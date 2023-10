Wiesbaden: Die Polizei-News

Auf fremden Balkon geklettert – Festnahme und

Sicherstellung von potentiellen Diebesgut, Wiesbaden, Geisenheimer Straße,

02.10.2023, 02.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag hat die Wiesbadener Polizei mit Hilfe einer

aufmerksamen Nachbarin in der Geisenheimer Straße einen 41-jährigen Mann

festgenommen, der sich auf einem fremden Balkon aufhielt und potentielles

Diebesgut sowie Drogen mit sich führte. Gegen 02.50 Uhr meldete sich die Zeugin

bei der Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann auf den Balkon einer

Erdgeschosswohnung geklettert war. Die zeitnah eintreffenden Streifen konnten

die beschriebene Person noch auf dem Balkon antreffen und festnehmen. Bei einer

Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden Betäubungsmittel sowie

mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden-Biebrich,

Mainstraße, 30.09.2023, 20.50 Uhr,

(pl)Am Samstagabend kam es in der Mainstraße in Biebrich zu einer handfesten

Auseinandersetzung. Mehrere Personen, darunter zwei 51 und 43 Jahre alte Männer,

waren gegen 20.50 Uhr aneinandergeraten, was in wechselseitigen

Körperverletzungen mündete. Hierbei soll unter anderem auch eine Stange als

Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung und zu den weiteren Beteiligten

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Gartenanlage von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Otto-Witte-Straße, 29.09.2023, 21.00 Uhr bis 30.09.20233, 08.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurden in einer Kleingartenanlage im Bereich der

Otto-Witte-Straße mehrere Gartengrundstücke von Dieben heimgesucht. Die Täter

drangen in mindestens acht Kleingärten ein und ließen unter anderem diverse

Gegenstände sowie Werkzeuge mitgehen. Der durch die brachiale Vorgehensweise

entstandene Schaden an Zäunen sowie Türen wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Wohnungstür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Rheinstraße, 30.09.2023, 23.00 Uhr bis 01.10.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Wohnung in der Rheinstraße hat in der Nacht zum

Sonntag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht,

die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Außenspiegel von vier Fahrzeugen beschädigt, Wiesbaden, Emser Straße,

30.09.2023, 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag ist ein Randalierer gegen 00.20 Uhr durch die Emser

Straße gezogen und hat die Außenspiegel von mindestens vier Fahrzeugen

beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der

Täter wurde als ca. 20-25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen

gelockten Haaren beschrieben. Getragen habe er einen weißen Pullover, eine

schwarze Hose und eine schwarze Bauchtasche. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Erheblich alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet, Wiesbaden,

Harry-Truman-Straße, 01.10.2023, 20.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein erheblich alkoholisierter Autofahrer mehrere

Unfallfluchten begangen. Gegen 20.45 Uhr beobachtete ein Fußgänger, wie ein

silberner Audi A8 in der Harry-Truman-Straße beim Wenden die Absperrung einer

Baustelle touchierte und mit geparkten Autos zusammenstieß. Der Fahrer entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle und beschleunigte beim Eintreffen der

verständigten Polizeikräfte derart, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor und erneut verunfallte. Ein bei dem unverletzten 57-jährigen Fahrer

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der

Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Nachgang

stellte sich heraus, dass sich der 57-Jährige wohl schon zuvor im Bereich der

Enten-, Tauben- sowie Hasenstraße nach Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen

unerlaubt von den Unfallstellen entfernt hatte. Der Regionale Verkehrsdienst der

Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen sowie mögliche Geschädigte einer Unfallflucht, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsteilnehmer durch verbotenes Kraftfahrzeugrennen gefährdet – Zeugen gesucht!

Wiesbaden (ots) – (am)Am frühen Samstagmorgen kam es in Wiesbaden und im

Rheingau zu einer Verfolgungsfahrt durch einen Motorradfahrer mit der Polizei,

wobei auch andere Verkehrsteilnehmer durch den Flüchtenden gefährdet wurden. Der

Fahrer konnte schließlich zu Hause festgenommen werden.

Einer Polizeistreife fiel gegen 02:40 Uhr auf dem Gustav-Stresemann-Ring in

Wiesbaden ein Motorrad auf, das in Fahrtrichtung New-York-Straße zwei rot

zeigende Ampeln nicht beachtete. Die Streife nahm sofort die Verfolgung des

Motorradfahrers auf, der im Verlauf in Richtung Bierstadt zwei weitere „rote

Ampeln überfuhr“ und dabei deutlich zu schnell unterwegs war. Nachdem das

Motorrad im Bereich Wolfsfeld nochmals gesichtete werden konnte, verlor sich

zunächst die Spur. Etwa 30 Minuten später fiel das Motorrad einer Streife auf

der B 42 auf, als es mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rüdesheim fuhr. An

der Abfahrt Eltville-Martinsthal fuhr der Motorradfahrer von der B 42 ab und

geriet dabei in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste deshalb

stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund

der rasanten Fahrweise geriet das Motorrad erneut außer Sichtweite. Das Motorrad

mit Fahrer konnte schließlich um kurz vor vier Uhr an der Halteranschrift in

Eltville durch eine Polizeistreife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen

werden, als dieser nach Hause kam. Dabei konnte recht schnell festgestellt

werden, warum sich der 27-jährige Fahrer aus Eltville einer Kontrolle entziehen

wollte. Dieser stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und

war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Motorrad nicht

ordnungsgemäß zugelassen und versichert. Der Fahrer musste sich auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen und das Motorrad wurde

beschlagnahmt. Da er sich im Verlaufe der Kontrolle und den anschließenden

Maßnahmen auch noch aggressiv verhielt, durfte der Beschuldigte den Rest der

Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen der beschriebenen Vorfälle.

Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden,

werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung

zu setzen.

PKW stark zerkratzt,

Wiesbaden, Mozartstraße, Donnerstag, 28.09.2023, 19:00 Uhr bis Freitag,

29.09.2023, 14:00 Uhr,

(thi) Im Verlaufe der Nacht vom Donnerstag zum Freitag kam es in der

Mozartstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei dem ein Sachschaden von

circa 4000 Euro entstand.

Am Freitag, dem 29.09.2023 gegen 14:00 Uhr wurde festgestellt, dass im Zeitraum

seit Donnerstag, dem 28.09.2023, 19:00 Uhr die Karosserie eines Dacia Duster

stark zerkratzt worden war. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611 7 345 2100 entgegen.

Exhibitionist in Parkanlage,

Wiesbaden, Emil-Pfeifer-Weg, Donnerstag, 28.09.2023, 15:00 Uhr,

(thi) Donnerstagnachmittag zeigte sich ein Unbekannter einer 81 Jahre alten Frau

in schamverletzender Weise.

Die Wiesbadenerin war gegen 15:00 Uhr im Bereich dem Emil-Pfeiffer-Weg unterwegs

und setzte sich in der Parkanlage auf eine Bank. Kurze Zeit später setzte sich

ein unbekannter Mann zu ihr. Als die 81-Jährige die Bank verlassen wollte,

bemerkte sie, dass der Mann sich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die

Geschädigte verließ daraufhin die Örtlichkeit. Der Exhibitionist wurde als

männlich mit dunkler Haut und gepflegtem Äußeren beschrieben. Er sei 1,80 Meter

groß, von schlanker Gestalt, habe dunkle Haare und sei Bartträger. Er sei mit

einem rotblauen Oberteil, einer blauen Jeans und markant roten Schuhen bekleidet

gewesen. Weiter soll er ein schwarzes Mountainbike bei sich geführt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Mehrere Straftaten nach Verkehrsunfallflucht Mainz – Kastel, Anna – Birle

Straße Samstag, 30.09.2023, 00:45 Uhr

(cw) Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am frühen Samstagmorgen zu einem

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich zunächst

vom Unfallort, konnte jedoch nach kurzer Zeit von der Polizei ermittelt werden.

Ein 21-jähriger Wiesbadener befuhr gegen 00:45 Uhr die Ernst – Galonske – Straße

in Mainz – Kastel. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der

Fahrer die Mittelinsel des Kreisverkehrs Anna – Birle – Straße um in diese

einzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte

zunächst mit dem Bordstein und einem Baum, welcher zerstört wurde. Weiterhin

wurden noch zwei – am Straßenrand geparkte – Fahrzeuge beschädigt. Anschließend

verließ der Fahrer den Unfallort mit seinem 24-jährigen Begleiter, welcher bei

dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Beide Männer konnten jedoch noch in

der Nähe angetroffen werden. Da der Fahrer selbst angab, das Fahrzeug

unberechtigt zu führen und keine Fahrerlaubnis zu haben, wurde dieser zunächst

zum 2. Polizeirevier verbracht. Dieses konnte er nach Ende der polizeilichen

Maßnahmen wieder verlassen. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren aufgrund der

Verkehrsunfallflucht, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem unbefugten Benutzen

eines Kraftfahrzeugs sowie einer fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, welche zum Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 0611 / 345 -2240 auf dem 2. Polizeirevier Wiesbaden zu

melden.

Diebstahl von Kabeltrommeln von Baustelle Ludwig – Erhard – Straße 100,

Wiesbaden Samstag, 30.09.2023, 00:00 Uhr

Unbekannte Täter entwenden mehrere Kabeltrommeln von der Baustelle bei den Dr.

Horst – Schmidt – Kliniken und flüchten.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere

Personen aktuell Kabeltrommeln von der Baustelle auf dem Gelände der Dr. Horst –

Schmidt – Kliniken entwenden sollen. Umgehend wurden mehrere Streifen zum Tatort

entsandt, konnten die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Entwendet worden sollen

zwei Kabeltrommeln, die durch die Personen zunächst händisch abtransportiert

wurden. Beschrieben werden können die Personen nur als Jugendlich bzw.

Heranwachsend.

Zeugen, welche zu dem Zeitpunkt ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 -2340 auf dem 3. Polizeirevier

Wiesbaden zu melden.

Einbrecher scheitern beim Versuch,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße und Pommernstraße, Samstag,30.09.29023,17:40-23:20

Uhr

(jul) Am Samstagabend versuchten Einbrecher in Wiesbaden-Dotzheim und

Wiesbaden-Nordenstadt Beute zu machen und flüchteten anschließend unerkannt in

unbekannte Richtung.

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus

in der Pommernstraße in Wiesbaden-Nordenstadt einzudringen. Dabei wurde zunächst

der Rollladen im Erdgeschoss des Wohnhauses hochgeschoben und anschließend die

Fensterscheibe eingeschlagen. Die 64-jährige Bewohner befand sich zu dieser Zeit

in dem Haus. Davon überrascht flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute

unerkannt in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe

von mehreren hundert Euro.

Am Samstagabend zwischen 17:40 Uhr und 23:20 Uhr versuchten unbekannte Täter

eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in

Wiesbaden-Dotzheim aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter von

dem Einbruchversuch abließen und unerkannt flüchteten. An der Wohnungstür

entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Alkoholisierter Fahrer kehrt nach Flucht zurück, Wiesbaden, Rheinstraße,

Samstag, 30.09.2023, 04:00 Uhr,

(thi) In der Samstagnacht verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender

Autofahrer in der Rheinstraße einen Verkehrsunfall. Nachdem er zunächst

geflüchtet war, kehrte er wenig später zu seinem Fahrzeug zurück.

In der Samstagnacht um 04:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Wiesbadener mit seinem

Fahrzeug die Rheinstraße in Richtung Ringkirche. In Höhe der Wörthstraße wendet

der Wiesbadener sein Fahrzeug, um die Rheinstraße in entgegengesetzter Richtung

zu fahren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidiert mit einem Geländer am Fahrbahnrand. Der 21-Jährige verließ zunächst

die Unfallstelle und ließ seine Mitfahrer zurück, welche die Polizei über den

Notruf verständigten. Kurze Zeit nachdem die Polizeistreife vor Ort war, kehrte

der Unfallfahrer zur Unfallstelle zurück. Der Grund seines Verschwindens konnte

durch die Streife schnell festgestellt werden, da er deutlich unter

Alkoholeinfluss stand. Nach Durchführung eines Alkoholtests bei dem mutmaßlichen

Unfallverursacher konnten die Beamten ein Atemalkoholgehalt von 1,4 Promille

feststellen. Daher wurde er zu einem Polizeirevier verbracht, welches er nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Der Wiesbadener

muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter

der Rufnummer 0611 / 345 2240 in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerstverletzten ,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, Sonntag, 01.10.2023, 06:05 Uhr

(jul) Am Sonntagmorgen wurden zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in der

Rampenstraße in Mainz-Kastel schwer verletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der 39-jährige Fahrer eines blauen

Mercedes gegen 06:05 Uhr die Rampenstraße aus Richtung der Theodor-Heuss-Brücke

in Richtung Wiesbadener Straße. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam der Fahrer

im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Mast zusammen.

Der 39-jährige Fahrer, sowie der 44-jährige Beifahrer wurden bei dem

Zusammenstoß in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Wiesbadener

Feuerwehr geborgen werden.

Beide Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert werden. An dem Pkw und dem Mast entstand erheblicher

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da es Hinweise auf den Einfluss von Alkohol bei dem 39-jährigen Fahrer gab,

wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt und ein

Unfallgutachter hinzugezogen.

Die Rampenstraße war zwecks Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in der Zeit von

06:05 Uhr bis 09:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Samstag, 30.09.2023,

19:00 Uhr – Sonntag, 01.10.2023, 03:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei

wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Wiesbadener Polizei wurde dabei durch die

Bereitschaftspolizei unterstützt.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem

Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und

der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um

möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der

Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei

Kontrollmaßnahmen im Bereich der Reisinger Anlage konnten bei zwei Personen

geringere Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der

daraufhin erfolgten Absuche dieses Bereiches konnte ebenfalls noch deponiertes

Betäubungsmittel festgestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Durch die Einsatzkräfte

wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 87 Personen kontrolliert. Weiterhin

wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und

Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener

Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht, Walluf,

Niederwalluf, Am Klingenweg, 30.09.2023, 13.00 Uhr bis 01.10.2023, 19.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend wurde im Wallufer Gewerbegebiet ein

Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen eine

Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen und entwendeten

hieraus rund 500 Kilogramm Kupferspulen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die

Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Einbruch in Gewerbebetrieb,

Taunusstein-Hahn, Erich-Kästner-Straße, Freitag, 29.09.2023, 11:30 Uhr bis

Sonntag, 01.10.2023, 04:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 29.09.2023, 11:30 Uhr und Sonntag, dem

01.10.2023, 04:00 Uhr kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Einbruch in einen

Gewerbebetrieb, bei dem ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro entstand. Im

Tatzeitraum kletterten die oder der Täter auf das in der Erich-Kästner-Straße

gelegene Firmengelände, gelangten so auf ein Vordach und öffneten von dort

gewaltsam ein Fenster. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein und

durchsuchten die Büroräume nach Diebesgut. Mit Bargeld flüchteten sie dann

unerkannt. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 um Hinweise.

Einbrecher gescheitert,

Idstein, Buchwiese, 29.09.2023, 18.00 Uhr bis 30.09.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In Idstein scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag beim

Versuch, in ein gewerbliches Gebäude einzubrechen. Die Täter zerstörten die

Glasscheibe einer Tür, gelangten jedoch aufgrund eines dahinter befindlichen

Gitters nicht in das Gebäude. Der bei dem versuchten Einbruch entstandene

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Verkehrsunfall beim Abbiegen,

Rüdesheim, Friedrichstraße, Adolf-Kolping-Straße, Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr

(he)Am Sonntagmittag kam es in Rüdesheim auf der Friedrichstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine VW-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein

Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Gegen 12:00 Uhr war ein 28-jähriger

Tesla-Fahrer auf der Adolf-Kolping-Straße unterwegs und bog von dieser in die

Friedrichstraße ein. Zeitgleich befuhr eine 58-Jährige mit ihrem VW die

Friedrichstraße. Mutmaßlich fuhr die VW-Fahrerin etwas zu weit links, geriet auf

die Gegenspur und es kam zur Kollision mit dem zuvor eingebogenen Tesla. Die

58-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des

Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der

Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Versuchter Einbruch

Eltville am Rhein, Rheinstr., Freitag, 29.09.23, 16:12 Uhr

Drei weibliche Personen, jugendliches Alter, versuchten am Freitagnachmittag in

ein Einfamilienhaus in der Eltviller Rheinstraße einzubrechen. Sie hatten auf

der rückwärtigen Hausseite bereits einen Rollladen hochgeschoben und einen

Gartenstuhl bereitgestellt, als sie von einer aufmerksamen Zeugin gestört und

vertrieben wurden. Die drei Täterinnen trugen alle dunkle Kleidung und benutzen

einen Mund-Nasen-Schutz

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900

entgegen.

Fahrrad entwendet

Eltville am Rhein, Grauburgunderstraße, Freitag, 29.09.23, 23:35 Uhr

Aus einer unverschlossenen Gartenhütte wurde ein schwarzes Montainbike der Marke

CUBE im Wert von etwa 800 EUR entwendet. Der Geschädigte konnte zur Tatzeit eine

männliche Person auf seinem Grundstück erkennen, war aber nicht in der Lage,

schnell genug zu reagieren. Eine weitere Beschreibung war nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900

entgegen.

Weinstand aufgebrochen

Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Freitag, 29.09.23, 23:00 – Samstag, 30.09.23,

09:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Weinstand in der Bleichstraße von

Unbekannten aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch nichts.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR

bei Auffahrunfall verletzt

Heidenrod, B260, Samstag, 30.09.23, 12:20 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der B260 bei Heidenrod-Mappersheim zu einem

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw, bei dem zunächst mehrere

Rettungsfahrzeuge eingesetzt waren, da man von mehreren verletzten Personen

ausgegangen war. Ein 40 Jahre alter Fahrer aus Heidenrod fuhr mit seinem Ford

Kuga auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Seat Leon auf und schob diesen

noch auf den davorstehenden VW Tiguan. Eine 35 Jahre alte Mitfahrerin aus dem

Seat musst letztendlich mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht werden. Alle weiteren Insassen der Pkw blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR.

Verletzte bei Motorradunfall

Heidenrod, L3033, Wisperstraße, Samstag, 30.09.23, 13:20 Uhr

2 Motorradfahrer verunfallten am Samstagmittag auf der Wisperstraße und

verletzten sich dabei. Ein 21 Jahre alter Fahrer aus Darmstadt fuhr mit seiner

Kawasaki von Espenschied in Richtung Geroldstein. In einer scharfen Linkskurve

gerät er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit der entgegenkommenden

Suzuki einer 56 Jahre alten Lenkerin aus Hünxe. Der Verursacher musste in ein

Krankenhaus verbracht werden, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder

verlassen. Die verletzte Fahrerin erlitt auch nur leichte Verletzungen und wurde

ambulant behandelt. Die beiden Kräder mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 EUR.

Unfallflucht-Außenspiegel an Fußgänger

Eltville am Rhein-Martinsthal, Hauptstraße, Samstag, 30.09.2023, 17:10 Uhr

Am Samstagnachmittag streifte ein grüner Mercedes beim Vorbeifahren mit dem

rechten Außenspiegel den Arm eines 50 Jahre alten Fußgängers aus Martinsthal.

Obwohl der Spiegel dabei beschädigt wurde, fuhr der Pkw weiter, ohne sich um den

möglicherweise verletzten Fußgänger zu kümmern. Zum Glück blieb dieser

unverletzt. Zu dem flüchtigen grünen Mercedes ist nur das Anfangskennzeichen RÜD

bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123-90900

entgegen.

Randaliererin verletzt mehrere Personen

Idstein, Bahnhofstraße, Samstag, 30.09.23, 16:20 Uhr Eine 36 Jahre alte

Idsteinerin randalierte am Samstagnachmittag in Idstein und verletzte gleich

drei Personen. Zunächst wurde die Idsteiner Polizei zu einem Einsatz gerufen,

weil die Randaliererin zwei Nachbarinnen beleidigt und auch körperlich

angegangen war. Außerdem beschädigte sie noch die Glaseinfassung der Wohnungstür

der Geschädigten. Beim Eintreffen der Beamten war die Dame dann in der

Zwischenzeit auch noch gegen ihren Lebensgefährten aggressiv geworden und hatte

diesem eine Musikbox gegen den Kopf geworfen. Der erlitt eine Platzwunde. Die

stark alkoholisierte Dame musste zur Verhinderung weiterer Taten zunächst ins

Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Hier

wurde dann durch den Arzt eine blutende Wunde bei der Randaliererin

festgestellt, sodass diese letztendlich über Nacht in ein Krankenhaus verbracht

wurde.

Gegen die Dame wurden mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.