Landau: Die Polizei-News

Eventuell Giftköder am Sportplatz festgestellt

Siebeldingen (ots) – Bei der Polizei Landau ging am Sonntag 01.10.2023 gegen 09:00 Uhr ein Hinweis bzgl. eines Giftköders im Bereich Sportplatz Siebeldingen ein. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme dürfte es sich um Rattengift gehandelt haben. Der Köder wurde entfernt und entsorgt.

Die Polizei Landau bittet insbesondere Hundehalter und Eltern von spielenden Kindern dennoch um erhöhte Vorsicht im Bereich der Sportanlagen Siebeldingen. Hinweise an die Polizei Landau unter 06341-2870.

Wohnungseinbruch

Insheim (ots) – Anzunehmend in den frühen Abendstunden des Freitagabends oder in der Nacht auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bodelschwinghstraße an der Ortsrandlage von Insheim ein. Hierzu nutzten die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner aus, hebelten eine Gartentür auf und schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Tatumfeld nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341 2870 oder via Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Achten sie darauf, auch bei kurzzeitigen Abwesenheiten nach Möglichkeit Rollläden herabzulassen, und seien sie aufmerksam hinsichtlich entsprechend verdächtiger Wahrnehmungen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.