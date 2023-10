Versuchtes Tötungsdelikt unter Jugendlichen

Roxheim (ots) – Am Abend des 30.09. in Roxheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Im Rahmen dessen stach ein Jugendlicher auf seinen ebenfalls jugendlichen Kontrahenten ein. Die Verletzungen haben sich als derart schwerwiegend herausgestellt, dass das Opfer noch in der Nacht operiert werden musste. Es schwebt derzeit nicht in Lebensgefahr.

Der Täter wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er zwischenzeitlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz entlassen. Das K11 der Kriminaldirektion Mainz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen der Verdachts des versuchten

Totschlags übernommen.

Busfahrer wird von Jugendlichen beleidigt, bedroht und geschlagen

Mainz-Marienborn (ots) – Am Freitag 29.09.2023 zwischen 17-17:30 Uhr fuhren zunächst 2 männliche Jugendliche mit der Buslinie 70 in Richtung Marienborn. Dort pöbelten sie mehrfach ein Mädchen im Bus an. Als der 45-jährige Busfahrer dazwischen ging und das Mädchen aus dem Bus ausstieg, wurde er zum Ziel der aggressiven Jugendlichen.

Erst beleidigten sie den Busfahrer, dann schlugen sie auf ihn ein und verletzten ihn letztlich leicht im Gesicht. Durch einen später hinzugerufenen zusätzlichen dritten Täter wurde er dann auch noch bedroht. Der Busfahrer wurde an der Endhaltestelle Bahnhof Marienborn vom Rettungsdienst behandelt, die Täter flüchteten.

Nach Angaben der Zeugen werden die Täter wie folgt beschrieben:

Täter 1: Südländisches Aussehen, 1,70m groß, dünn, schwarze kurze Haare, schwarz gekleidet, schwarze Turnschuhe, verfaulte Zähne.

Täter 2: 1,60m, kräftig, hellbraune/beige Kleidung, Weste, Kappe.

Täter 3: 1,80m, schmales Gesicht, Glatze, langer rötlicher Bart.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall in Bus nachträglich angezeigt

Mainz (ots) – Am Freitag stürzte eine 49-Jährige in einem Linienbus der Mainzer Mobilität und erlitt dabei Verletzungen. Der Unfall wurde am Freitag der Polizei mitgeteilt. Um 07:27 Uhr am Freitag 29.09.23 fuhr der Fahrer eines Busses der Linie 80 in Laubenheim am Bahnhof an.

Die gerade erst zugestiegene 49-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt noch nicht und verlor dabei das Gleichgewicht. Hierdurch stürzte sie und erlitt Verletzungen am Arm. Der Busfahrer bemerkte dies, hielt den Bus an, sorgte sich um die Verletzte und verständigte die Verkehrsmeister der Mainzer Mobilität und den Rettungsdienst.

Dieser brachte die Verletzte in ein Mainzer Krankenhaus. Am Freitagabend teilte sie den Unfall der Mainzer Polizei mit, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Wer sachdienliche Hinweise zu Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Queerfeindliche Tat

Mainz (ots) – Ein 35-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag wegen seiner sexuellen Orientierung angegriffen und beleidigt. Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Porsche Cayenne. Der 35-jährige Mainzer war kurz nach Mitternacht mit seinem Ehemann in der Mainzer Altstadt, in der Straße „Weihergarten“ unterwegs. Sie hielten sich dabei an den Händen, als plötzlich ein Auto neben ihnen hielt.

Der Beifahrer stieg aus und kam auf sie zu. Ohne Anlass beleidigte er den Geschädigten aufgrund dessen angenommener, sexueller Orientierung mit den Worten „Verpiss dich, du Schwuchtel!“ und schlug ihm ins Gesicht. Hierdurch stürzte der Geschädigte zu Boden.

Der Täter kehrte zu dem wartenden Auto zurück und stieg ein. Der unerkannte Fahrer beschleunigte für die sehr engen, örtlichen Verhältnisse sehr stark und entfernte sich mit dem Auto in Richtung Heringsbrunnenstraße/Weißliliengasse.

Der Täter wird als ca. 1,70 m groß und schlank beschrieben.

Die Tat hatten unbeteiligte Zeugen beobachtet. Dennoch bittet die Polizei darum, ähnliche Beobachtungen oder eigene Feststellungen mitzuteilen, um die Gesamtumstände aufzuklären.

Die Ermittlungen wegen „Verhetzender Beleidigung“ und „Körperverletzung“ führt die Polizeiinspektion Mainz 1. Hinweise bitte an Tel.: 06131-65 4110 oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de

43 Neue im Polizeipräsidium Mainz begrüßt

Mainz (ots) – Polizeipräsident Reiner Hamm begrüßte am Montagvormittag 43 neue Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Mainz. Sie werden ihren Dienst bei den sogenannten Flächendirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach sowie bei der Verkehrsdirektion und der Kriminaldirektion Mainz verrichten.

Die Verteilung zeigt, mit welch breiter Grundlage die Neuen aus ihrer Ausbildung kommen. Erst am Freitag beendeten sie ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz mit ihrer Graduierung.

Hamm wünschte den Neuen viel Erfolg und Spaß bei ihrer Arbeit. Sie wären hervorragend ausgebildet und hätten einen tollen Beruf ergriffen, welcher trotz aller Herausforderungen sehr erfüllend sein kann.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter dem Einfluss eines Drogencocktails

Bingen (ots) – Am 01.10.2023 kontrollierte eine Streife der PI Bingen gegen 20:40 Uhr in der Hitchinstraße die 56-jährige Fahrerin eines Kleinwagens. Unmittelbar mit Kontrollbeginn ergaben sich eindeutige Anzeichen auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Die Fahrerin räumte der Streife gegenüber zumindest den Konsum von Marihuana an.

Der im Anschluss durchgeführte Drogenschnelltest offenbarte allerdings den Konsum eines Drogencocktails in Form von Marihuana, Amphetamin sowie auch Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen.

Da die Fahrerin zum Kontrollzeitpunkt keinen Führerschein mit sich führte und auch keine entsprechenden Daten nachvollzogen werden konnten, werden weitere Ermittlungen hinsichtlich der tatsächlichen Existenz einer Fahrerlaubnis folgen.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sprendlingen (ots) – Am Samstag 30.09.2023 gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der L415 ein schwerer Verkehrsunfall. Der 33-jähriger Fahrer eines Motorrads befuhr die L415 aus Richtung Ober-Hilbersheim kommend in Fahrtrichtung Sprendlingen.

Im Bereich der bergab führenden Serpentinen verlor der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach in einer der Rechtskurven die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Sturz und rutschte nach rechts von der Fahrbahn in die dortige Böschung, wo das Motorrad nach gegenwärtigem Ermittlungsstand gegen einen Baum prallte.

Der während der Unfallaufnahme ansprechbare Fahrer wurde mit Verdacht auf multiple Kopfverletzungen in die Uniklinik verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad vorerst sichergestellt.