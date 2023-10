Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrzeugseite komplett beschädigt: Unfallverursacher flüchtig – Offenbach

(cb) In der Wilhelmstraße (40er-Hausnummern) kam es zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstagmorgen, 7.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter hat den geparkten grauen Jeep über die komplette Fahrerseite beschädigt und verursachte dadurch einen Schaden von circa 10.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Einbruch in Wohnung im Mehrfamilienhaus – Offenbach

(cb) Zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, sind bis dato unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im großen Ahl“ (30er-Hausnummern) eingebrochen. Vermutlich gelangten die Einbrecher über die Terrassentür in die Wohnung. Sie durchsuchten dann sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

E-Scooter fährt in Fahrzeug: Zeugen gesucht – Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Bereits am Mittwoch (20. September 2023), gegen 13 Uhr, ereignete sich in der Limburger Straße (10er-Hausnummern) ein Unfall. Ein etwa 1,70 Meter großer, 14 bis 16 Jahre alter, schlanker Jugendlicher mit kurzen dunklen Haaren fuhr mit seinem schwarzen E-Scooter, welcher grauen Griffe hatte, die Limburger Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Vermutlich übersah er einen geparkten blauen Seat mit Offenbacher Kennzeichen und prallte in die Fahrzeugseite des Autos. Der Teenager war mit einem weißen T-Shirt und kurzer Stoffhose bekleidet. Durch den Aufprall stürzte der Jugendliche und verletzte sich offenbar leicht. Der am Seat entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06183 91155-0.

Wer kann Hinweise geben? Wahlplakate abgerissen – Langen

(cb) Am Samstagabend stellte ein Mitteiler sechs abgerissene Wahlplakate in der Straße „Im Ginsterbusch“ (40er-Hausnummern) fest. Bis dato unbekannte Täter haben die Wahlplakate von einer Werbetafel abgerissen und zwei davon zusätzlich mit schwarzem Permanentmarker beschmiert. Die hiesige Staatzschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Qualmendes Motorrad gemeldet: Motorrad-Lenker und Abholer ohne Fahrererlaubnis – Autobahn 3/Obertshausen

(fg) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer alarmierte am Samstagabend die Polizei und meldete ein qualmendes Motorrad auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen in einer dortigen Nothaltebucht; eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold machte sich umgehend auf den Weg, um Hilfe zu leisten. Als die Beamten gegen 22.30 Uhr eintrafen, war das Motorrad bereits auf einen Transporter verladen. Es hatte lediglich aufgrund eines technischen Defekts gequalmt und nicht gebrannt, weshalb keine Gefahr für den Fahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer bestand. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht auf das Motorrad ausgegeben war. Der 34-jährige Fahrer aus Dietzenbach war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Des Weiteren hatte auch der 35-jährige Transporter-Fahrer aus Offenbach, der das Bike verladen hatte, keine erforderliche Fahrerlaubnis. Es wurde Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Anwohnerin touchiert: Wer kann Hinweise zu weißem Mercedes geben – Dreieich/Buchschlag

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen im Buchweg (10er-Hausnummern) ereignete und bei der eine Anwohnerin leicht verletzt wurde. Die 53-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 10 Uhr Blumen gegossen hätte; hierzu habe sie sich auf dem Gehweg und auch auf der Straße befunden. Ein vorbeifahrender weißer Mercedes sei sodann mit überhöhter Geschwindigkeit an ihr vorbeigefahren und habe sie mit dem Außenspiegel am Oberarm touchiert. Sie trug durch die Berührung leichte Verletzungen davon. Der unbekannte Mercedes-Fahrer sei einfach davongefahren. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Unfall unter Alkoholeinfluss: 43-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus – Egelsbach

(fg) Am Sonntagabend ereignete sich in der Darmstädter Landstraße an der Kreuzung zur Erich-Kästner-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 43-Jährige leichte Verletzungen davontrug und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde; insgesamt entstand ein Schaden von rund 22.500 Euro. Gegen 19.15 Uhr hielt der 44-Jahre alte Fahrer eines Mercedes Vito verkehrsbedingt an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage der Darmstädter Landstraße im Bereich der 60er-Hausnummern. Ein 29-Jähriger, der am Steuer eines weißen Volvos saß, näherte sich von hinten, übersah offenbar den Mercedes und kollidierte mit diesem. Im weiteren Verlauf prallte der Volvo gegen eine dortige Steinmauer. Durch den vorherigen Aufprall wurde die 43 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die unfallaufnehmende Streife nahm offensichtlichen Alkoholgeruch beim Volvo-Fahrer wahr. Aufgrund dessen musste der 29-Jährige mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Bereich Main-Kinzig

Unfallfahrer floh zunächst und kehrte dann zurück: Fußgängerin verletzt – Hanau

(fg) Seinen Führerschein ist ein 18-Jähriger aus Großkrotzenburg nach einer mutmaßlichen Unfallflucht nun vorerst los. Der Fahranfänger war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.15 Uhr auf der Leimenstraße in Richtung Nürnberger Straße auf einem Quad unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Audi Q7. Im weiteren Verlauf soll der 18-Jährige davongefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen des Davonfahrens habe der Quad-Fahrer noch eine 34-jährige Fußgängerin touchiert und ein abgestelltes Rad beschädigt. Die Fußgängerin wurde mit Prellungen am Unterschenkel im Hanauer Klinikum ambulant versorgt. Der 18-Jährige, der zunächst weitergefahren war, kehrte kurz darauf zurück zur Unfallstelle. Der Führerschein, den der 18-Jährige seit gut einem Jahr besaß, wurde nun zunächst sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 bei der Hanauer Polizei.

Zeugensuche: Exhibitionist entblößte sich – Hanau/Großauheim

(fg) Am Sonntagvormittag, gegen 10.40 Uhr, wurde eine Spaziergängerin in der Kettelerstraße auf dem dortigen Gehweg von einem Mann mit heruntergelassener Hose angesprochen. Dabei präsentierte er sein entblößtes Geschlechtsteil. Als die Frau ein Foto des Exhibitionisten fertigen wollte, flüchtete dieser. Er war etwa 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Der dunkelhaarige Unbekannte trug einen Jogginganzug mit der Aufschrift „Lacoste“ auf der Rückseite und hatte eine dunkelblaue Basecap auf. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Hinweise auf den Straftäter geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Weißer BMW Mini mit rötlicher Substanz beschädigt: Polizei sucht Zeugen – Schlüchtern

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem weißen BMW Mini, der in der Wiesenstraße im Bereich einer dortigen Schule geparkt war, geben können. Das Auto stand dort am Donnerstag, zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter hat im Tatzeitraum eine klebrige, rötliche Substanz im Bereich der Fahrzeugfront aufgebracht. Auch ein sofortiger Besuch einer Waschanlage verhinderte nicht, dass der weiße Fahrzeuglack beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

28-Jähriger von Projektil getroffen – Hanau

Ein 28-jähriger Radfahrer befuhr am gestrigen Samstag kurz nach 18 Uhr den Radweg in der Martin-Luther-King-Straße. Im Bereich der August-Schärttner-Halle wurde er aus einem Gebüsch heraus von einem Geschoss am Bein getroffen. Das Projektil stammte vermutlich von einem Luftgewehr. Bei den mutmaßlichen Schützen handelt es sich um eine Gruppe von Kindern. Nach Angaben des Radlers sollen alle zwischen sechs und zwölf Jahre alt gewesen sein. Er selbst erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei fragt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Kindergruppe geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Auto prallt gegen Grundstücksmauer – Bruchköbel

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Samstag gegen 3 Uhr in Bruchköbel im Käthe-Kollwitz-Ring. Eine 20-jährige Frau aus Hanau verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Opel Astra. Sie kam von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei geparkte Pkw und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Da die Fahrerin keinen Führerschein besitzt und unter Alkoholeinfluss unterwegs war, erwartet sie nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181-9010120 in Verbindung zu setzen.