Zeugen nach versuchten Überfall auf Senior gesucht

Karlsruhe (ots) – Opfer eines versuchten Raubes wurde offenbar ein 83-jähriger Mann am Samstag 30.09.2023 im Bereich des Schlossgartens in Karlsruhe. Wie bislang bekannt, sprachen 2 unbekannte junge Männer den 83-Jährigen gegen 15.30 Uhr im Bereich der Teutschneureuter Allee Einmündung Ahaweg an.

Im weiteren Verlauf umklammerte ein Verdächtiger den Geschädigten von hinten, während sein Begleiter dem Mann ins Gesicht und in den Bauch schlug. Hierbei forderten die Verdächtigen das Mobiltelefon und die Geldbörse.

Ein zufällig hinzugekommener Radfahrer wurde auf die Situation aufmerksam und schrie die Täter an. Diese verschwanden daraufhin zu Fuß und ohne Beute in Richtung Norden. Der 83-Jährige begab sich anschließend mit leichten Verletzungen nach Hause und man verständigte die Polizei.

mit südländischem Erscheinungsbild, ist folgendes bekannt: Ein Mann trug eine weiße Jacke und eine Basecap. Er hatte dunkle Haare und sprach mit ausländischem Akzent.

Zu dem zweiten Mann liegen keine weiteren Beschreibungen vor. Zeugen, insbesondere der beteiligte Radfahrer, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Eine schwer Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß zweier PKW am Freitagmittag in Oberreut verletzte sich eine 60-Jährige schwer. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 19-jähriger Audifahrer gegen 12:10 Uhr die Otto-Wels-Straße und wollte links in die Bernhard-Lichtenberg-Straße abbiegen.

Offenbar übersah er hierbei einen entgegenkommenden Smart. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich frontal aufeinander. Die 60-jährige Smartfahrerin verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Ihre 35-jährige

Tochter und Beifahrerin verletzte sich leicht.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 20.000 Euro.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Karlsruhe/Südweststadt (ots) – Am Samstag 30.09.2023 gegen 20.00 Uhr wurde von der Polizei in Karlsruhe an der Kreuzung Roonstraße/Hirschstraße eine männliche Person vorläufig festgenommen, die zuvor vermutlich mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Nach bisherigen Ermittlungen ging der mutmaßliche Täter von der Vorholzstraße über die Boeckhstraße in Richtung Klauprecht- und Lenzstraße in die Roonstraße. Auf der gesamten Strecke trat er immer wieder auf abgestellt PKW und Fahrräder.

Außerdem versuchte er mit einem Feuerzeug den Reifen eines PKW in Brand zusetzen. Dies konnte jedoch durch die Begleiterin des Täters verhindert werden. Beschädigte Fahrzeuge konnten bei der Absuche bis jetzt noch nicht festgestellt werden.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Südweststadt unter der Telefonnummer 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Freitag in der Zeit zw. 01-08:30 Uhr, trotz Anwesenheit des Bewohners, in eine Erdgeschosswohnung der Südweststadt ein. Offenbar durch ein geöffnetes Fenster verschafften sich Einbrecher Zugang zu der in einem Mehrparteienhaus in der Frankenstraße gelegenen Wohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter ausschließlich das Arbeitszimmer der Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen und nahmen diversen Schmuck sowie elektronische Geräte an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in der Weststadt wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Ettlinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Auf Höhe der Kreuzung Augartenstraße vollzog der Autofahrer ein Wendemanöver, um die Ettlinger Straße in entgegen gesetzter Richtung zu befahren. Hierbei übersah der 54-jährige offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn.

In Folge dessen kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch der Autofahrer leichte Verletzungen erlitt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Kreis Karlsruhe

Wohnhaus durch Brand im Dachgeschoss unbewohnbar

Weingarten-Baden (ots) – Zu einem Brand eines Dachgeschosses eines Mehrfamilienhauses wurde die Freiwillige Feuerwehr Weingarten am 02.10.2023 gegen 0:15 Uhr in den Ruländerweg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt schlugen den Einsatzkräften meterhohe Flammen entgegen.

Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnten sich 2 anwesende Bewohner selbständig ins Freie retten. Mit mehreren Rohren, hierunter 2 Wenderohre von Drehleitern aus Stutensee und Bruchsal, wurde ein Übergreifen auf die unteren Stockwerke, sowie die Nachbargebäude verhindert. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühe Morgenstunden, da die Dachhaut aufwändig geöffnet werden musste.

Unterstützung bekamen die Kameraden der Feuerwehr Weingarten aus Walzbachtal, Stutensee, Bruchsal sowie Pfinztal. Insgesamt über 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ferner waren mehrere Rettungskräfte von Rettungsdienst, sowie die Bereitschaften aus Weingarten und Pfinztal vo Ort.

5 Polizisten übernahmen die Absperrmaßnahmen und nahmen noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Entstehungsursache, welche nach wie vor unbekannt ist, auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte ersten Erkenntnissen im 6-stelligen Bereich liegen. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten auf der K3565

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen Walzbachtal-Wössingen und Königsbach-Stein, wurden sechs Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren ein mit sieben Personen besetzter Familien-Van gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 3565 von Königsbach-Stein kommend in Richtung Wössingen.

Als der 51-jährige Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden BMW, der offensichtlich zum Überholen angesetzt hatte.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei der drei Insassen des BMW und vier Personen des Van leicht verletzt, darunter ein 8-jähriges Kind. Eine 50-jährige Frau kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme zwischen Stein und Wössingen bis gegen 17:40 Uhr voll gesperrt.