegen 16.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen

kaputten Rollladen sowie komische Geräusche aus einem Nachbaranwesen in der

Merckstraße. Noch bevor die drei Frauen im Alter von 23, 25 und 26 Jahren aus

dem Haus fliehen und das Weite suchen konnten, nahmen sie alarmierte

Polizeistreifen noch am Tatort fest. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass

der Rollladen aufgebrochen, die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und

anschließend die Räumlichkeiten nach Beute durchwühlt wurden. Bei der

Durchsuchung der Festgenommenen, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet

haben, stellten die Polizeistreifen größere Summen Bargeld sicher. Woher das

Geld stammt, muss jetzt geprüft werden. Die Tatverdächtigen kamen in eine

Gewahrsamszelle. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Die Frauen werden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt,

der über die Untersuchungshaft entscheiden muss.

Babenhausen: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeuginnenraum entwendet

Babenhausen (ots) – Auf eine zurückgelassene Handtasche hatten es Kriminelle bei

einem Autoaufbruch am späten Samstagnachmittag (30.9.) abgesehen. Zwischen 16

Uhr und 17.45 Uhr schlugen die bislang noch unbekannten Täter das Fenster auf

der Beifahrerseite an der schwarzen Mercedes V-Klasse ein und entwendeten eine

Tasche, die im Fußraum lag. Das Auto war auf einem Parkplatz an der Landstraße

3116 im Bereich von Babenhausen abgestellt. In der Handtasche befand sich das

Portemonnaie mit Bankkarten und weiteren Dokumenten. Der entstandene Sachschaden

am Wagen dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen, denen verdächtige

Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Unfall Parkplatz des DM Marktes, Zeugen und Geschädigter gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Freitag, den 29.09.2023, gegen 17:30 Uhr ereignete sich

in der Georg-August-Zinn-Straße in 64823 Groß-Umstadt auf dem Parkplatz des

DM-Drogeriemarktes eine Verkehrsunfallflucht. Bei dem verursachenden Fahrzeug

handelt es sich um einen weißen Kleinwagen, welcher im westlichen Bereich des

Parkplatzes in der Nähe eines Baumes abgestellt worden war. Vermutlich wurde ein

blauer Kleinwagen, der neben dem weißen Kleinwagen geparkt war, beschädigt. Dort

könnten sich weiße Anhaftungen an der Fahrzeugfront befinden. Der Geschädigte

selbst hat sich bis dato noch nicht bei der Polizei gemeldet. Weiter werden

Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Verursacherin

meldete sich später bei der Polizei und gab sich als Verantwortliche zu

erkennen. Es entstand nach ersten Ermittlungen geringer Sachschaden. Die

Polizeistation Dieburg nimmt unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 sachdienliche

Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Raunheim: Polizei hat Gaststätten im Fokus

In der Nacht zum Montag (02.10.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim insgesamt sechs Gaststätten in der Innenstadt.

In einem Lokal fanden die Ordnungshüter 589 Getränkedosen und -flaschen ohne Pfandhinweis. Der Verkauf wurde untersagt. Eine entsprechende Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pfandgesetz wird an den Zoll weitergeleitet. In einer weiteren Lokalität wurde unter anderem bemängelt, dass der Betreiber keinen Zugang zur OASIS-Sperrdatei hat und damit die Überprüfung von Personen, welche dort am Geldspielautomaten spielen, nicht möglich war. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

In einer Sportsbar wurden zwei illegale Geldspielautomaten sichergestellt und in einer weiteren Bar ein illegaler Automat beschlagnahmt. Zudem konfiszierten die Beamten hier auch noch über 1000 Euro Bargeld. In beiden Fällen wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.

Bischofsheim: Kioskeinbruch/Zigaretten erbeutet

Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (01.10.), bei einem Einbruch in ein Kiosk am Bahnhofsplatz abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Riedstadt-Crumstadt: Kriminelle brechen in Firmengebäude ein

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (29.09.) auf zwei Firmen auf einem Grundstück in der Industriestraße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich zunächst Zutritt zu einer Werkstatt und ließen dort mehrere Werkzeuge mitgehen. Anschließend begaben sie sich gewaltsam in eine benachbarte Firma und entwendeten dort Bargeld aus einem Tresor.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06142/696-0 ist das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.