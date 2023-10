Ein Hesse und der Pfälzer Wein

Maikammer (ots) – In einer Lokalität in Maikammer kam es am Sonntag 01.10.2023, 20.55 Uhr, durch einen 57-jährigen betrunkenen Mann aus dem benachbarten Bundesland zu massiven Beleidigungen gegenüber der Bedienung, weil ihm aus seiner Sicht der Service nicht gefiel. Ein weiterer 47-jähriger Gast, der die Beleidigungen und Sticheleien mitbekam, forderte den Betrunkenen auf, dies gefälligst zu unterlassen.

Da das dem 57-Jährigen missfiel, sollte die Sache vor dem Lokal geklärt werden. Nach einem leichten Handgemenge vor der Tür stürzte der beschwipste Mann zu Boden, weshalb er nach der Polizei verlangte.

Vor Ort erstattete der sehr laut sprechende Störenfried Strafanzeige gegen seinen Kontrahenten. Auch er muss sich wegen Beleidigung, Körperverletzung und Haufriedensbruch verantworten. In puncto Erfahrung ist der Mann aus Hessen vermutlich reicher geworden: Pfälzer Wein ist kein „Äbbelwoi“.

Hubschraubereinsatz – Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Annweiler/Wellbachtal (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntag kurz nach halb 1 mittags ein Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 29-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Landung des Hubschraubers musste die B48 zeitweise gesperrt werden.

Diebstahl von Spalierobst

Edesheim (ots) – Ein 57-jähriger Edenkobener muss sich in einem Diebstahlsverfahren verantworten, weil er sich am Sonntagmittag 01.10.2023 im Feld hinter der Tank- und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West“ unerlaubt am Spalierobst bediente.

Der Eigentümer hatte das Ehepaar angetroffen und angesprochen. Diese zuckten lediglich die Schultern, setzten sich in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Anhand des notierten Kennzeichens konnte der Halter zu Hause angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versicherungskennzeichen entwendet – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – An einem in der Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe eines Hotels, abgestellten E-Scooter wurden am 01.10.2023, zwischen 11:30 Uhr und 20:15 Uhr, das Versicherungskennzeichen und eine Handyhalterung entwendet. Des Weiteren wurde der Lack beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Radfahrer gestürzt

Gossersweiler-Stein (ots) – Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr gegen 13:25 Uhr die Goßbrechtstraße in Richtung Am Kaiserbach. Hierbei übersah er vor einem Anwesen ein Schlagloch und stürzte über den Lenker seines Fahrrads auf die Straße.

Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Fußgängerüberweg beschmiert – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 01.10.2025, wurde in der Straße „Auf dem Damm“ der Fußgängerüberweg mit blauer Farbe beschmiert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.