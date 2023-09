Ladendieb wird handgreiflich

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 28.09.2023, beobachtete ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes in Rheingalerie, wie ein 18-Jähriger Kleidungsstücke im Wert von 150 Euro in der Umkleidekabine in eine Tasche steckte und den Laden verließ. Der Mitarbeiter verfolgte den 18-Jährigen und konnte die Tüte mit dem Diebesgut an sich nehmen.

Als er den jungen Mann zwecks Verständigung der Polizei und Personalienaufnahme wieder in das Geschäft führen wollte, schlug dieser unvermittelt auf ihn ein. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam dem Mann zu Hilfe, auch diesen versuchte der 18-Jährige anzugreifen.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann weiterhin hochaggressiv, spuckte in Richtung der Polizeikräfte und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden.

Da er den Anschein erweckte, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung.

Brand in Ludwigshafen – Mundenheim

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 29.09.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 05:36 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Kettlerstraße im Stadtteil Mundenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Dachgeschoss des 4-geschossigen Mehrfamilienhauses erkennbar. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden durch den anwesenden Rettungsdienst und die Polizei versorgt.

Durch den sofortigen Löscheinsatz über zwei Drehleitern konnte die Ausbreitung des Brandes auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes durchgeführt, sowie die angrenzenden Wohngebäude geräumt.

Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst und eine Schnelleinsatzgruppe des Katastrophenschutzes während des Einsatzes betreut. Durch den Brand und die Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes ist dieses bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz dauert voraussichtlich bis in die späten Mittagsstunden noch an. Die Maßnahmen vor Ort werden durch das Technische Hilfswerk Ludwigshafen unterstützt.

Im Einsatz sind die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit leitendem Notarzt und organisatorischem Leiter Rettungsdienst, Kräfte des Katastrophenschutzes der Führungs- und Betreuungseinheiten, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, die Polizei, die TWL und die RNV.

Während des Einsatzes und zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft für das Stadtgebiet unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Maudach, Oppau und Ruchheim die Kräfte der Berufsfeuerwehr.

Zeitgleich zum oben genannten Einsatz kam es zu mehreren Paralleleinsätzen im Stadtgebiet die durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet wurden.

Tasche aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 28.09.2023 stellte ein 58-Jähriger sein Auto in der Heinigstraße ab und vergaß dabei das Fenster der Fahrertür zu schließen. Gegen 14:35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein junger Mann durch das geöffnete Fenster eine Tasche an sich nahm. In dieser befand sich das Smartphone des Geschädigten sowie sein Führerschein.

Der Schaden beläuft sich auf ca 1.000 Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: circa 18-25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, schulterlange Rasterlocken.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Unfälle mit leicht verletzten Radfahrern

Ludwigshafen (ots) – Als ein 31-jähriger Fahrradfahrer am 28.09.2023, gegen 16:30 Uhr, in der Kopernikusstraße vom Fußgängerweg einen Radweg kreuzte, kam es zur Kollision mit einem 45-Jährigen Radfahrer. Dieser war ordnungsgemäß den Radweg in Richtung Bayreutherstraße entlanggefahren. Der 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Bereits um 12:45 Uhr des gleichen Tages war es zu einem Unfall mit verletzter 42-jährigen Radfahrerin gekommen. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr beim Rechtsabbiegen von der Keplerstraße in die Luitpoldstraße gegen das Hinterrad der 42-Jährigen. Diese erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.

E-Scooter entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27.09.2023 -28.09.2023) entwendeten Unbekannte einen auf dem Berliner Platz abgestellten und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter im Wert von 350 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere tausend Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) – Anrufe durch falsche Polizisten bleiben weiterhin ein aktuelles Thema. Alleine gestern kam es im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu 4 betrügerischen Anrufen mit dieser Masche, die der Polizei gemeldet wurden. Vorwiegend ältere Menschen werden als Opfer ausgewählt und mit ständig neuen Tricks und erfundenen Geschichten unter Druck gesetzt, um Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu erbeuten.

Die erste Kontaktaufnahme verläuft über das Telefon. Die Betrüger geben sich dabei als Polizeibeamte aus. Häufig nutzen die Straftäter eine spezielle Technik, die auf dem Telefondisplay der Angerufenen die Notrufnummer 110 oder der örtlichen Polizeidienststelle anzeigt. Unter einem Vorwand wie beispielsweise, die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten Einbruch, gelingt es den Betrügern immer wieder, glaubwürdig zu vermitteln, dass Geld und Wertsachen im Haus nicht sicher seien. Daher müsse alles in Sicherheit gebracht werden und einem Polizisten in Zivil ausgehändigt werden, der vorbeikäme.

Genau mit dieser hinterlistigen Masche gelang es Betrügern am 28.09.2023 eine Frau aus Oppau zu täuschen. Sie erhielt gegen 22 Uhr einen beunruhigenden Anruf, wurde im Anschluss massiv unter Druck gesetzt und verängstigt und übergab schließlich an einen vermeintlichen Polizisten Gegenstände im Wert mehrerer zehntausend Euro.

Der Mann, der die Gegenstände in der Horst-Schork-Straße abholte, gab sich als ein „Herr Müller“ aus. Er sei zwischen 30-35 Jahre alt gewesen, etwa 165-170 cm groß, schwarze kurze Haare, kein Bart und einen schwarzen Pullover mit Aufschrift „Polizei“.

Wir bitten Sie: Wenn Sie gegen 1 Uhr in der Horst-Schork-Straße etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, melden Sie sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.