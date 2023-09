Versuchte Brandstiftung – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 29.09.2023 gegen 18:40 Uhr, wurde eine unklare Rauchentwicklung ausgehend von der Lauergasse in Bad Kreuznach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter einen Holzbalken der Außenfassade in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte unmittelbar durch Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Auf die Fassade griff das Feuer somit nicht über.

Der Holzbalken befand sich am Kellergeschoss. Das Kellergeschoss ist wiederum über den rückwärtigen Bereich hin zur Ellerbach zu erreichen. An genannter Örtlichkeit können öfters

Jugendliche angetroffen werden. Eine Tatortbereichsfahndung verlief allerdings negativ.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter 0671 88110.

Falschfahrer auf der B41 – Zeugenaufruf

B41/Bad Kreuznach und Roxheim (ots) – Am 28.09.2023 gegen 09:45 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteinehmer*innen ein Falschfahrer auf der B41 gemeldet. Ein älterer Herr befahre hierbei mit seinem weinroten Audi 80 die Richtungsfahrbahn Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Kirn.

Letztendlich konnte der Falschfahrer an der Abfahrt Roxheim durch die entsendeten Streifen einer Kontrolle unterzogen werden. Zu einem Unfallgeschehen war es zum Glück nicht gekommen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 82-jährige Fahrer den Fragen der Beamten nicht in Gänze folgen. Ein medizinischer Hintergrund lag somit nahe.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Zeugen, welche durch die Falschfahrt konkret gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 zu melden.