Weilerbach – Auf dem Betriebsgelände eines Kompostwerkes in Weilerbach kam es aus nicht bekannten Gründen zu einem Brand von zwischengelagertem Altholz.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weilerbach waren am 01.10.2023 mit Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung wurde das Löschwasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gefahren- Beim Wassertransport unterstützen die Feuerwehren aus Kaiserslautern, Otterbach- Otterberg und Ramstein-Miesenbach. Da sich die Einsatzstelle in der Nähe der US-Airbase Ramstein befand war die US-Feuerwehr ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Bereich der Ortsgemeinden Weilerbach, Rodenbach und Siegelbach zu Rauch- und Geruchsbelästigung. Das Messfahrzeug des Landkreises führte in den genannten Gemeinden Messungen durch, dabei konnten keine Schadstoffe festgestellt werden. Der Flugbetrieb auf der Air Base ist war von dem Brand nicht betroffen.