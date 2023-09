Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug,

Ludwig-Erhard-Straße, Oberursel, Mittwoch, 27.09.2023, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 06.30 Uhr

(eh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Langfinger in der Ludwig-Erhard-Straße in Oberursel diverse Werkzeuge aus einem geparktem Handwerkerfahrzeug. Dieses war von dem Besitzer am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt worden. Als dieser am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr zu seinem Nissan Transporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sich Zutritt verschafft hatten und diverse Werkzeuge, darunter eine Kreissäge, ein Akkuschrauber und ein Schlagschrauber, entwendet hatten. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 10.000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Gescheiterter Einbruch,

Güldensöllerweg, Bad Homburg, Donnerstag, 28.09.2023, 19.00 Uhr – 21.15 Uhr

(eh) Am vergangen Donnerstag versuchten Einbrecher in der Zeitspanne von 19.00 Uhr – 21.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Güldensöllerweg“ in Bad Homburg einzubrechen. Hierzu verschafften sie sich mittels einer Leiter Zutritt zu einem Vorsprung des ersten Obergeschosses. Hier zerstörten sie die Fensterscheibe und betraten so das Haus. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter unverrichteter Dinge vom Tatobjekt ab und entfernten sich ohne etwas gestohlen zu haben. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.