27-Jährigen bedroht und Halskette entrissen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 27-Jähriger hielt sich am Sonntag gegen 21.15 Uhr an der Haltestelle „Dalbergstrrße“ am Luisenring auf, als er von einem ihm unbekannten Täter angegangen wurde. Dieser würgte ihn und bedrohte ihn anschließend mit einem Messer.

Die Wehrlosigkeit seines Opfers nutzte er aus, riss ihm seine Halskette vom Hals und eignete sich noch andere Habseligkeiten des 27-Jährigen an. Auf seiner Flucht verlor der bislang unbekannte Täter die Halskette seines Opfers wieder, sodass der 27-Jähriger diese wiederbekam.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, südeuropäisches Aussehen, südeuropäischer Akzent, dünnes Gesicht, Dreitagebart, blauer Kapuzenpullover mit Kapuze übergezogen, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe.

Es wird geprüft, ob verwertbare Videoaufzeichnungen vorliegen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Halskettenraub an der Kunsthalle – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 03.30 Uhr befand sich ein 26-Jähriger mit seinem 24-jährigen Freund auf dem Nachhauseweg in der Moltkestraße. Hier wurden sie durch mehrere unbekannte Personen angesprochen. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe riss dem 26-Jährigen seine Halskette vom Hals und forderte die beiden Freunde auf, ihr Bargeld auszuhändigen.

Die beiden jungen Männer rannten gemeinsam davon und wurden durch die unbekannten Personen der Gruppe verfolgt. Während einer seinem Verfolger entkam, wurde der andere von seinem Verfolger eingeholt, zu Boden gebracht und von diesem körperlich misshandelt.

Als der unbekannte Täter ihm mit weiteren Misshandlungen drohte, händigte der Geschädigte seine Uhr an diesen aus. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit in Richtung der Seckenheimer Straße. Es folgte eine Fahndung, die nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigten führte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder den unbekannten Tätern haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Tel: 0621/174 4444.

Kind stürzt am Schloss in Graben

Heidelberg (ots) – Gegen 16 Uhr stürzte ein Kind am Schloss in Heidelberg in einen Graben hinab. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde die Feuerwehr alarmiert, die das Kind aus ca. 3 Metern Tiefe bergen konnte.

Anschließend wurde es durch den Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Radfahrer unter Drogen beschädigt Fahrzeug und wird an Flucht gehindert

Mannheim (ots) – Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 17.20 Uhr die Straße ‚Aufstieg‘ in Richtung Westen. Dort verlor er das Gleichgewicht und flog auf einen dortigen geparkten PKW, der hierdurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Nach dem Vorfall wollte sich der 25-Jährige von der Unfallörtlichkeit entfernen, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hierbei wurde er durch einen Zeugen beobachtet, der ihn an der Flucht hinderte und den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Im Verlauf des Gesprächs machte der Beschuldigte einen auffälligen Eindruck und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte seine Angabe.

Er musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und ihm wurde dort durch einen Polizeiarzt Blut abgenommen. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt.