Streit unter Jugendlichen eskaliert

Roxheim (ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gegen 21:00 Uhr auf der Roxheimer Kerb, wurde einer der Beteiligten durch Messerstiche verletzt. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 06131/65-3633 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirn/B41 (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW Fahrer die B41 von Hochstetten-Dhaun kommend in Richtung Idar-Oberstein. An der Umgehung Kirn kam er dann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Durch die Freiwillige Feuerwehr musste er sodann, mittels Technischem Gerät, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der PKW-Fahrer wurde durch den Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die B41 kurzzeitig gesperrt werden.

Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt und der Unfallverursacher in eine Krankenhaus verbracht.

Unfall mit Schulbus

Oberhausen b. Kirn (ots) – Am Freitag 29.09.23 gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Oberhausen bei Kirn.

An der dortigen Bushaltestelle überquerte ein 11-jähriges Kind die Straße hinter dem dort stehenden Schulbus und kollidierte hier mit Seitenspiegel des vorbeifahrenden PKW eines 67-jährigen Autofahrers.

Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind bisher nicht abgeschlossen.