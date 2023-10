Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 29.09.2023 um 11:35 Uhr, wurde ein 31-jähriger Ludwigshafener auf seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer wiederholt ohne Führerschein ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führte.

Der Fahrer räumte zudem ein, Marihuana konsumiert zu haben. Der Roller wurde demzufolge eingezogen und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einer Trunkenheitsfahrt nach dem Straßenverkehrsgesetz

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 30.09.2023 gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Bayreuther Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. An der Kreuzung Bayreuther Straße/Bruchwiesenstraße wollte die Frau nach rechts in die Bruchwiesenstraße abbiegen.

Hierbei übersah die Frau einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus Ludwigshafen, welcher verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung den Radweg neben der Bruchwiesenstraße (aus Richtung Raschigstraße kommend) befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Der Fahrradfahrer zog sich eine Verletzung am linken Bein zu, welche vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde.

Des Weiteren war der Vorderreifen und die Felge am Fahrrad beschädigt. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, die Radwege nur in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu befahren.

Einbruch in geparkten Wohnwagen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Zeit von Donnerstag 28.09.2023, 17.00 Uhr bis Freitag 29.09.2023, 13.00 Uhr, wurde der in der Banater Straße geparkte Wohnwagen eines 61-jährigen Ludwigshafeners am Heckfenster aufgebrochen. Hierdurch gelangten der oder die Täter in den Wohnwagen und durchwühlten diesen.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Einbruch in Lokal

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Nacht von Freitag 29.09.2023 auf Samstag 30.09.2023, gelang es einem bislang unbekannten Täter durch ein vermutlich nicht verschlossenes Fenster in ein Lokal in der Leuschnerstraße einzusteigen.

Hierbei entwendete er 2 Laptops sowie Bargeld in Höhe von 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621/963-2222 oder via Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Innenstadt/Gartenstasdt (ots)

Vorfall 1:

In der Zeit von Freitag 29.09.2023, 18 Uhr bis Samstag 30.09.2023, 08 Uhr, parkte das Fahrzeug (Pkw der Marke Opel, Typ Insignia, Farbe: Grau) des Geschädigten aus Ludwigshafen in der Thüringer Straße.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem genannten Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden an der Fahrertür).

Vorfall 2:

Am Samstag 30.09.2023 zwischen 09:30-16 Uhr, parkte das Fahrzeug des Geschädigten aus Ludwigshafen (Pkw der Marke VW, Typ Golf, Farbe: Weiß) in der Schulstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem genannten Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden am Frontstoßfänger).

Vorfall 3:

In der Zeit von Freitag 29.09.2023, 20 Uhr bis Samstag 30.09.2023 gegen 11:30 Uhr, parkte das Fahrzeug des Geschädigten aus Ludwigshafen (Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ C-Klasse, Farbe: Schwarz) im Ligustergang. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das genannte Fahrzeug und es entstand Sachschaden (Streifschaden am linken hinteren Stoßfänger).

Vorfall 4:

Am Freitag 29.09.2023, parkte in der Zeit zwischen 08.38-09.43 Uhr das Fahrzeug (Marke VW, Typ Arteon, Farbe: Silber/Grau) des Geschädigten am Ludwigsplatz in Queraufstellung und wurde in diesem Zeitraum am hinteren linken Stoßfänger, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden am Pkw des 33-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Vorfall 5:

In der Zeit von Donnerstag 28.09.2023, 22 Uhr bis Freitag 29.09.2023, 12.30 Uhr parkte das Fahrzeug (Marke Skoda, Typ Superb, Farbe: Grau) des Geschädigten in der Heinigstraße, in Höhe des Anwesens 26 und wurde in diesem Zeitraum am vorderen linken Stoßfänger und des dortigen Kotflügels, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Es entstand Sachschaden am Pkw des 35-jährigen Geschädigten aus Landau in einer Höhe von ca. 2.000 Euro.

Vorfall 6:

Am Freitag, 29.09.2023 gegen 16 Uhr, stieß ein grauer Mercedes beim Rückwärtsausparken auf dem EDEKA-Parkplatz in Maudach, Schweigener Straße, gegen ein dort geparktes Fahrzeug (Marke VW, Transporter, Farbe: Rot) und verursachte an dem hinteren linken Stoßfänger einen Schaden von ca. 300 Euro. Nach dem Zusammenstoß stieg eine Dame aus dem besagten Mercedes aus und schaute sich den Schaden am Fahrzeug der 66-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen an. Danach setzte sich die Dame wieder in ihren Mercedes und flüchtete von der Unfallstelle, ohne ihre Beteiligung am Verkehrsunfall bekannt zu geben.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern und ihre Personalienfeststellung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall Transporter gegen Fußgänger

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 29.09.2023 kam es um 09:27 Uhr am Goerdelerplatz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach stieß ein ortsfremder 40-jähriger Fahrer eines Transporters mit einem Fußgänger zusammen. Der 58-jährige Geschädigte querte zuvor die Straße am Goerdeler Platz, um von einem angrenzenden Geschäft zum Parkplatz zu gelangen.

Der Fahrer verließ zeitgleich mit seinem Transporter den Parkplatz um dann nach links auf die Straße einzufahren. Hierbei übersah der Fahrer den querenden Geschädigten. Der Geschädigte stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Fußgänger in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Den Fahrer des Transporters erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Ludwigshafen 2 unter der Tel. 0621/963-2222 oder via Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden

Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 29.09.2023, zwischen 16-16.30 Uhr erschien eine fremde Frau an der Wohnungstür in der Kaiser-Wilhelm-Straße und behauptete, dass sie im Anwesen wohne und bestohlen worden sei. Nach dem Vortäuschen der Notlage ließ die Geschädigte die unbekannte Täterin in ihre Wohnung.

Beschreibung der Frau:

dicke Statur, blonde mittellange Haare zum Zopf gebunden, ca. 55-60 Jahre alt, hellbeiges Oberteil, beige-farben knielanger Rock, ca. 175cm groß, sprach akzentfreies Deutsch.

Die unbekannte Frau hielt sich ca. 30 Minuten in der Wohnung in allen Räumlichkeiten auf. Der im Nachgang informierte Ehemann der Geschädigten gab an, dass eine erste Nachschau ergab, dass eine silberne Kette (Wert unbekannt) und ein antikes Goldarmband mit Edelsteinen (Wert ca. 2.500-3.000 Euro) aus der Wohnung entwendet wurden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Präventionshinweis:

