Wiesbaden: Die Polizei-News

35-Jährige beschädigt Pkw und leistet Widerstand, Wiesbaden,

Eltviller Straße, Donnerstag, 28.09.2023, 23:05

(he)Gestern Abend beschädigte eine 35-jährige Wiesbadenerin mehrere geparkte

Fahrzeuge, griff Passanten an und leistete bei der anschließenden Festnahme

Widerstand. Um kurz nach 23:00 Uhr melden Zeugen, dass eine Frau im

Rheingauviertel gegen mehrere Fahrzeuge getreten und anschließend mit einer

Handtasche auf Passanten eingeschlagen habe. Die alarmierten Polizeistreifen

konnten die Frau und mehrere Zeugen antreffen. Deren Angaben zufolge habe die

Frau im Vorbeigehen gegen mehrere geparkte Pkw und Mülltonnen getreten. Als man

sie darauf angesprochen habe, sei man mit einer Handtasche attackiert worden.

Die Frau verhielt sich zunächst ruhig, erklärte jedoch den Einsatzkräften

gegenüber, das sie nicht mit auf das Polizeirevier kommen würde. Ihr wurde

mehrfach erklärt, dass dies jedoch zur Durchführung der weiteren polizeilichen

Maßnahmen nötig sei und in letzter Konsequenz auch mit Zwang durchgesetzt werden

würde. Nachdem es zunächst den Anschein hatte, dass sich die Frau Handfesseln

anlegen lassen würde, begann sie plötzlich nach den Beamtinnen und Beamten zu

treten, traf diese teilweise auch und beleidigte sie nun auf das Übelste. Der

Frau wurden daher mit Zwang Handfesseln angelegt. Anschließend erfolgte der

Transport eine Wache. Dort angekommen änderte sich das Verhalten leider nicht.

Es wurde weiterhin getreten und in einer Zelle randaliert. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau dann zur Verhinderung weiterer Straftaten

bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Verhaltes

sind unklar; den eigenen Angaben zufolge hatte die Wiesbadenerin Alkohol

konsumiert.

Bedroht und Tasche weggenommen,

Wiesbaden, Blumenthalstraße, Donnerstag, 28.09.2023, 09:15 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in der Blumenthalstraße ein 14-Jähriger von zwei

Unbekannten angegangen, welche ihn durch die indirekte Drohung mit Gewalt dazu

aufforderten, seine mitgeführte Umhängetasche den Tätern zu überlassen. Der

Jugendlichen war den eigenen Angaben zufolge gegen 09:15 Uhr in der

Blumenthalstraße in Richtung Schule unterwegs, als ihn zwei ebenfalls

Jugendliche, bzw. junge Erwachsenen zu sich gerufen hätten. Nach einigem „Hin

und Her“ sei ein Wortwechsel dann darauf hinausgelaufen, dass der ältere der

beiden Unbekannten die Umhängetasche der Marke Louis Vuitton (Imitat) haben

wollte, ansonsten würde er den 14-Jährigen schlagen. Anschließend habe das Opfer

weiterfahren sollen. Beschreibung Täter: Circa 18 Jahre, schlank/sportlich,

circa 1,80 Meter, Gucci-Cap, Prada-Umhängetasche, schwarzen Übergangsjacke,

dunkle Jogginghose. Beschreibung Begleiter: 14-16 Jahre, schlank/sportlich,

circa 1,75 Meter, lockige schwarze Haare, schwarzer Trainingsanzug. Den Angaben

des Opfers zufolge hätten beide Personen ein „nordafrikanisches“ Aussehen

gehabt. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Haus

des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

Diebstahl von Felgen und Reifen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 19.00 Uhr bis

Mittwoch, 27.09.2023, 12.10 Uhr

(eh) Zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Mittwochmittag, 12.10 Uhr, kam es auf

einem Parkplatz in der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Wiesbaden zu einem

Diebstahl von Reifen und Felgen eines Mercedes. Die bislang unbekannten Täter

bockten dazu den blauen SLK auf Steinen auf und montierten anschließend die

Kompletträder ab. Diese hatten einen Wert von circa 2500 EUR. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Schule,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Donnerstag, 28.09.2023, 17:30 Uhr bis Freitag,

29.09.2023, 08:00 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein

Schulgebäude in Niedernhausen eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein

Fenster im Erdgeschoss der Schule im Lenzhahner Weg auf und stiegen so in das

Gebäude ein. Aus einem Klassenraum wurden ein Beamer und ein Computer gestohlen.

Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt mit der Beute im Wert von

circa 1.000 EUR. Die Polizei in Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

Betrunkener Mann erneut in Polizeigewahrsam, Idstein, Weiherwiese,

Donnerstag, 28.09.2023, 23:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste die Polizei einen

betrunkenen Mann in Idstein erneut in Gewahrsam nehmen. Gegen 23:25 Uhr rief

eine Familie aus der Weiherwiese die Polizei um Hilfe, da der 28-Jährige Sohn in

der Wohnung randalierte. Eine Streife eilte zur angegebenen Adresse und traf

dort auf einen stark alkoholisierten Mann, der lauthals umherschrie und Türen

zuschlug. Bei der Kontaktaufnahme reagierte der 28-Jährige extrem aggressiv und

war für die Beamten kommunikativ kaum zu erreichen. Schließlich konnte er aus

dem Haus geleitet und ein Platzverweis ausgesprochen werden. Dies interessierte

den Mann allerdings nicht und er versuchte wieder in die Wohnung zu gelangen.

Schließlich brachten ihn die Beamten zu Boden und fesselten ihn. Zur

Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der

28-Jährige ins Polizeigewahrsam in Wiesbaden gebracht, aus welchem er erst am

Donnerstagmorgen entlassen worden war. Der Grund hierfür waren begangene

Straftaten in Kiedrich und Eltville am Vorabend.

Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt, Hohenstein, Bundesstraße 54,

Donnerstag, 28.09.2023, 21:50 Uhr (wie) Am späten Donnerstagabend ist auf der B

54 bei Hohenstein ein stark alkoholisierter Radfahrer gestürzt und dabei

verletzt worden. Gegen 21:50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei über einen

gestürzten Radfahrer auf der B 54 an der Abfahrt Hohenstein-Oberdorf informiert.

Die Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle und trafen auf einen 46-Jährigen, der

mit seinem Mountainbike zu Boden gefallen war und sich dabei am Kopf verletzt

hatte. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach einer

Untersuchung im Rettungswagen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte

einen Wert von über drei Promille, weshalb die Beamten den 46-Jährigen für eine

Blutentnahme mit zur Dienststelle nahmen. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt; weiter Radfahren durfte

er nicht.

Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, Waldems, Landesstraße 3450,

Donnerstag, 28.09.2023, 07:25 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Wildunfall in der

Nähe von Waldems schwer verletzt worden. Der 43-Jährige war mit einem Suzuki

Motorrad auf der L 3450 von Niederems in Richtung Wüstems unterwegs. Als

plötzlich ein Hirsch von links auf die Fahrbahn lief, kam es zum seitlichen

Zusammenstoß. Zwar konnte der Motorradfahrer sein Gefährt noch selbstständig

abbremsen, wurde aber bei der Kollision schwer verletzt. Der Rettungsdienst

brachte ihn in ein Krankenhaus, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Den Hirsch

fing ein Jagdpächter im Anschluss ab. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR

geschätzt.