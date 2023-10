42-Jähriger Exhibitionist belästigt Seniorin

Wiesloch (ots) – Ein 42-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr einen Feldweg im Bereich des Aussichtspunkts Drei-Länder-Eck. Hierbei fuhr er einer 73-jährigen Spaziergängerin hinterher und an ihr vorbei. Seine Hose war hierbei geöffnet, sodass sein erigiertes Geschlechtsteil für die Spaziergängerin sichtbar war.

Der 42-Jährige sprach die 72-Jährige an und fragte sie nach Geschlechtsverkehr, was sie ablehnte. Im Anschluss befriedigte er sich unweit vom Standort der 72-Jährigen selbst. Nachdem er sich weiter im Bereich aufhielt, verständigte die verängstigte Spaziergängerin den Polizeinotruf und sprach 2 Passanten an, welche gemeinsam mit ihr auf das Eintreffen der Polizeikräfte warteten.

Durch die Beschreibung konnte der 42-Jährige nach der Tat unweit vom Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Fahrzeugreifen durch Stiche beschädigt

Heddesheim (ots) – Am Samstag 30.09.2023 wurden in der Nähe des Heddesheimer Badesees zwei Reifen eines geparkten Fahrzeugs durch Stiche beschädigt. Eine Spaziergängerin bemerkte bei der Rückkehr gegen 20:45 Uhr die beiden zerstochenen Reifen an ihrem Fahrzeug.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können, melden sich bitte bei Polizeiposten Heddesheim unter 06203/41443.

Gefährliche Körperverletzung durch Reizstoff/Pfefferspray

St. Leon-Rot (ots) – Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Sonntag 01.10.2023 zwischen 23:30-24 Uhr, im Bereich der Hauptstraße St. Leon-Rot Reizstoff versprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen direkt angegriffen.

Durch den an 2 Tatorten der gut besuchten Hauptstraße ausgebrachten Reizstoff/Pfefferspray wurden allerdings 5 Personen verletzt. Die Personen konnten durch den vor Ort anwesenden Rettungsdienst zeitnah behandelt werden.

Der Polizeiposten St. Leon-Rot hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall machen können melden sich bitte unter 06227/881600.

Auseinandersetzung vor Eiscafé

Mühlhausen (ots) – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung Sonntag kurz vor 21 Uhr, wurde ein 21-Jähriger vor einem Eiscafé verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Geschädigte mit weiteren Personen vor dem Eiscafé als er unvermittelt durch 3 noch unbekannte Täter angegriffen wurde. In der Folge entwickelte sich eine unübersichtliche Auseinandersetzung.

Bei Eintreffen der verständigten Polizei waren die drei Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Polizeiposten Mühlhausen hat die Ermittlungen bezüglich der Identität der drei Angreifer aufgenommen.

Schlägerei und Beleidigung gegen die Polizei

Mühlhausen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr auf dem Gelände der Kerwe zu einer Körperverletzung, bei welcher ein 19-Jähriger mit einem 16-Jährigen aneinander gerieten. Der 19-jährige Aggressor konnte vor Ort durch den Sicherheitsdienst gebändigt werden.

Bei eintreffen der Polizei wurden die eingesetzten Polizeibeamten zudem durch den 19-Jährigen beleidigt. Da er anschließend einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er kurzfristig in Gewahrsam genommen und anschließend an Familienangehörige überstellt.

Er muss nun einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung entgegen sehen.