Mit Messer „herumgefuchtelt“ und zwei Personen verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 04:30 Uhr, zückte ein 25-jähriger Mann im Zuge einer Auseinandersetzung, in der Jungbuschstraße in einer Bar, ein Messer und verletzte damit 2 Personen. Der unter dem Einfluss von Alkohol stehende Täter attackierte die Geschädigten, laut ersten Erkenntnissen wohl aber nicht gezielt, sondern „fuchtelte“ mehr wahllos mit dem Messer umher.

Der Täter konnte durch anwesenden Gäste der Bar entwaffnet, überwältigt und einer verständigten Polizeistreife überstellt werden. Bei dem Vorfall erlitten zwei Personen Schnittwunden am Rücken bzw. an der Hand und wurden auch von dem hinzugezogenen Rettungsdienst erst versorgt.

Der Täter wurde festgenommen, das Messer beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Polizeirevier MA-Innenstadt geführt.

Körperverletzungsdelikt am Neckarpark – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 04 Uhr, kam es in der Waldhofstraße/Höhe Neckarpark, zu einem Vorfall zwischen einer Gruppe von ca. 7 Personen und 2 Männern im Alter von 52 und 46 Jahren. Den ersten Ermittlungen zu Folge kam es zunächst zu einer verbalen Konfrontation, welche im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung des Herzogenriedparkes. Die beiden geschädigten Männer erlitten durch die Attacken Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und waren medizinisch behandlungsbedürftig. Der 52-jährige Geschädigte kam anschließend auch noch zur weiteren medizinischen Abklärung/Behandlung in eine Klinik.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu drei Verletzten

Mannheim (ots) – Gegen 21:25 Uhr am Freitag, kollidierte ein 30-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf mit einer Mercedes C-Klasse eines 42-Jährigen. Hierbei wechselte der 30-Jährige fehlerhaft den Fahrstreifen auf der Helmut-Kohl-Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafen und stieß mit dem daneben fahrenden Mercedes, der nach dem Zusammenstoß erst an einem Laternenmast zum Stehen kam, zusammen.

Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Personen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von Fachunternehmen abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Fahrzeugbrand auf der Autobahn

Mannheim (ots) – Nach dem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Mannheim-Vogelstang ist die Einsatzstelle mittlerweile geräumt. Die Feuerwehr Mannheim konnte den LKW zügig Löschen, gebrannt hat lediglich ein Reifen der Zugmaschine.

Durch die Einsatzmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis ca. 21:45 Uhr gesperrt. Der LKW musste durch eine Fachfirma geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Die Brandursache ist aktuell noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeirevieres Mannheim-Seckenheim.

Unfall im Gleisbereich

Mannheim (ots) – Kurz nach 17.30 Uhr eignete sich ein Verkehrsunfall zwischen 2 Straßenbahnen im Bereich der Seckenheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund einer fehlerhaften Gleis-Signalstellung zur Kollision der 2 Straßenbahnen an der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße.

Sowohl die Fahrgäste als auch die beiden Straßenbahnfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Da eine Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen war, musste sie wieder in die Gleise eingesetzt werden.

Der Fahrzeugverkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Um 21.30 Uhr waren alle Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. An den Straßenbahnen entstand ein Sachschaden von 25.000 EUR. Der Verkehrsdienst Mannheim hat Ermittlungen übernommen.