Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Fahrer von Kleinlaster unter Drogeneifluss

A 61/Armsheim (ots) – Bei einem 31-jährigen Fahrer eines Kleinlasters stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 29.09.2023 gegen 18:12 Uhr

Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den Fahrer auf dem Parkplatz

Wiesbach bei Armsheim an der A 61.

Der 31-Jährige verfügte zudem über keine Fahrerlaubnisklasse, die er für den Kleinlaster benötigt hätte. Zu allem Überfluss war der Mann auch noch mit ca. 0,44 Promille leicht alkoholisiert. Die Weiterfahrt war natürlich nicht mehr möglich und der 31-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Gutmütigkeit verursacht Verkehrschaos

Heidesheim (ots) – Ein PKW mit zwei Insassen kommt aus der Mainzer Innenstadt

und möchte an der AS Laubenheim auf die BAB 60 in Richtung Darmstadt auffahren.

Kurz darauf bremst der Fahrer bis beinahe zum Stillstand ab und es kommt im

weiteren Verlauf zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem herannahenden

LKW.

Hierbei dreht sich der PKW und kollidiert links und rechts mit der Schutzplanke. Die Insassen kommen leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Behandlung.

Die Autobahn muss für die Unfallaufnahme zeitweise (ca. 20 Minuten) voll gesperrt werden, wodurch es zu massiven Rückstau kam. Der LKW-Fahrer konnte seine Fahrt mit dem leicht beschädigten LKW fortsetzen. Der beschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war ein größeres Aufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr vor Ort.

Quelle: Polizeiautobahnpolizei Heidesheim