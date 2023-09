Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der L3144 Rainrod-Eifa

Schwalmtal

Am Freitag (29.09.) kam es gg. 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3144 zwischen Rainrod und Eifa, Gemarkung Schwalmtal.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 55-jähriger Honda-Motorradfahrer aus dem Kreis Northeim/Niedersachsen in einer Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw überholen. Hierbei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda eines 41-jährigen Mannes aus dem Vogelsbergkreis zusammen.

Der Motorradfahrer wurde dadurch schwer verletzt und mittels Rettungshubschraubers in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen ist ein Sachschaden von ca. 35000,-EUR entstanden.

Unfall

Fulda. Eine 37-jährige VW-Fahrerin und ein fünfjähriger Junge, welcher sich als Beifahrer in einem Mercedes-Sprinter befand – beide aus Fulda -, wurden bei einem Unfall am Donnerstag (28.09.) leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr wollte der 51-jährige Sprinter-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen in der Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 16 in eine freie Parklücke auf dem parallel verlaufenden Parkstreifen zwischen zwei Fahrzeugen einparken. Als er jedoch bemerkte, dass die Parklücke zu klein für sein Fahrzeug war, fuhr er wieder aus der Parklücke heraus, sodass sich sein Fahrzeug vollständig auf dem linken Fahrstreifen der Heinrichstraße befand. Hierbei kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit der 37-jährigen VW-Fahrerin, welche die Heinrichstraße aus Richtung Petersberger Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße auf dem linken von zwei Fahrstreifen in eine Richtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen die rechte Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Mercedes und der Sprinter gegen das rechte Fahrzeugheck einen ebenfalls geparkten BMW geschleudert. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fünfjährige konnte nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand an allen vier Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von circa 18.000 Euro.

Blitzer beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am Mittwochmorgen (29.09.), gegen 10.40 Uhr, einen Blitzer in der Niesiger Straße. Es entstanden rund 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Kalbach. In der Nacht zu Donnerstag (28.09.) wurde eine Kindertagesstätte in der Schloßstraße in Niederkalbach Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an einem Fenster und verschafften sich so unberechtigten Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Kita und verursachten Gesamtsachschaden von circa 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de