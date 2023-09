Frankfurt – Gallus: Sachbeschädigung eines Wahlplakates

Frankfurt – (yi) Am frühen Freitagmorgen bemerkte eine Streife ein

brennendes Wahlplakat im Bereich Gallus an einer Straßenlaterne in der Mainzer

Landstraße.

Gegen 00:30 Uhr sahen die Polizeibeamten das brennende Wahlplakat der Partei

„SPD“. Die Beamten reagierten zügig und löschten den Brand mittels

Handfeuerlöscher. Augenscheinlich konnten am Laternenmast keine Beschädigungen

festgestellt werden. Auch trafen die Beamten im Nahbereich keine verdächtige

Person an. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen

Unbekannt eingeleitet.

Frankfurt – Ostend: 55-jähriger Mann festgenommen

Frankfurt – (dr) Eine Polizeistreife nahm in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (29.09.2023) einen 55-jährigen Mann im Ostend fest, der sich einer

Kontrolle entziehen wollte.

Die Beamten beabsichtigten gegen 03:15 Uhr einen 55-jährigen Mann in der

Lindleystraße zu kontrollieren, der zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto saß. Als

sie sich dem Fahrzeug näherten, fuhr dieser unvermittelt los und auf sie zu.

Dabei kam es seitens der Beamten zur Schussabgabe. Sie mussten zudem zur Seite

springen, um dem Auto auszuweichen. Nach kurzer Verfolgung gelang es ihnen den

Mann einzuholen und unter Widerstand festzunehmen. Sie verbrachten den

55-Jährigen zur Dienststelle. Der Festgenommene trug im Rahmen der

Widerstandshandlung leichte Verletzungen davon, die Beamten blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand nach einem Zusammenstoß Sachschaden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines

versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Umständen der

polizeilichen Schussabgabe dauern an.

Frankfurt – Eschersheim: Kunst, die sich nicht auszahlt – Festnahme

Frankfurt – (yi) Durch einen Hinweis eines Zeugen konnten am Donnerstag,

den 28.09.2023 um 21:30 Uhr vier Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

werden.

Der Zeuge befand sich in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle „Am Lindenbaum“ in der

Eschersheimer Landstraße 478. Er sah wie mehrere Personen den U-Bahn-Abgang am

Lindenbaum herunterliefen. Anschließend nahm er das Schütteln einer Spraydose

und Sprühgeräusche wahr und rief sodann die Polizei. Kurz darauf trafen die

Polizeibeamten an der U-Bahn-Unterführung ein und konnten vier junge Männer im

Alter von 22 bis 25 Jahren vorfinden. Diese nahmen die Polizeibeamten fest.

Weiter konnte ein frischer Schriftzug an der dortigen Wand festgestellt werden.

Bei der Durchsuchung der Personen konnten unter anderem diverse Sprayutensilien,

sowie Farbanhaftungen an den Händen bei allen vieren aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen entlassen.

Frankfurt – Rödelheim: Mann von S-Bahn erfasst

Frankfurt – (dr) In der Nacht zu Freitag (29.09.2023) erfasste eine S-Bahn

kurz vor dem Bahnhof Frankfurt-Rödelheim einen 31-jährigen Mann, welcher sich

aus bislang unbekannten Gründen im Gleisbett befand und noch vor Ort verstarb.

Eine S-Bahn der Linie 4 war gegen 01:25 Uhr in Richtung Kronberg unterwegs, als

zwischen den Haltestellen Frankfurt-West und Frankfurt-Rödelheim ein 31-jähriger

Mann erfasst und tödlich verletzt wurde. Wieso sich der 31-Jährige zu diesem

Zeitpunkt auf den Gleisen befand und ob es sich möglicherweise um ein

Unfallgeschehen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 31-Jährige von einer bislang

noch unbekannten Person begleitet wurde, welche sich jedoch entfernte. Die

Bahnstrecke war rund zwei Stunden gesperrt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bilanz der Großkontrolle

Frankfurt – (hol) Gestern führte die Frankfurter Polizei mit der

Unterstützung des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums erneut eine

Großkontrolle im Bahnhofsviertel durch. Ziel dieser Maßnahmen, die in Ergänzung

zu den seit September vergangenen Jahres intensivierten Präsenzmaßnahmen der

Frankfurter Polizei ergriffen werden, ist es unter anderem potentielle

Straftäter aus der Anonymität zu holen, verbotene Substanzen und Gegenstände

aufzufinden und zu beschlagnahmen sowie den Kontrolldruck auf die kriminelle

Szene weiter hochzuhalten und dadurch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und

Bürger zu steigern.

Knapp 110 kontrollierte Personen, 20 eingeleitete Ermittlungsverfahren, davon

acht Festnahmen nach Drogenhandel, die Vollstreckung von vier Haftbefehlen sowie

die Beschlagnahme von insgesamt fast 30 Gramm Crack (eine Konsumeinheit beginnt

bereits bei 0,01 Gramm) schlugen am Ende zu Buche. Auch die durchgeführten

Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs waren erfolgreich: Die Polizei

leitete fast 100 Ordnungswidrigkeiten- und vier Strafverfahren ein.

Erwähnenswert ist dabei die Kontrolle eines polizeibekannten Autofahrers in der

Hafenstraße, bei der die Polizei im Auto ein Einhandmesser, eine Pfefferpistole

und einen Schlagstock auffand und sicherstellte.

Zudem legte die Polizei gestern einen besonderen Fokus auf die Prävention. So

führte der Schutzmann vor Ort für das Bahnhofsviertel zahlreiche Gespräche mit

Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden. Ein Schwerpunkt lag dabei auf

der Aufklärung von Kioskbetreibern zu den Gesundheitsrisiken beim Konsum von dem

von ihnen zum Verkauf angebotenen und insbesondere bei jungen Menschen beliebten

Lachgas. Vier Kioskbetreiber nahmen das Lachgas daraufhin sofort aus der

Auslage.

Darüber hinaus sensibilisierten Beamte der Direktion Verkehrssicherheit an der

Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ Fußgängerinnen und Fußgänger im Rahmen von

Präventionsgesprächen zum Thema „Missachtung von Rotlicht durch zu Fußgehende i.

V. m. Ablenkung, bspw. durch Smartphone und Kopfhörer“. Dabei verdeutlichten ein

Beamter die fehlende Knautschzone eines Fußgängers eindrucksvoll mit dem „Bumper

Ball“.

Hervorzuheben ist die Festnahme zweier Crackhändler, die in der Taunusstraße die

Droge anboten und dabei von Zivilfahndern beobachtet und anschließend

festgenommen wurden. Einer der beiden führte ein Messer mit sich und muss sich

nun wegen Drogenhandels mit Waffen verantworten.

Gewerbetreibende, Gastronomen und Pendler reagierten positiv auf die neuerliche

Großkontrolle und brachten zum Ausdruck, dass das Sicherheitsgefühl durch die

deutliche wahrnehmbare Polizeipräsenz merklich gesteigert wird.

Frankfurt – Sindlingen: Zeugensuche nach Nötigung

Frankfurt – (yi) Am Montag, den 11.09.2023, um ca. 08:00 Uhr befand sich

ein 13-jähriges Mädchen im Bereich Frankfurt-Sindlingen am

Richard-Weidlich-Platz an der dortigen Bushaltestelle mit südöstlicher

Fahrtrichtung. Ein Auto fuhr vor die Haltestelle, an welcher die 13-Jährige

wartete. Aus diesem sprach ein Mann das Mädchen an und fragte es, ob es

mitfahren wolle. Das Mädchen verneinte. Der unbekannte Mann stieg aus dem Auto

aus und versuchte nun die 13-Jährige am Arm zu packen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass zu diesem Zeitpunkt eine weitere unbekannte

Person an derselben Bushaltestelle gewartet habe und mit den Worten „Soll ich

die Polizei rufen?“ eingeschritten sei. Der Mann ließ daraufhin von dem Mädchen

ab und entfernte sich. Die 13-Jährige begab sich zu ihren Eltern.

Bei dem Auto des unbekannten Mannes soll es sich vermutlich um einen schwarzen

BMW Gran Turismo gehandelt haben. Zudem wird dieser als ca. 40 Jahre alt, mit

athletischer Statur beschrieben. Er sei ca. 165 cm groß gewesen und soll einen

Vollbart getragen haben. Als Besonderheit soll er zudem am rechten Handgelenk

eine Tätowierung ähnlich eines Armreifs gehabt haben. Das Tattoo soll nach

Angaben des Mädchens mit Buchstaben verziert gewesen sein.

Bei dem unbekannten Zeugen habe es sich um einen Mann von schmaler Statur

gehandelt, welcher eine Glatze trug und ca. 20-25 Jahre alt gewesen sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Passant, der

bei dem Vorfall eingeschritten ist, werden gebeten, sich beim Haus des

Jugendrechts Höchst unter der Nummer 069 / 755-55108 oder beim 17. Polizeirevier

unter der 069 / 755-11700 zu melden.