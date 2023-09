Angriff auf Justizvollzugsbeamte

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 27.09.2023 gegen 20:30 Uhr, griff ein 22-jähriger Inhaftierter einen Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal an und verletzte ihn schwer. Dem 22-Jährigen gelang es im anschließenden Gerangel die Schlüssel eines Justizvollzugsbeamten an sich zu nehmen und er versuchte zu flüchten.

Noch in der Anstalt konnte er durch alarmierte Polizeikräfte und weitere Justizvollzugsbeamte gestellt und in eine Zelle gebracht werden.

Der angegriffene Bedienstete erlitt eine Stichwunde am Hals. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Ein weiterer Justizvollzugsbeamter verletzte sich im Gerangel leicht. Zwischenzeitlich wurde der Angreifer in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen aufgenommen.

Geänderte Erreichbarkeit

Frankenthal (ots) – In Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom 29.09.2023, 13:53 wird hiermit der Hinweis auf die geänderte Erreichbarkeit des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (0621-963-0) übermittelt.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der K1

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 28.09.2023, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal gegen 20:00 Uhr ein stark deformierter PKW auf der K1 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal-Petersau mitgeteilt. Vor Ort können die Beamten den PKW mit eingeklemmtem 33-jährigen Fahrzeugführer an einem entlang der Strecke stehenden Baum feststellen.

Augenscheinlich kollidierte der PKW mit dem Baum entlang einer leichten Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit. Andere Personen befanden sich nicht im PKW. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen.

Warum der Fahrzeugführer von der Straße abkam und ob die gefahrene Geschwindigkeit auch die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit überstieg, ist Teil der Ermittlungen. Zur Rekonstruktion des genauen Hergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.