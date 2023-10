Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – Zeugenaufruf

Walldorf (ots) – Am Freitag gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes die L 723 in Fahrtrichtung Walldorf und bog an der Kreuzung zur Bundesstraße 291 nach links in Richtung Walldorf ab. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Toyota in Richtung Reilingen auf der Landesstraße 723 unterwegs war, konnte den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich nicht verhindern. Welcher Fahrzeugführer tatsächlich das Rotlicht der jeweiligen Lichtzeichenanlage missachtete, ist noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Polizei um Zeugen bittet.

Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Toyota Corola aus und der 27-jährige Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Der 21-jährige Mitfahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der Sachschaden am Mercedes wird auf 6.000 EUR geschätzt. Der des Toyota beläuft sich auf 4.000€. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Hockenheim/BAB61-BAB6 (ots) – Am 30.09.2023 ereignete sich gegen 05.45 Uhr am Hochenheimer Dreieck (Zubringer der A61 auf die A6 in Richtung Heilbronn) ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann versuchte mit seinem Ford Transit kurz vor einer Fahrbahnverengung von der linken Spur auf den rechten Fahrstreifen einzuscheren.

Hierbei unterschätzte der Mann offenbar die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Er touchierte den neben ihm fahrenden LKW und verschob mit seinem Heck mehrere Warnbarken der dortigen Baustellenabsicherung. Hinter dem LKW fuhr ein 70-jähriger Mann in seinem PKW Hyundai. Um einen Aufprall zu vermeiden bremste dieser seinen Wagen stark ab.

Aufgrund zu geringem Abstandes, bemerkten die beiden hinter ihm fahrenden Fahrzeugführer den Vorgang zu spät und fuhren daher jeweils auf den Vordermann auf. Von den insgesamt 5 Unfallbeteiligten wurden alle nach jetzigem Kenntnisstand, nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen über 80.000 Euro. Der Zubringer der A61 war für die Unfallaufnahme für über 2 Stunden voll gesperrt.

„Verkehrsunfallflucht“ in der Beethovenstraße – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine unliebsame Überraschung erlebte der 55-jährige Besitzer eines BMW’s, als er zu seinem in der Beethovenstraße abgestellten Fahrzeug kam. Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte, im Zeitraum von Freitag, dem 29.09.2023 von 19:30 Uhr auf Samstag 30.09.2023 bis 13 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, den vom Geschädigten

abgestellten Pkw. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden im Frontbereich beläuft sich den ersten Schätzungen nach auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, unter der Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.