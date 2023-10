Mehrfacher Exhibitionist

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag kam es im Innenstadtbereich gleich drei Mal zu Meldungen über exhibitionistische Handlungen seitens der offenbar identischen männlichen Person. So habe sich dieser zunächst in der Damenumkleide eines Bekleidungsgeschäftes vor einer Frau entblößt, kurze Zeit später in einer Parkanlage im Bereich Mausbergweg / Eselsdamm masturbiert und wiederum etwas später mit geöffneter Hose und oberkörperfrei in der Johannesstraße gestanden.

Der 42-jährige Tatverdächtige konnte schließlich von einer Polizeistreife identifiziert und festgenommen werden. Er machte nur wirre Angaben zur Sache, wurde erkennungsdienstlich behandelt und in Gewahrsam genommen.

Fahrradfahrer mit Eiern beworfen

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt, als er in Höhe eines dortigen Fastfood-Restaurants von einem rohen Ei an der Wade getroffen wurde. Ein weiterer Eierwurf verfehlte nur knapp seinen Kopf, wodurch der Radfahrer infolge des Schrecks von seinem Fahrrad stürzte.

Er konnte noch ca. 5-8 Personen auf dem Dach eines dortigen Sportstudios erkennen, welche weiter Eierauf ihn warfen, jedoch verfehlten. Hiernach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt und ohne Schaden an seinem Fahrrad.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Zusammensetzung der Gruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus der Südpfalz den Löffelgassenparkplatz und wollte diesen in Richtung Bahnhofstraße verlassen, als es an der Ausfahrt zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem 33-jährigen Radfahrer kam. Der Radfahrer stürzte infolgedessen zu Boden und zog sich hierbei eine Platzwunde am rechten Schienbein zu.

Eine medizinische Versorgung war nicht von Nöten.

Während der PKW-Fahrer angab, dass er bei der Kollision gestanden habe, gab der Radfahrer an, dass er von dem Auto seitlich angefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.