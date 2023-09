Unfall auf Parkdeck

Am 28.09.23, um 09:06 Uhr, touchierte ein 26-Jähriger aus Ludwigsburg auf dem Herkules-Parkdeck in Eschwege beim Ausparken mit seinem Pkw einen dort geparkten Ford Focus. Dadurch entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 10:29 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 29-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Schildgasse in Eschwege aus. Dabei fuhr er gegen einen schräg dahinter geparkten VW Polo. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 00:47 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3244 in Richtung Niederdünzebach. Als zwei Rehe auf die Fahrbahn liefen, kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das den Unfall nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra, die zwischen Kirchhosbach und Stadthosbach unterwegs war. Das Reh wurde nur leicht touchiert und lief weiter; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahrraddiebstahl

In der Nacht vom 27./28.09.23 wurde in der Niederhoner Straße ein Pedelec der Marke „Prophete-Damen Trekking“ entwendet. Das Rad war ungesichert in einem Fahrradunterstand eines Mehrfamilienhauses abgestellt worden. Der Schaden wird mit 999 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Grillplatz

Um 19:26 Uhr wurde gestern Abend festgestellt, dass Unbekannte die Türen der Damen- als auch die Herrentoilette der Grillhütte in Eltmannshausen beschädigten. Offensichtlich wurden diese durch Fußtritte beschädigt. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 18:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die L 3251 in Richtung Wommen. Kurz nach dem Ortsausgang Herleshausen überholte ein 53-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw den vorausfahrenden Pkw und kollidierte beim Wiedereinscheren mit diesem. Durch den Unfall wurde der 36- Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von ca. einem Promille, worauf noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 40-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3299 zwischen Rommerode und Walburg. Dabei wurde sie von dem Pkw eines unbekannten Fahrers überholt. Während des Überholens kam es zur Berührung der Außenspiegel, wodurch an dem Pkw der 40-Jährigen ein Sachschaden von 100 EUR entstand. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise: 05602/93930.

Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei-News

Glasschiebetür eines Geldinstituts zerstört

Tatzeit: Donnerstag, 28.09.2023, 23:46 Uhr

37-jähriger Tatverdächtiger beschädigt Glasschiebetür eines Geldinstituts in der Hauptstraße in Frielendorf.

Aufgrund einer vorangegangenen Meldung am Donnerstagabend durch eine Zeugin aus Frielendorf, die angegeben hatte, dass eine männliche Person auffällig in geparkte Autos schaue, befand sich bereits eine Streife der Polizeistation Homberg auf der Anfahrt nach Frielendorf. Unmittelbar darauffolgend wurde der Polizeistation Homberg mitgeteilt, dass diese Person nun die Haupteingangstür eines Geldinstituts mit einem Stein eingeworfen habe. Die eintreffende Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass der gemeldete Sachverhalt zutraf und die Glasschiebetür der dortigen Bankfiliale komplett zerstört war. Daraufhin gelang es der Streife einen 37-jährigen Mann aus Velbert am Tatort anzutreffen und aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig festnehmen.

Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von 8000,- EUR ausgegangen.

Da der 37-jährige festgenommene Tatverdächtige einen deutlich verwirrten Eindruck erweckte, wurde er zwecks weiterer Versorgung in ein nahe gelegenes psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Versuchter Raub eines Handys

Tatzeit: Donnerstag, 28.09.2023, 15:50 Uhr

Auf dem Radweg zwischen Wabern und Zennern kam es am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Raub. Hierbei versuchten Unbekannte einer 62-jährigen Frau aus Wabern ihr Handy zu entreißen.

Die unbekannten Täter näherten sich der 62-Jährigen auf einem schwarzen Motorroller aus Wabern kommend. Kurz vor der 62-Jährigen, die dort mit einem Hund unterwegs war, stoppten die unbekannten Täter den Motorroller und legten diesen auf der Straße ab. Sie gingen auf die 62-Jährige zu und versuchten ihr das Handy zu entreißen, welches sie mit einer sogenannten Handykette um den Hals trug. Da sich die 62-Jährige gegen den Angriff wehrte, gelang es den unbekannten Tätern nicht ihr das Handy zu entreißen. Es entstand eine Rangelei in deren Lauf die 62-Jährige im Gesichtsbereich verletzt wurde. Hierbei fiel auch die Brille der 62-Jährigen zu Boden. Die unbekannten Täter ließen in der Folge aufgrund des Widerstandes von der Geschädigten ab, beschädigten die zu Boden gefallene Brille und warfen diese in das angrenzende Feld.

Kurz darauf entfernten sich die unbekannten Täter mit dem schwarzen Motorroller ohne Beute in Richtung Zennern. Die 62-jährige Geschädigte verständigte wenig später die Polizei. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ergebnislos.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer:

ca. 1,70 m groß

schlanke Figur

jugendliches Alter

khaki-Jacke

helle Jeanshose

dunkelgrauer Helm

Sozius:

ca.1,70 m groß

schlanke Figur

jugendliches Alter

schwarzer Nike-Pulli

dunkle Jeanshose

weißer Helm mit vielen Kratzern

Weitere Angaben zu dem Motorroller sind nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.