Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, B456, Höhe Wehrheim, Montag, 02.10.2023, 13:05 Uhr

(he) Heute Mittag kam es auf der B456 in Höhe Wehrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz nach 13:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Ford-Fahrer die B456 aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Usingen. Zeitgleich war der 48-jährige Zweiradfahrer auf seiner Honda in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Bad Homburg unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung „Heisterbachstraße“ aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Hierbei wurde der Motorradfahrer mit großer Wucht von seiner Maschine geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Polizeihubschrauber fertigte Lichtbilder von der Unfallstelle. Ein Unfallgutachter kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Sperrung wird nach Abschluss der Unfallaufnahme, der Abschleppung der beteiligten Fahrzeuge, sowie einer Fahrbahnreinigung gegen 18:30 Uhr wieder aufgehoben.

„WhatsApp-Betrüger“ leider erfolgreich, Oberursel, Berliner Straße, Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr

(he)Am gestrigen Sonntag kontaktierten Betrüger via SMS und WhatsApp eine Seniorin aus Oberursel und erbeuteten im weiteren Verlauf fast 2.500 Euro. In den Mittagsstunden meldete sich ein Täter via SMS und gaukelte der Geschädigten vor, dass ihr Sohn Kontakt aufgenommen habe. Im weiteren Verlauf solle die „neue Nummer“ über WhatsApp angeschrieben werden. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy gibt, oder man gerade nicht „flüssig“ sei, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Auch in dem vorliegenden Fall wollte „die Mutter natürlich ihrem Sohn“ helfen und überwies knapp 2.500 Euro. Im Nachgang fällt der Betrug meist recht schnell auf. Es kommen Zweifel und man kontaktiert den Sohn mit der altbekannten Nummer. Dann ist die Überraschung groß. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Verwandten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

Diebstahl von Hofgelände,

Grävenwiesbach-Hundstadt, Sonnenhof, Samstag, 30.09.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 06:20 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag des vergangenen Wochenendes waren Diebe in Grävenwiesbach-Hundstadt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen unterwegs und entwendeten dort Anbauteile zweier Traktoren im Gesamtwert von circa 3.600 Euro. Zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 06:20 Uhr gelangten die Täter unbemerkt auf den Hof und machten sich dort an den zwei Traktoren zu schaffen. Anschließend gelang ihnen mit zwei hydraulischen Oberlenkern unbemerkt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081)9208-0 entgegen.

Alarmanlage vertreibt Unberechtigten aus Weinstand, Friedrichsdorf-Seulberg, Veilchenweg, Samstag, 30.09.2023, 16:25 Uhr

(he)Am vergangenen Samstag, dem 30.09.2023 stieg ein mutmaßlicher Dieb in Seulberg in einen Weinstand ein, wurde jedoch nach kurzer Zeit von der installierten Alarmanlage vertrieben. Der Unbekannte öffnete gegen 16:25 Uhr den im Veilchenweg aufgestellten Weinstand und kletterte in diesen. Als nun eine Alarmanlage ertönte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Beschreibung: 20-25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, sportliche Statur, Dreitagebart, weiße Mütze, Adidas Sportjacke, lange Hose, Adidas Sportschuhe, südländischer Phänotyp. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Hochwertiges E-Bike entwendet,

Kronberg, Am Hang, Samstag, 30.09.2023, 02:30 Uhr bis 03:50 Uhr

(he) In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Diebe in Kronberg in der Straße „Am Hang“ ein E-Bike im Wert von circa 5.000 Euro. Bei einem zweiten Rad scheiterten die Diebe an der Sicherung. Die zwei angegangenen Räder standen gegen 02:30 Uhr mit Schlössern gesichert auf dem Gehweg. Um 03:50 Uhr wurde der Diebstahl dann festgestellt. Ein E-Bike der Marke Cube war samt Schloss verschwunden. An einem zweiten Rad war das Schloss beschädigt. Das gestohlene Rad ist schwarz, es klebt ein Aufkleber auf dem Rahmen und der linke Bremshebel ist abgebrochen. Die Polizei in Königstein bittet unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Meldungen vom Wochenende

Passant von Teleskoplader erfasst

Unfallort: 61279 Grävenwiesbach, Stockheimer Seite 24, Laubacher Kirmes Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 17:13 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 30.09.2023 um 17:13 Uhr, kam es in dem Grävenwiesbacher Ortsteil Laubach beim Aufstellen des Kirmesbaumes zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger aus Weilrod, ein 29-Järhiger aus Weilmüster und 25-Jähriger Grävenwiesbacher stellten am Samstag den Kirmesbaum für die Laubacher Kirmes auf. Hierbei wurde dieser von dem 21-Jährigen und dem 29-Jährigen mittels Holzstangen aufrecht gedrückt, während der 25-Jährige den Kirmesbaum mit einem Teleskoplader stütze. Als eine der Holzstangen durchbrach, fuhr der 25-Jährige mit dem Teleskoplader nach vorne um den Kirmesbaum abzufangen. Dabei wurde der 29-Jährige vom Rad des Teleskopladers erfasst und sein Bein überrollt. Der 29-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Das Laubacher Kreuz sowie die Zufahrtsstraße von Gemünden nach Laubach mussten bis ca. 20:50 Uhr gesperrt werden.

Steinewerfer auf B456

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgchaussee / B 456 (Fußgängerbrücke zwischen Ricarda-Huch-Straße und Gluckensteinweg) Tatzeit: Freitag, 29.09.2023, 13:40 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 29.09.2023, warfen gegen 13:40 Uhr mehrere Jugendliche Steine von einer Brücke auf die auf der B 456 fahrenden Fahrzeuge. Hierbei wurde mindestens ein Fahrzeug, ein blauer VW Passat, beschädigt. Als Wurfgeschoss dienten hierbei ein ca. 5-10 cm großer Stein und eine leere Getränkedose. Die Fahrzeugnutzer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 700 EUR geschätzt. Bei den Tätern soll es sich um vier Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren gehandelt haben. Sie waren allesamt ca. 150 cm groß und hatten eine südländische Erscheinung. Einer der Täter trug eine weiße Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Betrunkener Radfahrer verunfallt in einem geparkten PKW

Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 00:20 Uhr Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße 99

In der Nacht von Freitag, den 29.09.2023, auf Samstag, den 30.03.2023, kam es in der Wiesbadener Straße 99 in 61462 Königstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 00:20 Uhr die Wiesbadener Straße in Fahrtrichtung Schneidhain, als er aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dort geparkten BMW Mini touchierte. Infolgedessen stürzte der Fahrradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Anschließend wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein Sachschaden, welcher aktuell auf ca. 1000 EUR geschätzt wird.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Oberhöchstadter Straße Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 15:37 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 30.09.2023, kam es um 15:37 Uhr in der Oberhöchstadter Straße in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und an den Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand. Eine 59 Jahre alte Frau aus Oberursel befuhr mit einem grauen VW Golf die Oberhöchstadter Straße. Eine 54 Jahre alte Frau aus Schmitten wollte mit einem schwarzen VW Golf aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr der Oberhöchstadter Straße einfahren. Hierbei übersah die Frau aus Schmitten die Frau aus Oberursel und die Fahrzeuge kollidierten. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.