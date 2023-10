Zugbegleiter geschlagen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Alsfeld – Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Nacht (1.10. / 1:11

Uhr) einen Zugbegleiter im Bahnhof Alsfeld körperlich angegangen haben.

Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Hessischen

Landesbahn (24845) auf der Fahrt von Gießen in Richtung Alsfeld. Der spätere

Angreifer soll seine Schuhe auf den Sitzen gehabt haben und diese trotz

mehrmaliger Aufforderung dort belassen haben. Beim Ausstieg im Bahnhof Alsfeld

soll er dann den Zugbegleiter geschlagen und getreten haben. Hierbei fiel der

Bahnmitarbeiter zwischen Bahnsteigkante und Zug in den Gleisbereich und

verletzte sich am Kopf. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Zugbegleiter konnte aus eigener Kraft zurück auf den Bahnsteig klettern.

Anschließend wurde das Bundespolizeirevier Fulda verständigt. Aufgrund der

Verletzungen musste das Opfer im Krankenhaus Lauterbach behandelt werden und

konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eiterfeld

Am Montag (02.10.), um 12:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3171 zwischen den Ortsteilen Fürsteneck und Oberweisenborn, an der Kreuzung mit der Kreisstraße 136, ein Verkehrsunfall.

Eine 35-Jährige Audi-Fahrerin befuhr die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. An der Kreuzung zur K 136, von Wölf kommend, wollte eine 74-Jährige Citroen-Fahrerin nach links in Richtung Oberweisenborn abbiegen. Hierbei missachtete die 74-Jährige offenbar die Vorfahrt der 35-Jährigen und kollidierte im Frontbereich. Die 35-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L 3171 war vorübergehend voll gesperrt.

Die freiwilligen Feuerwehren Wölf und Ufhausen waren im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (29.09.), um 9:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer eine Leuchtreklame einer Gaststätte in der Rittergasse, als er diese im Rahmen einer Anlieferung für ein anderes Lokal passierte. Der Lkw-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 280 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beschädigte Haustür

Vogelsbergkreis

Freiensteinau. Zwischen dem 27. und 29. September beschädigten Unbekannte eine Haustür in der Vogelsbergstraße im Ortsteil Radmühl durch eine unbekannte milchige Substanz. Eine Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt.Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberischer Diebstahl

Bebra. Am Freitag (29.09.) kam es gegen 22 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt auf dem Festplatz an einem Jahrmarktstand. Nach aktuellem Ermittlungsstand entnahmen drei bislang unbekannte männliche Täter Bargeld in unbekannter Höhe aus der Handkasse eines Standbetreibers, woraufhin dieser die Personen aufforderte, das gestohlene Geld zurückzugeben. In der Folge schlugen diese gemeinschaftlich auf den gestürzten Geschädigten und eine zur Hilfe eilende Zeugin ein. Beide wurden dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Die Täter werden beschrieben als männlich, circa 18-20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Hautteint. Einer war circa 180cm groß, trug Vollbart und schwarze Bekleidung. Ein Zweiter war circa 170 bis 175cm groß, trug Bart und hatte ein rundes Gesicht. Er war bekleidet mit grauer Jacke. Der dritter Mann war 175 bis 180cm groß, hatte kurze Haare und trug einen grauen Jogginganzug. Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle richten oder sich über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Raub auf Jugendliche

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.09.) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen, gegen 1:30 Uhr, zum Raub eines hochwertigen Mobiltelefons auf dem Gehweg in der Straße „Vogelgesang“. Während die geschädigte Jugendliche telefonierte, entriss – nach derzeitigem Kenntnisstand – ein bislang unbekannter männlicher Täter ihr gewaltsam das Handy aus der Hand und flüchtete. Zur Hilfe gerufene Passanten verfolgten den Täter über die Dudenstraße bis zum Beginn der Fußgängerzone in der Breitenstraße und konnten ihn hier einholen. Das Handy wurde nach einem Hinweis des Täters in einem Mülleimer aufgefunden, jedoch gelang diesem währenddessen die Flucht.

Der bislang unbekannte Täter wird beschrieben als männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, circa 175cm groß, normale Statur. Er trug schwarze Bekleidung, eine Basecap und Oberbekleidung mit reflektierender Aufschrift „ellesse“ sowie eine Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise zum weiteren Tatgeschehen und zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderer Polizeidienststelle zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Bebra. In der Nacht zu Samstag (30.09.) gingen bislang unbekannte Täter einen in der Mühlenstraße abgestellten schwarzen BMW an. An dem Fahrzeug wurden die vordere Kennzeichenhalterung, der Kühlergrill sowie die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Verlauf des 30. September kam es zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bad Hersfelder Innenstadt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Hauseingangstür in das Wohnhaus in der Straße „Kirchplatz“ ein und durchsuchten Mobiliar. Die Ermittlungen zu Diebesgut und Schadenshöhe dauern aktuell an. Hinweise zur Tat werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

Wahlplakate beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Freitag (29.09.), zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr, beschmierten Unbekannte im Bereich eines Parkhauses in der Bardostraße und im Bereich des Kreisels in der Magdeburger Straße/Ecke Zieherser Weg Wahlplakate mit roter Farbe. Insgesamt entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Fulda. Am Parkplatz Rotkopf an der A7 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (29.09.), zwischen 20 Uhr und 4 Uhr, mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Gliederzugs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrradladen

Fulda. In der Amand-Ney-Straße brachen Unbekannte am Samstag (30.09.), zwischen 15 Uhr und 23 Uhr, in einen Fahrradladen ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen ein schwarzes Pedelec des Herstellers Bulls und Fahrradbekleidung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweiradkontrollen der Polizeistation Rotenburg mit Festnahme

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Beamte der Polizeistation Rotenburg führten am Freitag (29.09.) und Samstag (30.09.) vermehrt Zweiradkontrollen in den Ortslagen Rotenburg und Bebra durch. Hierbei wurden etliche Kräder und Fahrräder auf ihren ordnungsgemäßen technischen Zustand hin kontrolliert. Fünf Fahrzeuge hatten kleinere Mängel. Gegen die Fahrer wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen und mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Am Freitag (29.09.) wurde u.a. ein Fahrradfahrer in der Gemarkung Bebra angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Fulda gesucht wurde. Durch Zahlung der ausstehenden Geldstrafe konnte die Verhaftung abgewendet werden. Anschließend wurde der Gesuchte wieder nach Hause entlassen.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Eiterfeld

Am Samstag (30.09.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus einem Eiterfelder Ortsteil mit einem Pkw samt Anhänger die Landesstraße 3170 von Eiterfeld in Richtung Arzell. Als er in Höhe des Umspannwerkes nach rechts in den dortigen geteerten Feldweg abbiegen wollte, bemerkte dies ein nachfolgender 44-jähriger Mann aus einem Eiterfelder Ortsteil offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Anhänger auf. Der Anhänger wurde durch den Aufprall aus der Anhängerkupplung und gegen das ziehende Fahrzeug gedrückt. Bei dem auffahrenden Pkw lösten alle Airbags aus und der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 19.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Kirchheim – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld

Kirchheim – Am Samstag (30.09.2023) kam es zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr in Kirchheim, Sonnenblick, Höhe Haus Nr. 3, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen PKW Mercedes C 180, Farbe schwarz, auf einem hauseigenen Parkplatz, abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr sein Fahrzeug in Augenschein nahm stellte er Beschädigungen an der Verkleidung des hinteren rechtsseitigen Radkastens und der rechten hinteren Felge fest. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ein Verursacher machte sich nicht bemerkbar und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld telefonisch unter der 06621-932-0 oder per E-Mail an pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2 Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda

Fußgänger seitlich in abbremsenden PKW gelaufen / leichtverletzt.

Ein 73-jähriger Mann aus Fulda, lief zu Fuß zunächst auf dem Gehweg der Schlitzer Straße in Richtung Horas. In Höhe einer Postfiliale wollte der Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Ohne auf den Fahrzeugeverkehr zu achten, lief er seitlich in einen auf der Schlitzer Straße fahrenden, aber verkehrsbedingt abbremsenden, PKW. Glücklicherweise wurde der unachtsame 73-Jährige dabei nur leichtverletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Fahrer des PKW, ein 33-jähriger Mann aus Fulda, kam mit dem Schrecken davon. Sein PKW, ein Fiat, blieb völlig unbeschädigt. Es entstand keinerlei Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Fahrschulauto / eine leichtverletzte Person

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (29.09.), 13.00 Uhr in Künzell, Oberer Ortesweg Ecke der Straße Am Kies.



Ein 79-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem PKW, einem Opel Mokka, in Künzell die Straße Am Kies in Fahrtrichtung der Straße Oberer Ortesweg. Im Kreuzungsbereich wollte der 73-Jährige nach links in den Oberen Ortesweg einbiegen. Vermutlich aufgrund blendender Sonne übersah der 73-Jährige einen auf dem Oberen Ortesweg von rechts kommenden und bevorrechtigt fahrenden PKW. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 73-jährige Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Im beteiligten PKW, einem VW Golf, befand sich ein Fahrschullehrer mit seiner Fahrschülerin auf Fahrausbildung. Während der Fahrschullehrer, ein 60-jähriger Mann aus Künzell, leichtverletzt wurde, blieb die Fahrschülerin, eine 17-jährige junge Frau aus Eichenzell stammend, unverletzt. Eine medizinische Versorgung des Leichtverletzten vor Ort war nicht erforderlich.

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer am 30.09.2023 in der Gemarkung Künzell

Fulda

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstag (30.09.) gegen 11.00 Uhr in der Gemarkung Künzell in der Ortslage von Dirlos.

Eine 43-jährige Frau aus Hofbieber befuhr mit ihrem PKW, einem Skoda Fabia, die L 3429 aus Richtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Wissels. Etwa in Höhe des dortigen Maislabyrinths wollte die 43-Jährige nach links über die Gegenfahrspur abbiegen. Wegen eingeschränkter Sicht übersah sie jedoch einen aus Fahrtrichtung Wissels in Fahrtrichtung Dirlos fahrenden Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen konnte und prallte frontal in den abbiegenden PKW. Der Kradfahrer, ein 31-jähriger Mann aus Dipperz stammend, wurde von seinem Motorrad zu Boden geschleudert und schwerstverletzt. Trotz des schnell vor Ort eingetroffenen Rettungsdienstes kam für den 31-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die 43-jährige Unfallverursacherin erlitt einen schweren Schock. Glücklicherweise blieben ihre beiden Kinder, 9 Jahre und 6 Jahre alt, die sich mit in dem PKW befanden, unverletzt.

Der PKW und auch das Motorrad, eine Ducati Multistrada Rally, wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30 000,- Euro.

Zur genaueren Klärung der Gesamtumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda an, einen Gutachter an die Unfallstelle zu entsenden.

Die Unfallstelle war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld

Am Samstag (30.09.2023) kam es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr in Bad Hersfeld, Breitenstraße Höhe Haus-Nr. 35, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW, VW Caddy, Farbe weiß, vor der oben genannten Anschrift, auf einem vorhandenen Parkstreifen. Gegen 14.45 Uhr fuhr er mit diesem Fahrzeug weiter und bemerkte daran erst nach Ankunft an seiner Firmenadresse Beschädigungen im Bereich der Frontverkleidung und des vorderen Kennzeichenschildes. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Ein Verursacher machte sich nicht bemerkbar und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise zu dem Vorfall unter der 06621 / 932-0 oder per Mail an pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de

Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen

Bad Hersfeld

Niederaula – In der Nacht vom 29.09.2023 auf den 30.09.2023 ereignete sich gegen 23:45 Uhr auf der BAB7 in Höhe der Anschlussstelle Niederaula ein Auffahrunfall, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide LKW vom Hattenbacher Dreieck kommend den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Fulda. Im Bereich der Anschlussstelle Niederaula musste der 55-jährige rumänische Fahrer eines in Deutschland zugelassenen Sattelzuges verkehrsbedingt bremsen. Sein 56-jähriger Landsmann bemerkte dies zu spät und konnte seinen österreichischen LKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Trotz des Versuches, auf den linken der beiden Fahrstreifen auszuweichen, kollidierte die rechte Seite der Zugmaschine mit dem Heck des vorrausfahrenden Aufliegers. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden dürfte ca. 50.000 Euro betragen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten waren beide Fahrstreifen blockiert und der Verkehr lief über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbei. Gegen 04:10 Uhr konnte die Autobahnmeisterei den Verkehr wieder komplett freigeben.

Raser auf der BAB 66 und B27 – Zeugenaufruf

Fulda

Am Freitagabend, gegen 19:15, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Fulda und teilte mit, dass ein rücksichtsloser Raser auf der BAB 66 In Richtung Fulda unterwegs sei. Der gemeldete dunkle PKW Audi S3, der von einem 23-jährigen aus dem Südkreis geführt wurde, habe zunächst kurz hinter dem Tunnel Neuhof mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rechts auf dem Seitenstreifen überholt. Dieses Manöver wiederholte der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Fulda-Süd. Bei der weiteren Fahrt über die B27 habe der Audi Fahrer noch einen weiteren, bislang unbekannten PKW-Fahrer durch dichtes Auffahren und aggressive Lichthupe zum Spurwechsel genötigt. Der Audi-Fahrer konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten, die Polizei bittet Zeugen oder eventuell Geschädigte, sich unter der Rufnummer: 0661/105-0 zu melden.

Unfallflucht – Geparkter PKW in Marienstraße in Hünfeld angefahren

Hünfeld

Am 28.09.2023 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen zwischen 07:20 Uhr und 13:20 Uhr in der Marienstraße in Höhe der Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW Tiguan eines Nüsttaler Fahrzeugbesitzers. An dem geparkten VW Tiguan wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer das Unfallgeschehen im o.g. Zeitraum beobachtet hat, oder Hinweise zu dem Unfallgeschehen/ dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer: 06652/96580 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW

Bad Hersfeld

Vergangenen Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Niederaula in Richtung Bad Hersfeld. Vor dem Eichhofkreisel überholte der Motorradfahrer auf seiner Yamaha eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange. Ein 55-Jähriger Hersfelder wendete zu diesem Zeitpunkt mit seinem Audi in einem Feldweg und kollidierte mit dem von ihm nicht erkannten Motorradfahrer. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 / 932-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht im Seilerweg

Bad Hersfeld

Im Seilerweg wurde am Donnerstag, zwischen 07:20 Uhr und 13:15 Uhr, ein in Höhe der Hausnummer 52 geparkter blauer PKW Skoda Scala durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise zu dem Vorfall unter der 06621 / 932-0 oder per Mail an pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Bad Hersfeld

Am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Hersfelder die Homberger Straße stadtauswärts. Während eines Überholmanövers verlor er die Kontrolle über seinen PKW Audi A4 und stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Anschließend entfernte der Mann sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestellt werden. Die Beamten trafen den Mann alkoholisiert und schlafend in seinem Fahrzeug an. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bad Hersfeld

Philippsthal – Ein achtundreißigjähriger Hersfelder befuhr am vergangenen Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, mit einem silbernen Golf die B62 von Heimboldshausen Richtung Unterneurode. Das Fahrzeug fuhr aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Sowohl der Fahrer des Golf, als auch die 57-jährige Fahrerin eines VW Touran aus Thüringen und zwei Mitfahrer der Frau wurden schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19.200 Euro.