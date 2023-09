Infoabend für Berufs- und Studienwechsler 2023 – Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?

Gießen – Bereits zum vierten Mal bietet die mittelhessische Polizei eine Veranstaltung der besonderen Art an. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im vergangenen Jahr laden die Einstellungsberater am Freitag, 3. November, 18.00 – 22.30 Uhr, erneut unter dem Motto „Infoabend für Berufs- und Studienwechsler“ in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Aber selbstverständlich können sich auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an dem Abend einen Einblick verschaffen, sollten noch Plätze frei sein.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der einen vielleicht doch nicht in Gänze ausfüllt? Oder mit dem bisherigen Studium nicht zufrieden? Den Wunsch zur Polizei zu gehen verschoben oder aufgegeben, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war? Nachdem die Hessische Polizei bereits im Jahre 2020 das Höchstalter für eine Bewerbung von 32 auf 36 Jahre anhob, steht seit letztem Jahr einem weiteren Personenkreis der Weg zur Hessischen Polizei offen, das heißt, das Abitur, Fachabitur oder ein Meisterbrief ist nicht mehr zwingend erforderlich. Nunmehr können sich auch Interessierte mit mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der Hessischen Polizei bewerben. Allerdings muss dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung einen Wert von 2,5 oder besser aufweisen.

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet an dem frühen Abend viele Informationen rund um den Polizeiberuf. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag. Auch die Erlebnisse und Sichtweise eines Berufsumsteigers, der sich 3. Semester befindet, kommen dabei nicht zu kurz. Die praktischen Vorführungen der speziell geschulten Einsatztrainer und der Diensthundeführer mit ihren Polizeihunden präsentieren zudem ihr Können und runden den Abend informativ ab.

Anmeldung:

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf erfüllen. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bei der Anmeldung per Mail müssen die Personalien, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden! Anmeldungen werden bis zum 2. November über die Mailadresse einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Gießen: Aufmerksame Nachbarin verhindert Betrug

Einer guten Nachbarin ist es zu verdanken, dass Kriminelle ihrer fast sicher geglaubten Beute nicht habhaft werden konnten. Die 71-jährige Gießenerin traf am Mittwoch (26.09.2023) nachmittags zufällig auf einen ihr aus der Nachbarschaft bekannten 90-Jährigen. Da er sich anders als üblich verhielt, sprach sie mit dem Senior. Dieser erzählte ihr schließlich von einem Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts sowie eines angeblich tödlichen Unfalls, den ein naher Verwandter verursacht habe. Der Mann war nun bereits auf dem Weg zur Übergabe eines fünfstelligen Bargeldbetrags und mehreren, wertvollen Uhren, um die durch die Betrüger mit Nachdruck geforderte „Kaution“ zu bezahlen.

Die Nachbarin erkannte die Masche und verständigte die Polizei. Ihren Nachbarn ließ sie dabei nicht aus den Augen und vereitelte durch ihr Eingreifen Schlimmeres. Es kam zu keiner Geldübergabe.

Die Betrüger gehen teils einschüchternd und organisiert vor. Es gelingt ihnen dabei immer wieder, Menschen so unter Druck zu setzen, dass sie den Forderungen nachkommen.

Um nicht in Falle zu tappen empfiehlt die Polizei: – Seien Sie im Falle solcher Anrufe von Anfang an skeptisch. – Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Bekannter oder Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. – Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. – Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. – Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Gießen: Zwei Verletzte nach Widerstand

Nachdem der Fahrer eines Rollers am Donnerstagabend (28.09.2023) einen Verkehrsunfall im Leimenkauter Weg verursachte, stellten Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Nord bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei ihm fest. Zwecks Blutentnahme durch einen Arzt musste er mit zur Dienststelle. Dort wehrte sich der 21-Jährige gewaltsam gegen die Blutentnahme. Schließlich musste die Blutentnahme gegen seinen Willen durchgesetzt werden. Dabei verletzte er durch seine Widerstandshandlungen zwei Polizisten leicht. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Mann wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Auf den Mann aus dem Landkreis Gießen kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein.

Gießen: Drogenfahrt

Am frühen Freitagmorgen (29.09.2023) stoppten Beamte der Polizeistation Gießen Nord einen BMW in der Marburger Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers ergab sich der Verdacht, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein noch vor Ort durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Der 25-jährige Mann aus Offenbach am Main musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, zudem erwartet den Fahrer ein Strafverfahren.

Gießen: Diebstahl von Baustelle

Mehrere Werkzeuge samt Koffer im Gesamtwert von über 1.000 Euro nahmen Unbekannte von einer Baustelle in der Wilhelmstraße mit. Am Donnerstag (28.09.2023) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr klauten sie die Gegenstände vom Baustellengeländegelände des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0641 7006-3555 zu melden.

Gießen: Wahlplakate geklaut

Beamte der Bundespolizei bemerkten am Freitag (29.09.2023) kurz nach Mitternacht in der Heuchelheimer Straße zwei Personen, die sich an Wahlplakaten der AfD zu schaffen machten. Sie hielten die beiden Männer fest und informierten ihre Kollegen der Gießener Polizei. Schutzleute der Polizeistation Gießen Süd stellten schließlich fest, dass die Beiden insgesamt zwei Plakate abgehängt und in ein Fahrzeug eingeladen hatten. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls ein.