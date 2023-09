Bergstrasse

Heppenheim: Mit rotem Kleinwagen kollidiert/Polizei sucht Verursacher

Heppenheim – Am Donnerstag (28.09.), gegen 4.00 Uhr, wurde in der

Mozartstraße ein geparkter roter Kleinwagen beschädigt. Offensichtlich hatte ein

anderer Verkehrsteilnehmer, der seinerseits in Richtung Innenstadt unterwegs

war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war infolge dessen mit dem

geparkten Auto kollidiert. Der Schaden am geschädigten Fahrzeug wird auf etwa

4000 Euro beziffert. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte

Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug

geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Verursacher nach Fahrradunfall flüchtig / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Am Samstag, 16.09.2023, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr – 14:00

Uhr, befuhr eine 57 jährige Hanauerin mit ihrem Fahrrad die Straße „Im Tiefen

See“ in Richtung des dortigen Einkaufszentrums. In Höhe der Tankstelle wurde sie

von einem roten Auto überholt und dabei zu Fall gebracht. Der Autofahrer

flüchtete, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Sachdienliche Hinweise

bitte an das 3. Polizeirevier, Darmstadt-Arheilgen, Tel.: 06151/969-41310.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Groß-Gerau weißer Audi flüchtig

Groß-Gerau

Im Kreuzungsbereich der Emil-von-Behring-Straße / Wilhelm-Altheim-Straße in Groß-Gerau kam es am heutigen Freitag, den 29.09.2023 gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 17jähriger Fahrradfahrer aus Büttelborn kam aus der Wilhelm-Altheim-Straße und wollte nach links in die Emil-von-Behring-Straße abbiegen. Dabei wurde er mutmaßlich von dem auf der Emil-von-Behring-Straße fahrenden PKW-Fahrer, der aus Richtung Jahnstraße kam und die Vorfahrt hätte beachten müssen, übersehen. Der PKW, ein weißer Audi, touchierte den Radfahrer am linken Knie, so dass dieser zu Fall kam und sich am Knie leichte Verletzungen zuzog. Der PKW-Fahrer fuhr nach dem Unfallgeschehen weiter, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Ginsheim-Gustavsburg: Nach Einbruch in Bürocontainer/Zeugen gesucht

Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs im Holzweg rückte in der Nacht zum Freitag (29.09.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten an dem Container zu schaffen und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie eine Geldkassette samt Trinkgeld und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: 31-Jähriger mit Drogen und Messer/Durchsuchungen der Polizei

Nach Hinweisen von Zeugen kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochabend (27.09.), gegen 21.45 Uhr, am Landungsplatz einen 31 Jahre alten Mann. Sie fanden bei ihm anschließend zunächst eine kleine Menge Haschisch und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen. In einem angrenzenden Gebüsch entdeckten die Ordnungshüter anschließend unter anderem noch knapp 100 Gramm Haschisch, 17 verkaufsfertig abgepackte Haschischplomben und ein Messer. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Am Donnerstag (28.09.) wurden mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten Beschlüssen mehrere Zimmer einer Pension in der Innenstadt, in welcher der Festgenommene angab zu nächtigen, von der Polizei durchsucht. Hierbei konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 31-Jährige wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bischofsheim: 14 Brieftauben aus Taubenschlag gestohlen/Zeugen gesucht

Auf eine ungewöhnliche Beute hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (28.09.) abgesehen. Unbekannte verschafften sich Zugang auf ein Gartengelände „Außerhalb“ und entwendeten anschließend aus zwei dortigen Taubenschlägen 14 Brieftauben. Die Tauben haben einen Wert von insgesamt zirka 1500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Ginsheim-Gustavsburg: Reizstoff in Treppenhaus versprüht/Schüler klagen über Atemwegsreizungen

An einer Schule in der Sophie- und Hans-Scholl-Straße versprühten drei bislang unbekannte Täter vermutlich kurz vor dem Ende der Pause am Donnerstagmorgen (28.09.), in der Zeit zwischen 9.30 und 9.50 Uhr, einen Reizstoff im Treppenhaus. Als die Schüler zum Pausenende zurück in in ihren Klassenraum gingen, erlitten rund 20 von ihnen leichte Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.