Infoabend für Berufs- und Studienwechsler 2023 – Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?

Gießen – Bereits zum vierten Mal bietet die mittelhessische Polizei eine Veranstaltung der besonderen Art an. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im vergangenen Jahr laden die Einstellungsberater am Freitag, 3. November, 18.00 – 22.30 Uhr, erneut unter dem Motto „Infoabend für Berufs- und Studienwechsler“ in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Aber selbstverständlich können sich auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an dem Abend einen Einblick verschaffen, sollten noch Plätze frei sein.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der einen vielleicht doch nicht in Gänze ausfüllt? Oder mit dem bisherigen Studium nicht zufrieden? Den Wunsch zur Polizei zu gehen verschoben oder aufgegeben, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war? Nachdem die Hessische Polizei bereits im Jahre 2020 das Höchstalter für eine Bewerbung von 32 auf 36 Jahre anhob, steht seit letztem Jahr einem weiteren Personenkreis der Weg zur Hessischen Polizei offen, das heißt, das Abitur, Fachabitur oder ein Meisterbrief ist nicht mehr zwingend erforderlich. Nunmehr können sich auch Interessierte mit mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der Hessischen Polizei bewerben. Allerdings muss dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung einen Wert von 2,5 oder besser aufweisen.

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet an dem frühen Abend viele Informationen rund um den Polizeiberuf. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag. Auch die Erlebnisse und Sichtweise eines Berufsumsteigers, der sich 3. Semester befindet, kommen dabei nicht zu kurz. Die praktischen Vorführungen der speziell geschulten Einsatztrainer und der Diensthundeführer mit ihren Polizeihunden präsentieren zudem ihr Können und runden den Abend informativ ab.

Anmeldung:

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf erfüllen. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bei der Anmeldung per Mail müssen die Personalien, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden! Anmeldungen werden bis zum 2. November über die Mailadresse einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Haiger-Allendorf: Aus Passat bedient –

Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein Dieb an einem im Eichenweg geparkten VW Passat zu. Der Kombi stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Höhe der Hausnummer 10. Der Täter öffnete um kurz nach 01.00 Uhr den nicht verschlossenen weißen Passat und griff sich aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel mit Kundenkarten und Bargeld. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Sechshelden: Hakenkreuze und Parolen geschmiert –

Nachdem Unbekannte die Kirche in Sechshelden beschmierten, bittet der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Heute, zwischen 00.00 Uhr und 08.30 Uhr brachten die Täter Hakenkreuze an der Fassade und der Eingangstür auf. Zudem schmierten sie Parolen auf. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter an der evangelischen Kirche beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Auto zerkratzt / Diesel geklaut –

Unbekannte Dieb suchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Firmenparkplatz in der Marburger Straße auf. Die Täter überkletterten zwischen 19.00 Uhr und 15.30 Uhr den Zaun des Grundstücks, brachen den Tank eines Lkw auf und saugten rund 30 Liter Diesel ab. Außerdem zerkratzten sie dort den Lack eines silberfarbenen Opel Meriva. Eine neue Lackierung wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn-Seelbach: Dieseldiebe scheitern –

Der Kraftstoff eines Lkw rückte in der Straße „In der Hirtenwiese“ in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter knackten den Verschluss des Tanks, ließen aber offensichtlich kein Diesel mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass sie auf dem Gelände eines Betriebes für Garten- und Landschaftsbau gestört wurden. Ein neuer Tankdeckel wird etwa 100 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hirtenwiese beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Wetzlar: Buttersäure gesprüht –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprühten Unbekannte Buttersäure in einen in der Altenberger Straße geparkten BMW. Der schwarze 5-er stand zwischen 18.00 Uhr und 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 33. Wie hoch die Kosten werden, um den Gestank aus dem Wagen wieder loszuwerden, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.